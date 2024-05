Boris Johnson turned away at the polling station

[–> [–> Als britischer Premierminister hatte Boris Johnson die Regel eingefhrt, dass man sich bei Wahlen mit einem Ausweis identifizieren muss. Doch nun hat der konservative Politiker offenbar sein eigenes Gesetz vergessen. Johnson sei bei der Kommunalwahl am Donnerstag ohne ein Ausweisdokument am Wahllokal aufgetaucht, berichtete der Sender Sky News am Donnerstag. Die Mitarbeiter des Wahllokals waren gezwungen, den ehemaligen Premierminister abzuweisen, nachdem er zunchst nicht die Gesetzgebung befolgt hatte, die er whrend seiner Amtszeit in der Downing Street eingefhrt hatte, hie es.

[–> Johnson wollte demnach in South Oxfordshire seine Stimme abgeben, wo er mit seiner Familie in einem denkmalgeschtzten Anwesen lebt. Dort wurde ber das Amt des Police and Crime Commissioner abgestimmt, ein politischer Posten fr die Aufsicht ber die rtliche Polizeibehrde. [–>[–> Johnsons Sprecher dementierte den Bericht nicht, sagte aber, der ehemalige Premier habe seine Stimme abgegeben. Am Morgen hatte der 59-Jhrige bei X (frher Twitter) zur Wahl der Konservativen Partei seines Nach-Nachfolgers Rishi Sunak aufgefordert. [–> Unter Johnson war 2022 gegen starke Kritik der Elections Act eingefhrt worden. Das Gesetz schreibt vor, sich mit einem offiziellen Foto-Dokument wie Reisepass oder Fhrerschein auszuweisen. Nach Ansicht von Gegnern diskriminiert die Regelung rmere und ltere Menschen sowie Mitglieder von Minderheiten, die seltener einen Ausweis haben.

