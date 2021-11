Shares decline on new COVID variant; Dow loses 905 points

NEW YORK >> Shares fell today as the Dow Jones Industrial Average briefly fell more than 1,000 points, as a new variant of the coronavirus first detected in South Africa appeared to spread across the world. Investors weren’t sure if the variant could potentially reverse months of progress to get the COVID-19[feminine pandémie sous contrôle. L’indice S&P 500 a perdu 106,84 points, ou 2,3%, pour clôturer à 4 594,62. Ce fut la pire journée pour l’indice de référence de Wall Street depuis février. L’indice a été entraîné à la baisse par tout, des banques, des agences de voyages et des sociétés énergétiques, alors que les investisseurs tentaient de se repositionner pour se protéger financièrement de la nouvelle variante. L’Organisation mondiale de la santé a qualifié la variante de « hautement transmissible ». Le prix du pétrole a chuté d’environ 13%, la plus forte baisse depuis le début de la pandémie, alors que l’on craint un nouveau ralentissement de l’économie mondiale. Cela a à son tour fait baisser les actions énergétiques. Les actions Exxon ont chuté de 3,5% tandis que Chevron a chuté de 2,3%. Les blue chips ont clôturé en baisse de 905,04 points pour terminer la journée à 34 899,34. Le Nasdaq Composite a perdu 353,57 points, soit 2,2%, à 15 491,66. “Les investisseurs sont susceptibles de tirer d’abord et de poser des questions plus tard jusqu’à ce que l’on en sache plus”, a déclaré Jeffrey Halley d’Oanda dans un rapport. Cela ressort clairement de l’action sur le marché obligataire, où le rendement du bon du Trésor à 10 ans est tombé à 1,48% contre 1,64% mercredi. En conséquence, les banques ont subi certaines des pertes les plus lourdes. JPMorgan Chase a chuté de 3%. Il y a eu d’autres variantes du coronavirus – la variante delta a dévasté une grande partie des États-Unis tout au long de l’été – et les investisseurs, les fonctionnaires et le grand public sont nerveux à propos de toute nouvelle variante qui se propage. Cela fait près de deux ans que COVID-19 est apparu, tuant jusqu’à présent plus de 5 millions de personnes dans le monde. Des cas de la nouvelle variante ont été trouvés à Hong Kong, en Belgique et à Tel-Aviv ainsi que dans les grandes villes sud-africaines comme Johannesburg. Les impacts économiques de cette variante se faisaient déjà sentir. L’Union européenne et le Royaume-Uni ont tous deux annoncé aujourd’hui des restrictions de voyage en provenance d’Afrique australe. Après la fermeture du marché, les États-Unis ont également imposé des restrictions de voyage aux personnes venant d’Afrique du Sud ainsi que de sept autres pays africains. Les actions des compagnies aériennes se sont rapidement vendues, United Airlines chutant de 9,6 % et American Airlines de 8,8 %. « COVID avait apparemment été mis dans le rétroviseur par les marchés financiers jusqu’à récemment », Douglas Porter, économiste en chef chez BMO Marchés des capitaux. “Au moins, (le virus) continuera probablement à jeter du sable dans les rouages ​​de l’économie mondiale en 2022, freinant la reprise (et) gardant des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement.” Même Bitcoin a été pris dans la vente. La monnaie numérique a chuté de 8,4% à 54 179 $, selon CoinDesk. Un signe de l’anxiété de Wall Street était le VIX, la mesure de la volatilité du marché qui est parfois appelée sa « jauge de peur ». Le VIX a bondi de 53,6% pour atteindre 28,54, sa plus haute valeur depuis janvier avant que les vaccins ne commencent à être largement distribués. Craignant davantage de blocages et d’interdictions de voyager, les investisseurs ont transféré de l’argent dans des entreprises qui ont largement profité des vagues précédentes, comme Zoom Communications pour les réunions ou Peloton pour les équipements d’exercice à domicile. Les actions des deux sociétés ont augmenté de près de 6 %. Les fabricants de vaccins contre le coronavirus ont été parmi les plus grands bénéficiaires de l’émergence de cette nouvelle variante et de la réaction des investisseurs qui a suivi. L’action Pfizer a augmenté de plus de 6% tandis que l’action Moderna a bondi de plus de 20%. L’action Merck a toutefois chuté de 3,8%. Alors que les responsables de la santé américains ont déclaré que le traitement expérimental de Merck contre le COVID-19 était efficace, les données ont montré que la pilule n’était pas aussi efficace pour garder les patients hors de l’hôpital qu’on le pensait à l’origine. Les investisseurs craignent que les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont affecté les marchés mondiaux depuis des mois ne s’aggravent. Les ports et les gares de fret sont vulnérables et pourraient être fermés par de nouvelles épidémies localisées. “Les chaînes d’approvisionnement sont déjà étirées”, a déclaré Neil Shearing, économiste chez Capital Economics à Londres. “Une nouvelle vague de virus, plus dangereuse, pourrait amener certains travailleurs à quitter temporairement le marché du travail et dissuader d’autres de revenir, aggravant ainsi les pénuries de main-d’œuvre actuelles.” La variante met également plus de pression sur les banques centrales qui sont déjà confrontées à un dilemme : si et quand augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre la hausse de l’inflation. “La menace d’une nouvelle variante plus grave du virus peut être une raison pour les banques centrales de reporter les plans d’augmentation des taux d’intérêt jusqu’à ce que la situation devienne plus claire”, a déclaré Shearing. La négociation d’actions le vendredi après Thanksgiving est généralement le jour le plus lent de l’année, le marché fermant à 13 heures, heure de l’Est. Cependant, le volume d’aujourd’hui était beaucoup plus élevé qu’il ne le serait généralement pour une journée de vacances raccourcie. Environ 3,4 milliards d’actions ont été échangées à la Bourse de New York, ce qui n’est que légèrement inférieur aux 4 milliards d’actions négociées en moyenne chaque jour.

Sources 1/ https://Google.com/ 2/ https://www.staradvertiser.com/2021/11/26/breaking-news/stocks-sink-on-new-covid-variant-dow-loses-1000-points/ The mention sources can contact us to remove/changing this article

What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos