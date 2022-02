Haba transcurrido el verano de 1988 y, en una romntica cena en el restaurante Edelweiss, l’escribi en un simple papel en su idioma: I love you. Will you marry me? (Te amo. Te casars conmigo?). Ella respondi sin dudar un instante: I love you too for that I say yes (Yo tambin te amo por eso digo que s). She is Johanna Fonseca there Miss Argentina para Miss Belleza Internacional en Tokio, sin embargo, le dice a THE NACION Que prefiere no precisar la fecha con exactitud por coquetera. the era nada menos que Guy Williams, el mtico Zorro, quien tambin supo conquistar a millions de espectadores cons su serie a travs de la pantalla. Naca una historia de amor… El escrito con el que Guy le pidi matrimonio a Johanna Johanna came to realize various related activities with the arts. Nacida en Rosario, los primeros pasos los dio como modelo y tuvo su primera gran satisfaccin cuando con apenas 19 aos fue elegida Miss Argentina. Fue un sueo cumplido aclara y aggra-: de la mano de Bibi Etcheto de Sueldo Pieiro, que era representante del concurso que se hace en Japn, participated by Miss Belleza Internacional. Recuerdo que dos das antes de viajar para ese certamen, gracias a Bibi, la seora Mirtha Legrand invites me to sus almuerzos, estaba Osvaldo Pacheco, fue inolvidable para m. Johanna Fonseca, ex Miss Argentina, in addition pocas de trabajo en los medios Constanza Niscovolos / AFV Luego de formar parte de la competicin, Johanna logr vivir en Tokio casi dure un ao: From a poco empec to trabajar como modelo fotogrfica. En un diario de Hong Kong me hicieron un reportaje y me preguntaron qu quera para mi futuro. Responds that hacer cine in Hollywood, era mi sueo. Tuve la oportunidad y la desaprovech porque extraaba mucho a mis padres y mi Rosario natal. Trabaj en un programa de TV en Japn, pero padeca bulimia, enfermedad que no se conoca y me afect. Cuando regres nunca ms la sufr, se ve que era un estado puramente emocional. Hubo, tambin, otra razn detrs de su regreso. Por qu volv adems de extraar? Porque a mam le dio un derrame cerebral y no dud. Gracias a que la compa se recuper perfectamente sin secuelas. Despus me vine a Buenos Aires porquera ser actriz, contina. Johanna Fonseca siempre estuvo relacionada al ambiente artstico Constanza Niscovolos / AFV -Ah es cuando conoce a Guy Williams? Cmo fue? -Fue un tiempo despus. Antes studied with Carlos Gandolfo, Alberto Ure, Lito Cruz; era la poca de Alberto Olmedo y Jorge Porcel, que me convenon para trabajar. Jos Juri, que era amigo, me los present. En el ambiente se deca que alguien que estudiaba actuacin con ellos no poda hacer programas como los de estos capos del humor y dej pasar la oportunidad por prejuicio. Me flee a los Estados Unidos a hacer unas presentaciones como modelo y me qued seis meses. Conozco a gente que trabajaba haciendo doblajes de pelculas y empec con eso. Mi deseo de llegar a Hollywood estaba ms cerca, pero volv a extraar demasiado y decid que tena que trabajar en la Argentina. Convocaron me para seoras detective Porque Fu has already put photos in the channel. Tambin trabaj con Tato Bores por recomendacin de Hctor Ricardo Garca. Pero me preguntaste por Guy Johanna Fonseca, former Miss Argentina, posed for LA NACION in Parque Las Heras Constanza Niscovolos / AFV -Cunteme cmo fue el romance que vivi con ly los detalles de esa declaracin de amor con propuesta de boda. -A Guy lo conoc in La Biela. Una amiga, the actress Araceli Lizaso, que aos antes haba salido con ly en ese momento estaba casada con Guillermo Dugonem, me dijo que estaba muy solo. Going to hacer que salga un poco de su departamento, me explic. Recuerdo que era un da 7, porque yo tena programado ir a San Cayetano a cumplir una promesa. Me present, l fue muy cordial, caballero, simptico. Tomamos el t, tena mucho humor. Nos despedimos y cuando regres a mi casa, quince minutos despus, son el telfono y era l. Quiso acompaarme a Liniers pero le dije que no porque tena que encontrarme con una amiga y se haca tarde. Despus tuvimos nuestra primera salida en el restaurante El Channelby Cervio y Salguero; at the moment of the postre agarr crema de la que estaba comiendo y me la pas por la nariz. Me re y me dijo: Your tens humor, if the haca esto a otra me mataba. -Y le escribi en un papel del men si quera casarse con l… -Eso fue en Edelweiss. Llevbamos unos meses cuando me propone casamiento. Me deca que nuestra boda se la iba a proponer a Romay para que la televise igual que la luna de miel. Esa noche pens todo. Me dijo: Convoco a Fernando Lpiz, hacemos una puesta como que nos disputamos tu amor, yo gano, y despus nos casamos, pero ah s de verdad, con carruajes y todo. Yo le dije: S, s, me caso con vos, de inmediato. Wonderful era. Johanna conoci a Guy en La Biela: desde entonces, el amor estuvo a flor de piel -Por qu no se termin concretando? -Salimos during one ao aproximadamente. Estbamos las 24 horas juntos. Our quedbamos en mi departamento o en el de l, indistintamente. Le gustaba ir a la carnicera de avenida Libertador a encargar sus cortes preferidos. Era encantador, pero tambin celoso. Luego me enter de que alguien que no quiero nombrar le hablaba cosas de m infundadas para generarle ms celos. Eso hizo que un das nos separramos por una tontera, pero nos terminamos alejando, venamos de cenar en Fechora. Johanna Fonseca recuerda con mucho cario sus tiempo con Guy Williams Constanza Niscovolos / AFV – Have you finished the story, no se volvieron a ver? -Lo volv a ver in La Biela. Yo estaba sentada en otra mesa con mi amiga Marta que esperaba a un conocido. Al rato que este seor llega, Guy got up and went. Not that estaba muy sad. Creo that the afect mucho that our separado hubiramos. No lo vi nunca ms, hasta quefu a despedirlo cuando muri. Our amamos mucho, pero el sueo no pudo ser. ramos muy compinches. l me deca que conmigo haba revivido. Nunca se haba sacado una foto con una pareja en un lugar pblico y conmigo s lo hizo en Edelweiss. Hace tres aos que tengo contacto con Toni, su hija, y eso me tiene muy feliz.

Sources 1/ https://Google.com/ 2/ https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/fue-miss-argentina-y-estuvo-comprometida-con-un-actor-estadounidense-la-historia-de-amor-de-johanna-nid28012022/ The mention sources can contact us to remove/changing this article

What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos