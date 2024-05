Foaming at the mouth: Scholz takes on Boris Johnson and Hillary Clinton | policy

Mitten im Krieg ist nun einmal auch Europawahlkampf. Und durch den Wahlkampf fr seine SPD tingelt der deutsche Zeitenwende-Kanzler Olaf Scholz (65, SPD) als Friedenskanzler. Von Plakaten verspricht er mitten im Krieg in Europa: Frieden sichern. Was man halt so macht, wenn in Europa Krieg ist und einem die ganz linken Whler auch noch flten zu gehen drohen. Und wenn man einen ausgebildeten Friedensforscher wie Rolf Mtzenich im Bundestag zum Fraktionschef hat. SPD-Europawahl-Wahlplakat in Zeiten des Krieges: Frieden[–> sichern Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto Doch auf seinem Friedens-Marsch hat sich der Kanzler jetzt mal eben mit dem Who-is-Who der westlichen Politik angelegt. Bei einer groen Wahlkampfrede in Karlsruhe brachte sich Scholz selbst in Rage wetterte gegen alle, die angeblich eine Nicht-Flugzone ber der Ukraine einrichten wollten. Zu Beginn des Krieges und heute wieder. Scholz ber diejenigen, die das wollten: Mit dem Schaum vorm Mund spricht es sich nicht besser. Jedenfalls hre ich da Dinge, die nicht gut sind. An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Twitter und anderen sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. soziale Netzwerke aktivieren Dann kam Scholz von der Vergangenheit ins Heute: Und ehrlicherweise, es ist keine Vernunft da drin. Und nichts, was irgendeinen Sinn macht, wenn jetzt jemand sagt, so was machen wir, aber dann vielleicht nur 70 Kilometer, oder 100. Leute, das ist das, worauf wir uns konzentrieren mssen: Die Ukraine untersttzen, aber wir selber wollen und werden nicht Kriegspartei werden. Wir nicht, Europa nicht, die Nato nicht. Und wir mssen uns da auch nichts sagen lassen. read also Problem: [–>Das, was Scholz da verteufelt, gibt es so nicht. Die Forderung nach einer Flugverbotszone kommt gar nicht neu auf. Friedenskanzler und Friedensforscher: Olaf Scholz und Fraktionschef Rolf Mtzenich Foto: Kay Nietfeld/dpa Das, was er da in Grund und Boden verdammt, ist etwas ganz anders: [–>die Forderung, von Nato-Gebiet aus einen Raketen-Abwehrschirm ber dem Westen der Ukraine zu errichten. Also: Russen-Raketen und Drohnen in diesem Gebiet von Nato-Gebiet aus abzuschieen. Nicht gemeint: Russenjets vom Ukraine-Himmel ballern! Auch nicht gemeint: Nato-Stiefel auf Ukraine-Grund. Und die, die der Kanzler da zu brandgefhrlichen Kriegstreibern abstempelt, sind nicht irgendwelche Hinterbnkler: Die Forderung stammt aus einem am 14. Mai verffentlichten Strategie-Papier der Taskforce fr die Sicherheit der Ukraine. Ex-Nato-Chef Anders Fogh Rasmussen entwarf das Strategiepapier mit Foto: Steffen Trumpf/dpa Beteiligt: der ehemalige Dnen-Premier und Nato-Chefs[–> Anders Fogh Rasmussen [–>(71). Das Zehn-Seiten-Papier ist berschrieben mit Die euro-atlantische Zukunft der Ukraine: den Weg zu Frieden und Sicherheit ebnen. Und unterzeichnet ist das Papier von so Gren wie: Ex-US-Auenministerin Hillary Clinton ist fr einen Nato-Raketenschirm ber der Westukraine Foto: Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP Ex-US-Auenministerin Hillary Clinton (76), Pro-Schutzschirm: Boris Johnson Foto: Matt Dunham/AP Ex-Briten-Premier Boris Johnson (59), Polens Ex-Prsidenten Aleksander Kwaniewski (69), Ex-Finnen-Regentin Sanna Marin (38) Foto: LEHTIKUVA/via REUTERS den Ex-Premierministern Finnlands (Sanna Marin), Schwedens (Carl Bildt), Polens (Marek Belka) und der Slowakei (Mikulas Dzurinda), diversen Ex-Ministern aus Frankreich, den USA, Kanadas und Ex-Nato-Befehlshaber in Europa: Wesley Clark Foto: imago images/ZUMA Wire Wesley Clark (79), einst Nato-Oberbefehlshaber in Europa. Als einen von mehreren ntigen Schritten fr die Sicherheit der Ukraine fordern sie in dem Papier: Die Schaffung eines erweiterten Luftverteidigungsschildes entlang der Westgrenze der Ukraine. Dieser wrde die Nato vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen, aber die ukrainische Zivilbevlkerung und militrische Infrastruktur in einem genau definierten Verantwortungsbereich in der Westukraine schtzen. Dies wrde es der Ukraine ermglichen, Luftabwehrsysteme an die Front zu verlegen und wichtige Stdte wie Dnipro und Charkiw zu schtzen. read also Bedeutet: [–>Der Westen solle von seinem Territorium aus seine Grenzen und einen klar definierten Bereich der Westukraine abschirmen, damit die Ukraine selbst ihre Luftabwehr in den Osten verlagern kann. Die Nato wrde also nicht gegen Russland aktiv werden, der Ukraine nur den eigenen Rcken frei halten. Also interesting Advertisement Also interesting Advertisement Konkret gehe es an der 1400 Kilometer langen Nato-Grenze zur Ukraine um einen etwas mehr als 90000 Quadratkilometer in der Ukraine abzuschirmen. Kein Nato-Fu kme auf Ukraine-Boden dabei. Man msste auch die Waffensysteme nicht liefern. Vorteil dieser Lsung: Die Ukraine knnte Waffen im Land reparieren, knnte die West-Waffenhilfen dort sicher anlanden lassen, Personal dort schulen. Bei Friedenskanzler Scholz und Friedensforscher Mtzenich stt dies auf Ablehnung. Mtzenich tat dies mehrfach kund. Der Kanzler schumte es auf der Kundgebung in Karlsruhe mal wieder heraus. Widerspricht Kanzler und Fraktionschef: SPD-Verteidigungsexperte Joe Weingarten ist fr einen Raketen-Schirm ber der Westukraine Foto: picture alliance/dpa Doch es regt sich zarter Widerstand in Teilen der SPD. [–>Der SPD-Verteidigungsexperte Joe Weingarten (62) sagt dem Spiegel: In der aktuellen militrischen Situation halte ich es fr notwendig und verantwortbar, deutsche Flugabwehrraketen-Truppen auf Nato-Gebiet an der Grenze zur Ukraine zu stationieren, um den Luftraum ber der Westukraine zu schtzen beispielsweise mit Patriot-Systemen. Grnen-Haudrauf Anton Hofreiter (54) kanzelte den Friedenskanzler ab:[–> [–>Entweder er ist komplett zynisch, dass er sich als Friedenskanzler inszeniert oder er kapiert absolut gar nicht, wie atomare Abschreckung funktioniert. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem.

