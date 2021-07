Garth, UFC, Bruno – No more COVID cases and record heat – On the entertainment menu for a historic Saturday in Las Vegas

By Alan Snel from LVSportsBiz.com Garth Brooks. Conor McGregor. Bruno Mars. COVID-19[FEMININEUnechaleurrecordde117degrés Bienvenue au samedi soir à Las Vegas. Sur/près du Strip. Lorsque Las Vegas a été fermée en avril et mai 2020 et que le Strip était un boulevard calme et pittoresque où même les grands-pères emmenaient leurs petits-enfants à vélo sur Las Vegas Boulevard, tout le monde n’arrêtait pas de dire que Las Vegas allait revenir un jour avec vengeance. Eh bien, ce jour-là, c’est demain. Le responsable du calendrier des événements à Las Vegas a pensé que ce serait un moment amusant pour créer ce qui ne peut être décrit que comme une grande expérience de scientifique fou dans le trafic et le chaos contrôlé – plus ajouter une variante COVID, augmenter les cas de virus et la chaleur terrifiante pour faire bonne mesure. Un concert de Garth Brooks sera le premier événement à pleine capacité au stade Allegiant de 65 000 places. Le MMA Bad Boy Conor McGregor déploiera son shtick d’avant-combat aux bras souples dans un match en cage contre Dustin Poirier à l’UFC 264 au T-Mobile Arena, qui est complet avec 20 000 fans à environ un mile au nord du dôme des Raiders stade. Le président Donald Trump, un ami de l’UFC Prez Dana White, devrait faire partie des 20 000 membres de l’arène. Pendant ce temps, Bruno Mars chantera ses airs au Park Theatre pour 5 000 autres fans à cinq minutes à pied de l’arène de l’UFC. Et pour couronner la soirée de bons divertissements, ajoutons un taux de positivité du test COVID-19 de 8,2 % et une prévision de température pour atteindre un mercure de 117. Dans un marché avec une économie de poney à un tour, la richesse des divertissements de samedi après que les foules et les lieux aient été si calmes pendant si longtemps sont à la fois un motif de célébration et de prudence lorsque l’on considère un combat de prix poids lourd de grande envergure entre Tyson Fury et Deontay Wilder à T-Mobile Arena le 24 juillet semble déjà être reporté en raison de cas de COVID dans le camp de Fury. Les événements de Garth et de l’UFC devraient attirer des milliers de visiteurs de l’extérieur de la ville, qui contribueront à restaurer les recettes fiscales des chambres d’hôtel en payant les obligations qui aident à financer la partie publique de la construction du stade Raiders’ Allegiant. Ces recettes fiscales du stade provenant des frais de chambre d’hôtel étaient si faibles pendant COVID que le comté a dû puiser dans les fonds de prévoyance non pas une mais deux fois au cours de la dernière année pandémique. pour effectuer des paiements d’obligations. Le concert de l’Allegiant Stadium Garth Brooks est particulièrement digne d’intérêt car il s’agit du premier événement à guichets fermés de la capacité totale de l’immense bâtiment du côté ouest de l’Interstate 15, en face de Mandalay Bay. Il servira de test pour les matchs à domicile des Raiders, qui sont également tous vendus à 65 000 fans. Pas un seul fan des Raiders n’a assisté à un match à domicile la saison dernière en 2020. L’avenue Hacienda, la route est-ouest qui enjambe l’autoroute et relie le Strip au stade, sera fermée aux voitures afin que les promeneurs puissent se promener en toute sécurité jusqu’au stade. Pour les matchs des Raiders, les responsables de l’équipe pensent qu’environ un tiers de tous les fans marcheront du Las Vegas Boulevard le long de l’Hacienda jusqu’au stade. Mais avec la chaleur dévastatrice de samedi qui devrait atteindre 117 degrés, combien de personnes feront les 20 minutes de marche du Strip au stade, même si la route est fermée aux voitures ? Samedi sera une journée mémorable pour Las Vegas. La police de Metro exhorte les personnes à destination des événements à être patientes et à planifier à l’avance. Si vous n’êtes pas impliqué dans les concerts de Garth et Bruno ou le spectacle de combat UFC, vous voudrez peut-être envisager de rester à l’écart de l’extrémité sud du Strip. Là encore, si vous aimez le trafic, les salles bondées et des milliers et des milliers de personnes, Las Vegas a une soirée spéciale pour vous. LVSPORTSBIZ.COM est unmagazine numérique quotidien fournissant des informations, des renseignements, des entreprises et des informations de dernière minute sur l’industrie des sports et des stades de Las Vegas. Nos histoires sont liées et citées à l’échelle nationale et nous établissons l’agenda de l’actualité sportive au niveau local ici à Las Vegas. Faites de la publicité avec nous en contactant [email protected] UN D En rapport

