Bitcoin Miami 2021: Squares Jack Dorsey, Elon Musk-bashing and a focus on “freedom”

“It’s not a moment. It’s a movement,” Miami Mayor Francis Suarez said in his opening address Friday at Bitcoin. 2021 conference. The conference took place in the Wynwood neighborhood, a cultural hotspot north of the city center, where stucco, cement and brick walls are painted in colorful graffiti. Conference organizers estimated that 50,000 attendees were coming and going for the two-day conference (or three-day, for those with an unrestricted “Whale Pass” who started on Thursday), where speakers, investors and academics have come together to talk about Bitcoin’s rapid growth and its potentially bright future. “Sorry, not so sorry, Los Angeles,” Suarez said during his 9am speech. The conference was originally scheduled to take place April 30-May 1 in Los Angeles, but has been moved to Miami due to concerns over more stringent California regulations. COVID-19[feminine Stratégies. Suarez a surnommé Miami la capitale crypto des États-Unis, ainsi que “la capitale du capital”. Abolir la Réserve fédérale ? Malgré de longues files d’attente pour la nourriture – et une très longue file d’attente pour les toilettes, pour les hommes en particulier – la plupart des participants semblaient s’amuser à parler et à réseauter avec des personnes partageant les mêmes idées sur tout, de la crypto à la politique. Abolir la Fed ou ne pas abolir la Fed était un sujet de conversation populaire. « Liberté » et « liberté » étaient deux autres points de conversation souvent répétés lors de la conférence. DEVRIEZ-VOUS ACHETER LA CRYPTO DIP ? 3 CHOSES À SAVOIR “Si vous êtes un de mes amis, vous êtes un ami de la liberté”, a déclaré l’ancien représentant républicain du Texas, Ron Paul, dans son discours de vendredi, ajoutant que les États-Unis ont actuellement “un manque de liberté”, mais les gens au conférence étaient “très en phase avec les principes de la liberté”. C’est parce que Bitcoin, comme les autres crypto-monnaies, est décentralisé, ce qui signifie que les investisseurs traitent directement entre eux plutôt que par l’intermédiaire d’une banque centrale. “Tout le monde veut la liberté monétaire, j’espère”, a déclaré Paul. “Mais… je veux clarifier ce titre parce que certaines personnes veulent de l’argent gratuit, et c’est différent. Et il y a beaucoup d’argent gratuit qui circule ces jours-ci, et tout est faux, et c’est toute la corruption politique qui entre. … Cela fait le pays s’appauvrit, peu importe combien de personnes s’enrichissent entre-temps.” “Si vous savez quelque chose sur moi – et je suis en politique depuis quelques années – j’ai une solution”, a poursuivi Paul. “… Nous n’avons pas besoin de la Réserve fédérale. Elle est bâtie sur la corruption. Donc, ce que nous devons faire, c’est abroger ou nous débarrasser de la Réserve fédérale.” Appel au Congrès à rattraper son retard Divers orateurs tout au long du week-end étaient d’accord avec ou ont contesté les commentaires de Paul, qui ont été accueillis avec de grands applaudissements, mais c’était néanmoins un commentaire populaire. Des collègues politiciens républicains, dont la sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis et le représentant de l’Ohio, Warren Davidson, ont également discuté de l’importance de Bitcoin en termes de liberté américaine et de marchés libres. GOOGLE ACCEPTERA L’ÉCHANGE DE CRYPTO-MONNAIE ET ​​LES PUBLICITÉS DE PORTEFEUILLE EN AOT Lummis, qui a été trésorier de l’État du Wyoming pendant huit ans, s’est dit préoccupé par les projets de la Chine de créer un yuan numérique d’ici les Jeux olympiques d’hiver de 2022 et a exhorté les politiciens américains à “rattraper leur retard”. “Nous devons enseigner à nos collègues la monnaie numérique – quels sont ses avantages, pourquoi elle gardera le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale – et pourquoi il est important que Bitcoin sous-tende le dollar américain comme réserve de valeur, tout comme l’or utilisé être”, a-t-elle déclaré. “… J’espère que le Congrès réagira d’une manière qui nous maintiendra compétitifs dans le monde entier et nous gardera la devise que vous souhaitez détenir si vous êtes au Venezuela… ou en Chine.” Lummis a ajouté que la beauté de Bitcoin est que toute personne possédant un “téléphone portable” peut être son “propre banquier”. “C’est l’une des grandes choses égalitaires à propos de Bitcoin qui me passionne”, a-t-elle déclaré. La sénatrice a également déclaré qu’elle tentait de créer un caucus sur l’innovation financière pour attirer l’attention sur le sujet de la crypto-monnaie à Capitol Hill. Plus tôt vendredi, Tyler et Cameron Winklevoss – deux investisseurs milliardaires Bitcoin connus pour leur différend avec Mark Zuckerberg sur la création de Facebook – ont affirmé que la mauvaise réputation de la Fed contribue en fait à augmenter la popularité de Bitcoin. Tyler a qualifié le dollar américain de « sh-tcoin ultime » tandis que Tyler portait un t-shirt qui disait « Rage contre la machine ». malice d’Elon Musk Un autre thème commun, en particulier parmi les participants à la conférence Bitcoin, était d’exprimer – ou de tweeter – leur frustration face à Tesla et PDG de SpaceX Elon Musk . L’entrepreneur technologique milliardaire a tweeté jeudi un emoji au cœur brisé à propos de Bitcoin que certains investisseurs ont lié au crypto-monnaie baisse des prix jeudi. ELON MUSK CLAQUÉ À LA CONFÉRENCE BITCOIN 2021 SUITE À UN TWEET, UNE BAISSE DE PRIX Max Keiser, animateur du « Keiser Report », a commencé sa conversation au coin du feu du vendredi en répétant : « F-ck Elon ! » plusieurs fois. Un certain nombre de participants à la conférence ont publié sur les réseaux sociaux leur déception à l’égard de Musk, qui a récemment annoncé que Tesla cesserait d’accepter Bitcoin pour les achats de véhicules en raison de préoccupations environnementales. crédité avec l’envoi des marchés plus bas en mai. Le plaqueur de la NFL et fan de Bitcoin, Russell Okung, a lancé une campagne d’affichage vendredi à Miami juste à temps pour la conférence, ainsi qu’à Brownsville, au Texas, et à Santa Clara, en Californie, près des sièges sociaux de SpaceX et Tesla. Les panneaux d’affichage indiquent : « Stick to Space, Elon ». “Bitcoin n’a pas de service marketing ni d’équipe de relations publiques dédiée pour lutter contre les fausses informations”, a déclaré Okung dans un communiqué. “Cette campagne vise à corriger les faux récits publics concernant la consommation d’énergie de Bitcoin et à encourager Elon à s’en tenir à ce qu’Elon fait le mieux.” La crypto-monnaie a frôlé les 40 000 $ avant le premier jour de la conférence, mais est tombée à un peu plus de 35 500 $ jeudi soir. Musk a publié le tweet au cœur brisé vers 21 h HAE. L’entrepreneur technologique milliardaire a exprimé des préoccupations environnementales concernant le processus d’extraction de Bitcoin, ou le processus de création de la crypto-monnaie. L’extraction de Bitcoin se fait en résolvant des énigmes mathématiques sur des ordinateurs puissants qui nécessitent de grandes quantités d’énergie. DORSEY DÉVELOPPERAIT BITCOIN S’IL NE TRAVAILLAIT PAS POUR TWITTER, SQUARE Mais d’autres experts en crypto-monnaie ne sont pas d’accord avec l’évaluation de Musk. Michael Saylor, co-fondateur de la société de business intelligence MicroStrategy et fervent défenseur de Bitcoin, a déclaré lors de la conférence qu’il pensait que “Bitcoin est l’utilisation d’énergie la plus efficace que la race humaine ait jamais imaginée”. L’approbation de Jack Dorsey Les opinions de Jack Dorsey sur Bitcoin ont contrasté avec celles de Musk lorsque le fondateur et PDG de Twitter et Square a pris la parole lors de la conférence vendredi. Dorsey, qui a acheté plus de 200 millions de dollars de Bitcoin via Square depuis octobre de l’année dernière, a déclaré vendredi que s’il ne travaillait pas déjà sur ses deux sociétés technologiques, il passerait le reste de sa vie à développer Bitcoin. “Si je n’étais pas sur Square ou Twitter, je travaillerais sur Bitcoin”, a déclaré Dorsey lors de la conférence. “… Quoi que je puisse faire – tout ce que mes entreprises peuvent faire – pour rendre Bitcoin accessible à tous, c’est ce que je ferai pour le reste de ma vie.” Dorsey a déclaré qu’il pensait que Bitcoin, en particulier, allait être utilisé par “de plus en plus de gens” dans les années à venir. “C’est un atout incroyable”, a-t-il déclaré. “Internet a besoin d’une monnaie native.” CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR FOX BUSINESS Il a ajouté qu’il pense que les gens du monde entier devront “transiger” avec Bitcoin “tous les jours” à l’avenir, c’est pourquoi ses entreprises ne travaillent avec aucune autre crypto-monnaie que Bitcoin, a-t-il expliqué lors de la conférence. Tony Hawk parle de crypto Le skateur professionnel et premier investisseur Bitcoin, Tony Hawk, était au des événements de la conférence de samedi. Hawk, 52 ans, a déclaré aux participants à la conférence lors de son entretien samedi matin avec l’acteur Jeremy Gardner que son intérêt pour Bitcoin s’est manifesté pour la première fois après la diffusion de nouvelles sur la « Route de la soie », qui était un marché du Web sombre qui permettait aux utilisateurs d’échanger Bitcoin contre de la drogue . Les fonctionnaires fédéraux ont fermé le marché numérique en 2013. “J’étais fasciné par le programme de paiement qu’ils avaient”, a-t-il déclaré. “… Il y avait un côté anonyme, mais aussi juste l’idée que c’était très rapide, c’était international et il me semblait que c’était l’avenir des finances. J’ai donc immédiatement recherché : ‘Comment acheter du Bitcoin ?’ Je n’étais pas sur Silk Road mais j’ai acheté du Bitcoin en 2012.” Le skateur emblématique a annoncé en mars qu’il vendrait des images de lui-même en train de terminer le tour de patinage “Ollie 540”, qu’il a maîtrisé pour la première fois à la fin des années 1980, en tant que jeton non fongible ou objet de collection numérique rendu possible grâce à la technologie blockchain, selon sur sa page Instagram. OBTENEZ FOX BUSINESS ON THE GO EN CLIQUANT ICI “En 1989, j’ai commencé à essayer les ollie 540 comme une blague, car il semblait qu’il n’y avait aucun moyen de garder une planche à roulettes sur vos pieds tout au long [and-and-a-half] spins in the air. But at one point I started digging the tail with my back toe, which kept my feet in place for most of the spin, ”he wrote in a March 17 Instagram post. “… Today I decided to do it [the trick] once more … and never again. “ Hawk added that the clip would be sold as NTF through Ethernity Chain, a fast-growing blockchain-based NTF trading platform. The skateboarder then demonstrated to the conference attendees using a ramp installed just outside the indoor conference center facilities. Bradford Betz of FOX Business contributed to this report.

What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos