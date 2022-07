Chinese President Xi Jinping wishes US counterpart Joe Biden a ‘speedy recovery’ from Covid

Chinese President Xi Jinping reportedly wished his US counterpart Joe Biden a speedy recovery from the coronavirus, according to Chinese state media. According to a tweet posted by Chinese spokesperson China Daily, “President Xi Jinping extended his best wishes for a speedy recovery to US President Joe Biden, who has tested positive for #COVID_19. In the message sent on Friday, Xi said he wished to convey his condolences to Biden. #XiJinping” President Xi Jinping sent his best wishes for a speedy recovery to US President Joe Biden, who tested positive for #COVID-19[FEMININE. Dans le message envoyé vendredi, Xi a déclaré qu’il souhaitait transmettre ses condoléances à Biden. #Xi Jinping pic.twitter.com/zch5P3LyP6 China Daily (@ChinaDaily) 22 juillet 2022 Les deux dirigeants s’étaient parlé pour la dernière fois en mars de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Plus tôt cette semaine, Biden avait fait remarquer qu’il devait parler au président chinois dans les 10 jours. Le président américain, à l’époque, n’a pas précisé la raison de l’appel. La Maison Blanche confirme que le président Biden est positif Comme le rapporte WION, le président américain avait contracté le COVID-19, comme l’a révélé jeudi la Maison Blanche. L’homme de 79 ans présentait des symptômes mineurs tandis que le médecin de la Maison Blanche a signalé que le président avait le nez qui coule, une toux sèche et une léthargie. Lire la suite: Le président américain Joe Biden est testé positif au Covid-19 et présente des “symptômes légers” Selon l’attachée de presse Karine Jean-Pierre, le président ressent “des symptômes très légers” mais continuera d’exercer toutes ses fonctions bien qu’il soit complètement immunisé et qu’il ait reçu deux rappels. Elle a également déclaré que le président prenait le médicament antiviral Paxlovid. Avant de prendre ses fonctions, Biden, 79 ans, a reçu deux doses du vaccin Pfizer contre le coronavirus. Une première piqûre de rappel lui a été administrée en septembre, puis une seconde le 30 mars. Même si la maladie réclamait de proches conseillers et aides, il l’avait évitée grâce aux garanties strictes de la Maison Blanche. (Avec les contributions des agences) REGARDEZ WION EN DIRECT ICI :

