Acting SecAF visits Robins AFB> US Air Force> Post display

ROBINS AIR FORCE BASE, Georgia (AFNS) – Acting Secretary of the Air Force John P. Roth visited Robins Air Force Base May 10-11 to receive information on base depot maintenance operations and joint surveillance target attack radar system, as well as a meeting with Robins AFB Airmen and officers from the community of Central Georgia. Robins AFB has nearly 24,000 employees. The Total Force Team is made up of active duty, reserve and guard airmen, guards, soldiers, civilians, and Department of Defense contractors. This power projection platform is responsible for several mission objectives, from aircraft sustainment to combat management. “Robins Air Force Base is a central link to keep planes in the sky and support the larger air force,” said Roth. “We have over 50 different activities and units here, and thousands of airmen, including military, civilians and contractors.” Installation support is provided by the 78th Air Base Wing, which enables the success of its 54 mission partners whose Defense logistics agency, Air Force Reserve Command, Air Force Life Cycle Management Center, Supply Chain Management, 461st and 116th Air Control Wings, 5th Combat Communications Group and the Warner Robins Air Logistics Complex. Among its mission partners, WR-ALC is the most important. It is one of only three Air Force depots and falls under the Air Force Support Center. As a key part of the Air Force’s organic industrial base, the depot provides maintenance, technical support, and software development to major weapon systems, including the Eagle F-15, C-5M Super Galaxy, C-130 Hercules, C-17 Globemaster III and special operations aircraft. “The work that people do here is extremely important to the Air Force,” said Roth. “It’s central. Our job in our “organize, train and equip” mission is to be ready whenever the country asks us to be ready. Maintaining our planes, keeping our planes like the C-5, C-130 and others in shape so they can be ready to go is at the heart of what we do. In addition to visiting organizations around Robins AFB like the WR-ALC, Roth had the opportunity to meet with community leaders from Middle Georgia. “Community leaders are extremely supportive of what we’re doing,” Roth said. “They are great patriots. These types of communities understand who we are, what we are, and what we do for America. “Community relations are very important to us throughout the company,” he continued. “Here in Central Georgia in particular, it’s great to see the kind of community support we have. “Our families live in these communities, go to school in these communities and shop in these communities. So it’s great to have that kind of relationship.” These community relationships have led to partnerships with local communities and universities to strengthen the mission at Robins AFB. Even as the COVID-19[feminine pandémie a présenté des défis uniques à Robins AFB et à l’armée de l’air, Robins AFB s’est penché en avant dans son entreprise numérique et sa modernisation. Les organisations de Robins AFB ont utilisé ces partenariats pour poursuivre leur croissance en génie logiciel. Pendant son séjour ici, Roth a eu la chance de visiter Project Synergy, un effort de collaboration entre le WR-ALC et le Houston County Board of Education, établi en réponse aux charges de travail logicielles croissantes au sein de l’armée de l’air et au besoin d’espace actuellement indisponible à Robins AFB. . Il a vu de première main comment la communauté et Robins AFB travaillent ensemble pour répondre aux besoins numériques de l’armée de l’air. Roth a souligné la nécessité d’être compétitif dans l’entreprise numérique et a évoqué des programmes tels que le prochain Advanced Battle Management System. “Le Système de gestion de combat avancé et d’autres types de systèmes connexes sont absolument fondamentaux et fondamentaux pour aller de l’avant », a-t-il déclaré. «L’avenir de la guerre et de la dissuasion passe par la gestion des données. «C’est merveilleux de parler d’avions qui brûlent des trous dans le ciel et de satellites qui gravitent autour de la planète – tous deux importants – mais tout est question de données», a poursuivi Roth. «Ceux qui gèrent les données à grande vitesse et à grande échelle finiront par l’emporter; ceux qui ne perdront pas. » Roth a continué à dire que l’investissement dans les technologies est important pour garder une longueur d’avance sur des pays comme la Russie et la Chine. «Il est important pour nous de continuer à investir dans des technologies qui déplacent les informations et les données d’un capteur vers un décideur en temps opportun afin que nous ayons les options pour savoir quelles réponses sont nécessaires à une situation donnée», a-t-il déclaré. L’entreprise numérique est un travail pour tous les aviateurs, selon Roth. «L’armée de l’air et la force spatiale ont parlé d’une main-d’œuvre numériquement compétente – du personnel en uniforme, des civils et des entrepreneurs», a-t-il déclaré. «Aller de l’avant est fondamentalement important et ABMS est un programme important pour nous en termes de construction des types d’opérations conjointes tous domaines que nous prévoyons de se produire à l’avenir.» Selon Roth, une partie de l’obtention d’une force numériquement compétente consiste à se conr sur la diversité de la force. Pendant son séjour ici, il a souligné l’importance de la diversité et l’inclusion dans l’avancement de la Force aérienne. «Nous sommes l’Amérique. Nous faisons partie de l’Amérique. Nous devons ressembler à l’Amérique. Nous avons besoin de talent », a déclaré Roth. «Nous devons atteindre tous les coins et recoins de la population américaine pour attirer des gens qui peuvent contribuer.» Afin de répondre à ce besoin, Robins AFB se con sur les efforts de diversité et d’inclusion. Dans le cadre de ces efforts, le WR-ALC a mis en place un groupe de travail sur la diversité et l’inclusion et le 78e ABW est en train d’achever le leur. «Ces changements ne sont pas des choses qui se produisent du jour au lendemain», a déclaré Roth. «Ce sont des choses qui sont parfois difficiles à faire. Mais il est très important pour nous d’être un employeur de choix pour l’Amérique et d’être ouvert à quiconque et à tous ceux qui veulent se joindre à nous et aider à faire ce que nous faisons pour l’Amérique. Pour clôturer sa visite à Robins AFB, Roth a parlé de la pandémie de COVID-19 et de la voie à suivre. «La menace existentielle que nous avons aujourd’hui, notre défi d’urgence pour aujourd’hui, n’est pas à l’étranger. C’est la crise du COVID », a souligné Roth. «Nous devons mettre cela derrière nous. En tant que nation et en tant que force aérienne, nous devons mettre cela derrière nous. » «Nous faisons des progrès dans ce domaine», a-t-il poursuivi. «Je pense qu’une des pierres angulaires de tout cela est la vaccination. Nous devons obtenir des coups de feu dans nos bras et j’encourage tout le monde à profiter de l’occasion pour se faire tirer. »







