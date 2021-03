Hollywood guys skip vaccination line, one of many holes in the system – Deadline

“It has come to our attention that a registration link for the Pasadena Public Health Covid-19 Vaccination Clinic on Thursday was shared with a large group of individuals from entertainment, news and production.” , read a statement from Pasadena officials this week. “This group is NOT currently eligible to receive the vaccine according to state criteria, which were also described in verbiage attached to the registration link.” “Due to the complexity of confirming legitimate and vaccine eligible registrants in the system, our health department is forced to postpone the immunization clinic from Thursday.” This Thursday # COVID-19[FEMININE la clinique de vaccination est en cours de REMISE À JOUR en raison d’un grand nombre de personnes inadmissibles qui s’inscrivent à des rendez-vous. Voir la déclaration ci-dessous. Plus d’informations sur la distribution des vaccins et réponses aux questions fréquemment posées @ https://t.co/0um06Tmujr. pic.twitter.com/PmZDGcY7QY – Ville de Pasadena (@PasadenaGov) 9 mars 2021 Ce n’est pas la première fois qu’un groupe d’Angelenos relativement aisés franchit la ligne. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, en a été témoin de première main dans une récente clinique de l’est de Los Angeles. Histoire connexe Gavin Newsom instable en mode campagne complète dans l’état du discours d’État alors que le gouverneur fait face à une élection de rappel probable «J’étais à East LA l’autre jour sur un site de logement public exclusivement latino, et j’ai vu ces Audis s’arrêter, des gens qui me ressemblent, se demandant ce qui se passait», a déclaré Newsom. Le gouverneur et les responsables locaux ont confirmé que des étrangers utilisaient des codes de vaccin destinés spécifiquement aux communautés mal desservies pour obtenir des rendez-vous. Certains de ceux qui ont utilisé les codes de manière incorrecte ont dit par la suite qu’ils ne se rendaient pas compte que ce n’était pas autorisé; ils viennent de recevoir le code qui leur est transmis par un ami. Les autorités nationales et locales ont par la suite déclaré que le système de codes des vaccins était en cours de réorganisation pour fonctionner via des codes individuels plutôt que des codes de groupe. Mais les sauteurs de ligne n’ont même pas besoin de code. Les pharmacies comme CVS vaccinent les gens uniquement sur la base de leurs déclarations via un formulaire d’éligibilité en ligne, que les gens peuvent remplir comme ils le souhaitent. Tout ce que tout le monde a à faire est de cliquer sur une attestation indiquant “Je remplis les conditions d’éligibilité de mon comté”. Lorsqu’une telle personne se présente à un rendez-vous, la seule vérification qu’elle doit fournir est un permis de conduire pour prouver qu’elle est la personne qu’elle prétend être. Il n’y a pas de vérification d’éligibilité. Il existe également ce que l’on pourrait appeler une «porte dérobée» vers la vaccination. Les responsables de l’État, désespérés d’intensifier le déploiement des vaccins, balancent l’attrait de la vaccination devant des volontaires potentiels. «À l’heure actuelle, les volontaires qui effectuent un quart de travail de quatre heures ou plus sur un site de vaccination sont considérés comme des agents de santé communautaires et éligibles au vaccin», a déclaré Josh Fryday, directeur des services de Californie. C’est vrai, pendant quatre heures de travail, tout adulte de l’État peut se faire vacciner. MAINTENANT EN DIRECT! https://t.co/v68K5FMBDt relie les volontaires aux cliniques de vaccination qui ont besoin de soutien pour accélérer les efforts de vaccination des AC COVID-19! Des volontaires médicaux et généraux sont nécessaires. Visite https://t.co/v68K5FMBDt pour vous impliquer et aider votre communauté. # VaccinateAll58 https://t.co/aIMe94c4E9 pic.twitter.com/v9yXgn7OOI – Josh Fryday (@JoshFryday) 6 mars 2021 City News Service a contribué à ce rapport.







What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos