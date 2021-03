Acting SecAF Visits Hill AFB, Focuses On Supporting Airmen, Guardsmen> US Air Force> Post Display

HILL AIR FORCE BASE, Utah (AFNS) – Acting Secretary of the Air Force John P. Roth visited Hill Air Force Base March 24 to check in with Airmen and Guardians and a plugin with Hill AFB mission sets. On his first visit to Hill AFB, Roth witnessed the 75th Air Base Wing, Ogden Air Logistics Complex, 388th Fighter Wing, Reserve 419th Fighter Wing and Directorate of Strategic Ground Deterrence Systems. Roth said he was impressed with the diversity of Hill AFB’s assignments and was particularly interested in the work underway within the GBSD leadership. “They use very new and innovative acquisition processes, and I wanted to get a feel for how that happens,” Roth said of the ground nuclear deterrent work. “Hill (AFB) is a thriving business, and I’m glad I had the chance to visit.” Roth also discussed the issues facing the Air Force and Space force and how he sees the services in the future. He underscored the resilience of service members to keep forces ready during the COVID-19[feminine pandémie. “Grâce au travail acharné et à la créativité de nos aviateurs et gardiens, l’armée de l’air et la force spatiale ont été en mesure de montrer au peuple américain que lorsqu’ils sont appelés, nous sommes prêts à partir”, a déclaré Roth. Il a également encouragé les membres du service à obtenir les vaccins COVID-19 disponibles. «J’ai été un peu un prosélytiste en encourageant tous les aviateurs et gardiens à se faire vacciner», a-t-il déclaré. «Nous voulons éviter tout renversement des progrès que nous avons réalisés aujourd’hui afin de pouvoir reprendre nos activités comme nous le faisons normalement.» Roth, qui a servi 47 ans dans le service fédéral et a accepté le poste de secrétaire par intérim de la Force aérienne à l’arrivée de la nouvelle administration, a parlé de ses objectifs tout en dirigeant l’armée de l’air. «Mon rôle à court terme est de déterminer où nous allons avec le prochain budget», a déclaré Roth. «Nous travaillons avec le secrétaire de la Défence sur l’équilibre nécessaire pour remplir nos missions à la fois aujourd’hui et dans le futur. » Le secrétaire par intérim a félicité les chefs d’état-major de l’armée de l’air et de la force spatiale pour avoir dirigé leurs services en vue de l’avenir. “Le général (Charles Q. Brown, Jr.) a été très clair en disant que nous devons accélérer et déménager », a déclaré Roth. «Nous avons des problèmes à résoudre en termes de modernisation de divers programmes d’avions et le potentiel de retrait de certains systèmes hérités afin de maintenir nos capacités et d’anticiper les menaces que nous percevons en 2030.» «La première année de la Force spatiale a consisté à établir sa position en tant que force distincte», a déclaré Roth. “Le général (John W. Raymond) a insisté sur l’intégration de la Force spatiale aux activités connexes. L’espace est un domaine de la guerre, et nous devons prendre des décisions intelligentes sur la manière dont nous y parviendrons. » Enfin, Roth a parlé de l’atout le plus précieux des forces aériennes et spatiales, son personnel. «Le nouveau secrétaire à la Défense nous met tous au défi de prendre soin de notre peuple», a déclaré Roth. «Nous examinons un large éventail de problèmes en termes de diversité, d’extrémisme et de résilience.» La visite de Roth à Hill AFB faisait partie d’une série d’arrêts cette semaine dans les installations de l’armée de l’air pour discuter de leurs missions et se connecter avec des aviateurs et des gardiens. «Notre Force aérienne est entre de bonnes mains sous la direction du secrétaire par intérim Roth», a déclaré le colonel Jenise Carroll, commandant de la 75e Escadre de la base aérienne. «Nous sommes heureux qu’il ait eu l’occasion de voir le rôle vital que joue Hill (AFB) dans la défense du pays, et nous sommes impatients de voir la direction qu’il prendra pour les forces aériennes et spatiales.»







