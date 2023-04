Gerindra’s general secretary does not deny that there were political discussions between Prabowo and President Joko Widodo

SABACIREBON JAKARTA Eid for some political circles can sometimes be used not only as a rally but also as a venue for political lobbying. Discussions on issues related to the situation and state of the state and nation often turn into p[erbincangan di kalangan tertentu melalui ajang silaturami berkaitan dengan perayaan hari Labaran misalnya. Hal itu juga terjadi pada saat silaturahmi sejumlah tokoh politik dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela silaturahmi, terselip pula obrolan mengenai politik, terutama mulai menghangatnya rencana Pemilu an Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turut membicarakan isu politik terkait Pemilu 2024 saat bersilaturahmi di kediaman Presiden Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (22/4). Baca Juga: Suhu Panas Melanda India. Aspal Jalanan Meleleh “Pembicaraan politik ada dan pembicaraan politik itu ya tentu seputar proses 2024 dan seterusnya,” kata Muzani kepada wartawan di Tangerang, Banten, Senin 24 Apeil 2023. Muzani menilai hal tersebut wajar karena saat ini telah memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024, serta mengingat bahwa keduanya merupakan tokoh politik nasional. Pak Jokowi adalah pemimpin politik, Pak Prabowo adalah tokoh politik, keduanya pasti bicara politik, ucapnya. Meski demikian, lanjut dia, pembicaraan yang berlangsung secara santai tersebut lebih banyak didominasi pembicaraan yang ringan. Baca Juga: Tangkap Peneliti BRIN! Ya, semuanya nadanya ringan canda-canda, ya adalah obrolan sekitar 2024, A-I-U dan segala macam ya ada lah, saya harus akui itu ada, tapi lebih banyak ngobrol-ngobrol ringan yang sifatnya kekeluargaan dan sesekali diwarnai dengan guyon, ngakak, tawa, ujarnya. Muzani mengatakan pula bahwa hubungan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi terjalin dengan sangat intens dan baik. Selain itu, dia menyebut dukungan yang diberikan Presiden Jokowi terhadap partainya juga memiliki peranan yang sangat penting. Bagaimanapun juga beliau adalah Presiden RI, kepala negara dan kepala pemerintahan yang tentu saja bimbingan dan arahannya sangat diharapkan oleh Pak Prabowo, tuturnya. Baca Juga: Digoyang Gempa, Warga Kota Padang Diminta Menjauhi Laut Muzani pun menegaskan dalam pembicaraan tersebut tidak ada ajakan dari Presiden Jokowi untuk mendampingi Ganjar Pranowo yang baru saja diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024. Enggak ada, imbuhnya. Dia menekankan bahwa Partai Gerindra akan tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres dari partainya untuk maju pada PIlpres 2024, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional pada tahun lalu. Yang menyebutkan calon tunggal yakni Prabowo, bukan wakil presiden, imbuhnya. Seperti dikutip dari laman Antaranews.com, meski demikian, Muzani tak menampik bahwa Prabowo Subianto rencananya akan melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, namun waktu pertemuan kedua petinggi partai politik itu masih dijadwalkan.

Sources 1/ https://Google.com/ 2/ https://cirebon.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-046592253/sekjen-gerindra-tak-bantah-ada-bicara-politik-antara-prabowo-dengan-presiden-joko-widodo The mention sources can contact us to remove/changing this article

What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos