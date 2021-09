Indian economy rebounded more than it fell during Covid: PM Modi

Prime Minister Narendra Modi said on Saturday India’s economy had recovered more sharply than the impact it had suffered due to the COVID-19[feminineépidémie. Il a dit que lorsque les grandes économies du monde étaient occupées à se défendre pendant la pandémie, l’Inde était engagée dans des réformes. “COVID-19[feminine touché les économies du monde entier, y compris celle de l’Inde. Mais notre économie s’est redressée plus fortement qu’elle n’a été arrêtée par le pandémie“, a déclaré Modi en s’adressant virtuellement à un rassemblement après avoir inauguré ici Sardhardham Bhavan, un complexe de formation pour les candidats à l’emploi. “Quand les grandes économies du monde étaient occupées à se défendre pendant la pandémie, nous menions des réformes. Lorsque les chaînes d’approvisionnement mondiales ont été perturbées, nous avons introduit le programme PLI (incitation liée à la production) pour transformer de nouvelles opportunités en faveur de l’Inde », a déclaré Modi. Ce programme a maintenant été étendu au secteur textile, a-t-il déclaré, ajoutant que le secteur textile et des villes comme Surat peuvent tirer le meilleur parti du programme. Selon les données publiées par le National Statistical Office (NSO) mardi, la croissance économique de l’Inde a bondi à 20,1 pour cent au cours du trimestre d’avril à juin de cet exercice, aidée par une base faible de la période de l’année précédente, malgré une seconde dévastatrice vague de COVID-19[feminine. Le produit intérieur brut (PIB) s’était contracté de 24,4% au cours du trimestre correspondant d’avril à juin 2020-21. Le programme PLI annoncé pour 10 secteurs clés, dont le textile et l’automobile par le Centre, vise à aider l’économie du pays à se redresser plus rapidement après la crise pandémie. “Nous devons nous considérer comme le leader économique mondial car au 21e siècle, l’Inde n’a pas de pénurie d’opportunités pour réussir”, a déclaré Modi. (Seuls le titre et l’image de ce rapport peuvent avoir été retravaillés par le personnel de Business Standard ; le reste du contenu est généré automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)

