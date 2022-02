Las verdaderas ambiciones de China: las strategia del poder blando, duro y agudo

Xi Jinping (Li Xueren/Xinhua via AP) The creencia de que el ascension de China supone un profundo desafo para Estados Unidos es una creencia ampliamente compartida entre los politicos y el pblico, ya que aproximadamente 9 de cada 10 estadounidenses ven al pas como una amenaza o un competidor, segn una reciente encuesta from Pew. Sin embargo, con demasiada frecuencia falta el por qu. El mundo segn China, a nuevo libro by Elizabeth Economy, contribuye en gran medida a solucionar ese problema. Examinando cuidadosamente los objetivos econmicos, polticos y militares de los lderes chinos y explicando cmo pretenden desplazar a Estados Unidos de su estatus ascendente, Economy ha escrito una gua para hear y tratar con esta superpotencia en ascension. Economy, in excedencia of the Institucin Hoover de la Universidad de Stanford mientras como asesora principal en el Departamento de Comercio, already painfully claro que la anterior poltica de compromiso estratgico, que estuvo detrs de la decisin de acoger a China en la Organizacin Mundial del Comercio in 2001, is muy out of phase. Inevitably, Washington and Beijing are enfrentarn cada vez ms por el liderazgo mundial, ya que el presidente Xi Jinping aspire nada menos que al gran rejuvenecimiento de la nacin china, como ha dicho. El mundo segn China -que celebra la centralidad china como construccin geogrfica, as como poltica y econmica- es uno que deja poco espacio para Estados Unidos, sus aliados y los valores y normas que apoyan, escribe Economy. El mundo segn China, a nuevo libro by Elizabeth Economy, A medida que China presiona para ampliar su influence en el mundo, Economy distinguishes between sus usos de tres tipos de poder. El poder blando Se observ en los esfuerzos de Beijing por aumentar su reputacin internacional presentando su estilo de gobierno authoritario como un modelo para hacer frente a la pandemia, incluyendo el suministro de vacunas a pases de todo el mundo, y en la expansin de sus medios de comunicacin estatales para llegar a nuevas audiencias en frica y Amrica Latina. El poder duro manifested itself in the actual military intimidation of Taiwan and in the repression of democracy in Hong Kong, as well as in the construction of landing strips in the arrears of the disputed Mar de China Meridional and in the opening of its prime military logistic base in el extranjero, in Yibuti. En uno de los muchos casos en los que Economy describe sus interactions con actors clave en el ascenso de China, algo que hace que su libro sea an ms convincingnte, relata la conversacin con dos cadadmicos militares en Beijing que le dicen casualmente que su pas debera acabar teniendo tantas bases militares en todo el mundo como Estados Unidos. Economy hace a masterful work to explain the use that hace China del poder agudo, que se center en la distraccin y la manipulacin, tal y como lo expres el Journal of Democracy in a report of 2018 that describes el nuevo concepto. El poder agudo se exhibe cada vez ms cuando Beijing utiliza el acceso al vasto mercado chino como palanca sobre las corporaciones multinationales. When, for example, the web sites of the international aeronautics can suggest that Taiwn is separated from China, and when the global brands publicly declare their concern for the abuses of the human resources against the Muslim minora in Xinjiang, the boicots of the consumers Organized in the strictly controlled Internet of China, it will be ensured that its business will be carried out quickly and will be adjusted to the lnea del partido. Del mismo modo, la antigua prctica de la transferencia de tecnologa coaccionada, where the requirement that the multinationals transfer tecnologa como precio para hacer negocios en el tentador mercado chino, entra en esta categora. Economy dedicated a captulo to the back of the most important objects of China: promoting its technological properties to enable it to dominate the international markets and to stimulate the Chinese technical standards so that it replaces the domination by the Unidos, as ocurre con la 5G. Esto permitira a Beijing dejar de pagar derechos de autor y empezar a ganarlos, as como proporcionar una ventaja sobre las empresas y los pases. Al igual que con muchas de sus prioridades nacionales, Beijing ha fijado una fecha -2035- par lograr este segundo ivo y ha comenzado a promover a sus funcionarios a los principal puestos de liderazgo en los organismos de fijacin de normas, incluyendo la Unin Internacional de Telecommunications and the Organizacin Internacional de Normalizacin. Esto tambin encaja con el deseo de Beijing de tener mucha ms influence en la gobernanza mundial, lo que le permitira legitimar la nocin china de los derechos determinados por el Estado frente a los derechos inalienables e innatos de la persona, y de los derechos econmicos y social frente a los derechos civiles y polticos, one of the main prioridades of Beijing, seala Economy. Nada de esto ser fcil. Los pases que han sido los mayores receptores de las infraestructuras financiadas y construidas por China a travs de su enorme Iniciativa de la Franja y la Ruta no son ms inclines a favorecer à China. In the Repblica Checa, que ha atrado grands inversiones chinas, slo un 10% de la poblacin dice confiar en China, segn una encuesta de opinion realized en 2020 por el Instituto Centroeuropeo de Estudios Asiticos. Y en Kazajstn, una encuesta del Banco Euroasitico de Desarrollo reveals that slo 1 de cada 6 lo ve como un amigo. Mientras tanto, el creciente impulso authoritario de Beijing ha creado una reaccin en all el mundo. Empresas tecnolgicas privadas como Huawei y ByteDance, matriz de TikTok, enfrentan a sanciones, y los Institutos Confucio, vistos como agents de la propaganda china, estn siendo obligados a cerrar en los university campuses. La capacidad futura de China para alcanzar sus objetivos ms amplios de poltica exterior se ve as cada vez ms compromised por su insistencia en controlar tanto a los actors estatales como a los no estatales, escribe Economy. Algo en lo que no profundiza este libro es en cmo los enormes desafos internals de China, como el aumento de la desigualdad, los profundos desequilibrios regionales y el rpido envejecimiento de la poblacin, podran impedir que sus lderes logren sus grandes planes. Estos obstculos internos podran incluso impedir que su economa llegue a superar a la de Estados Unidos, segn creen ahora algunos economistas. Pero se no es el objetivo de este libro, que en cambio arroja luz sobre la naturaleza y los motores de las elevadas ambiciones de Xi de reordenar el orden mundial, como dice Economy. Economy ended with political suggestions to reaffirm the leadership of Estados Unidos. Between them, a compromiso renovado con la inmigracin, esencial par a maintener la competitividad tecnolgica de Estados Unidos, y la ampliacin de la tienda para incluir a nuevos aliados so mientras se sigue cooperando con China en materia de cambio climattico y salud mundial. From its understanding of the formulation of policies in China and its muchos aos de interaccin con las lites del pas, Economy ha escrito un libro profundamente informado que sirve de llamada de atencin a Estados Unidos y al mundo. Special for The Washington Post – Por Dexter Roberts SEGUIR LEYENDO: El declive econmico de China golpea a Xi Jinping y abre grietas dentro del Partido Comunista

