This was the previous visit of Chinese President Xi Jinping to Gran Canaria.

El presidente de China, Xi Jinping, regresa a Gran Canaria este mircoles 13 de noviembre de 2024 y se alojar en el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, el presidente chino ha reservado el hotel entero. Es la tercera vez que est en Canarias y la segunda en Gran Canaria. En su primer viaje en Canarias se hosped en el sur de Gran Canaria y vino acompaado de su esposa, la cantante Peng Liyuan. La primera dama china se qued encantada con Gran Canaria, sobre todo con la imagen del Faro de Maspalomas, las dunas y el mar que presenci durante su corta estancia en la suite presidencial del hotel Lopesan Costa Meloneras. Tal fue su inters, que pidi como recuerdo un plato de cermica con la imagen de esta emblemtica torre de la zona sur de la Isla. El alcalde de San Bartolom de Tirajana era entonces el mismo que ahora, Marco Aurelio Prez, quien pensaba entregarle un obsequio conmemorativo y se las tuvo que agenciar para cumplir el deseo de la primera dama de China, muy famosa en su pas antes de contraer matrimonio con el presidente Xi Jinping como cantante de msica tradicional china. Pepe Dmaso viaj a China El Ayuntamiento tena unas lminas del Faro de Maspalomas pintadas por el artista Pepe Dmaso y rpidamente las fueron a buscar para entregrselas a la esposa del mandatario chino y, de paso, rastrear por las tiendas de la zona para ver si encontraban el plato de cermica, segn reconoci el primer edil. La pintura del artista grancanario viaj a China, junto a dos libros de Maspalomas, en las maletas del insigne matrimonio. La nica decepcin del viaje fue que finalmente el matrimonio no pudo visitar la Casa de Coln, en Las Palmas de Gran Canaria, como tena previsto. La nica parte ldica de su agenda no se pudo cumplir por una noticia luctuosa sucedida en China. El derrumbe de parte de una central elctrica en obras de la provincia china de Jiangxi (sureste) caus ms de medio centenar de muertos y propici la cancelacin de esta visita. Facade of the Columbus House. / LP/DLP Tradicional visita En el viaje anterior, el presidente de la primera potencia mundial y el resto del Gobierno que lo acompaaba en su regreso de una gira por Latino Amrica, nada menos que tres vicepresidentes y nueve ministros, optaron por permanecer en el hotel del sur hasta la hora que tenan previsto partir a China. Por lo tanto, Xi Jinping se qued sin efectuar esta tradicional visita a la Casa Museo de Coln, como ya hicieron sus dos antecesores (Hu Jintao, en 2004, y Jiang Zemin, en 2001). En esta ocasin, el presidente chino pretende sacarse la espinita de la Casa de Coln. En su agenda hay prevista una visita al museo que explica los viajes del descubrimiento de Amrica. La incgnita esta vez es si sacar tiempo para visitar la ruta teldense de Sanmao, que incluye la casa de Hoya del Pozo donde vivi la clebre escritora taiwanesa Echo Chen. La ruta de Sanmao, en el municipio de Telde, es un paso obligado para los chinos que visitan Gran Canaria. Sin ir ms lejos, uno de los miembros del gabinete de Xi, su ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, visit el pasado enero la ruta de Sanmao durante una escala tcnica en Gran Canaria de su gira por frica. Aqu puedes encontrar ms informacin sobre la visita de Wang Yi a Hoya del Pozo y La Garita, en Telde, para conocer la ruta de Sanmao. Chinese protesters during Xi Jinping's previous visit. / LP / DLP Comitiva En el viaje de 2016, para albergar a la delegacin que acompaaba al presidente, en torno a 160 personas, entre representantes del Gobierno, periodistas y miembros de su seguridad, el hotel tuvo que preparar 130 habitaciones y desviar clientes a otros establecimientos de la zona. Pero el esfuerzo vali la pena, a juzgar por los elogios de la comitiva china a las instalaciones y al servicio de este gran resort y a los bellos parajes que lo rodean. Algunos de los miembros de la comitiva presidencial aprovecharon para hacer compras por la zona, ropa principalmente. Los que se aventuraron a salir del hotel no eran miembros del staff del Gobierno chino, que se mantuvieron en el recinto, prcticamente sin dejarse ver, por el amplio dispositivo de seguridad en su entorno. Tres semanas de preparativos Ms de 150 personas vigilaron su seguridad durante aquel primer viaje a Canarias. Los miembros de la seguridad se mezclaban con sus trajes oscuros y sus micrfonos inalmbricos con los turistas que tomaban el sol y se baaban en la piscina. Hasta francotiradores haba. La seguridad lleva unas tres semanas preparando la visita, controlando accesos y todo lo inimaginable. El presidente chino y su esposa apenas salieron de su habitacin. El dirigente solo lo hizo al parecer para la reunin que tuvo con la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Senz de Santamara. Aunque se trajeron sus cocineros, el matrimonio pidi expresamente que les prepararan en sus aposentos una paella, una nueva forma de probar el arroz. [–> Los chefs del hotel ofrecieron una degustacin con papas arrugadas con mojo, atn, quesos, almogrote y otras delicias de la cocina tradicional de Canarias al resto de la comitiva.

Sources 1/ https://Google.com/ 2/ https://www.laprovincia.es/canarias/2024/11/11/visita-anterior-presidente-china-xi-111594682.html The mention sources can contact us to remove/changing this article

What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos