Rows of actors behind the rally of Jokowi supporters at GBK stadium

JAKARTA – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina super-sibuk sejak Oktober lalu. Sebagai steering committee, ia bertanggung jawab untuk mensukseskan temu para pendukung Presiden Joko Widodo yang bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu pekan lalu. [–> “Selama satu bulan kami melakukan persiapan,” kata Silfester, Senin, 28 November 2022. [–> Kendati proses persiapan berlangsung satu bulan, Silfester mengklaim para pendukung Jokowi sudah lama menggagas acara silaturahmi tersebut. Mereka juga sudah mengkomunikasikan gagasan tersebut kepada Presiden Joko Widodo pada Agustus tahun lalu. Namun karena kesibukan Jokowi sehingga acara tersebut baru bisa terealisasi pada akhir November ini. [–> Silfester mengatakan panitia menggelar rapat sebanyak tujuh kali untuk memastikan acara tersebut berjalan lancar. Rapat itu di antaranya dilakukan panitia bersama protokol presiden, yang khusus membahas agenda kehadiran Jokowi dalam hajatan tersebut. “Acara ini bukan jebakan, tapi memang Presiden juga senang,” kata dia. [–> Silfester menyebutkan, dalam rapat lainnya, penyelenggara memutuskan untuk menunjuk Staf Khusus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma’ruf, sebagai Ketua Panitia Nusantara Bersatu. Lalu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia M. Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat ditunjuk sebagai ketua steering committee. Sebelum menjabat staf khusus presiden, Aminuddin merupakan pencetus Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi)—kelompok pendukung Jokowi di Pemilu 2019. “Supaya adil jangan sampai satu organisasi relawan yang menonjol, kami memilih orang tengah yang juga sebenarnya relawan,” kata Silfester, yang menjelaskan alasan penunjukan Aminuddin dan Arsjad. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, yang dimintai konfirmasi, belum merespons pesan Tempo mengenai rapat persiapan Gerakan Nusantara Bersatu tersebut. Tempo juga berusaha meminta konfirmasi ke Aminuddin dan Arsjad mengenai perannya dalam acara tersebut, tapi mereka belum menjawabnya. Presiden Joko Widodo menyapa menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando untuk Indonesia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 26 November 2022. ANTARA/Aprillio Akbar Kelompok pendukung Jokowi menggelar Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu pekan lalu. Jokowi ikut hadir dan menyampaikan pidato dalam acara ini. Materi pidato Jokowi di antaranya menyampaikan soal pencapaian infrastruktur hingga calon presiden ideal pada 2024. “Dari penampilan kelihatan, banyak kerutan karena mikirin rakyat, ada yang rambutnya putih semua, ada itu,” kata Jokowi. Ciri calon presiden ideal yang disebut Jokowi tersebut diduga kuat mengarah pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berbagai sumber Tempo menyebutkan bahwa Jokowi memang menghendaki Ganjar diusung sebagai calon presiden 2024. Sejumlah pentolan pendukung Jokowi mengklaim peserta Gerakan Nusantara Bersatu mencapai 150 ribu orang, yang berasal dari berbagai wilayah. Peserta silaturahmi ini dimobilisasi sejumlah kelompok relawan Jokowi, di antaranya Barikade 98. Kelompok pendukung Jokowi ini menjadi sorotan setelah rekaman video Ketua Umum Barikade 98, Benny Ramdhani, viral di media sosial. Dalam rekaman video itu, Ketua Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) ini sempat mengobrol dengan Jokowi. Kepada Jokowi, Benny mengusulkan agar melawan oposisi dengan turun ke lapangan. Namun Benny mengklarifikasi bahwa video itu diambil sebelum acara Gerakan Nusantara Bersatu berlangsung. Ia berdalih pernyataannya kepada Presiden Joko Widodo itu bukan bermaksud antikritik, melainkan bertujuan untuk melawan fitnah yang diarahkan ke Jokowi. “Kami tidak memilih perlawanan massa atau demonstrasi, tapi kami memilih dan mendorong penegakan hukum,” kata Benny. Tidak semua kelompok pendukung Jokowi menghadiri Gerakan Nusantara Bersatu, di antaranya Pro Jokowi atau Projo. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengakui sempat diajak berdiskusi dengan kelompok pendukung Jokowi lainnya mengenai urgensi menggelar Gerakan Nusantara Bersatu. Hasil dari diskusi tersebut, Projo memutuskan tidak ikut acara silaturahmi itu. Budi Arie mengatakan Projo ingin berfokus menyelenggarakan Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra). Musra merupakan rangkaian acara yang digelar Projo dan beberapa kelompok pendukung Jokowi untuk menjaring calon presiden 2024. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini menjabat penanggung jawab Musra. Mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Jay Octa, juga memilih tak menghadiri Gerakan Nusantara Bersatu. Jay bahkan menuding acara tersebut bukanlah gerakan kelompok pendukung Jokowi sepenuhnya. “Saya masih pegang semua data relawan yang teregister di TKN. Saya juga hafal wajah para pemimpin relawan Jokowi,” kata Jay. Ia menduga Jokowi tidak mengetahui bahwa acara tersebut tidak digelar oleh kekuatan penuh kelompok pendukungnya. “Pak Jokowi seperti di-prank,” kata Jay. Silfester Matutina membantah pernyataan Jay itu. Silfester mengklaim Jokowi memang bersedia datang ke acara tersebut. Indikasinya terlihat dari persiapan Jokowi dalam menyampaikan pidato di acara Gerakan Nusantara Bersatu. “Kami melihat bagaimana semangat Presiden bertemu dengan rakyat dan rakyat bertemu dengan Presiden itu betul-betul getarannya nyata,” kata Silfester. Ia mengatakan panitia juga membatasi jumlah peserta yang datang agar tidak membeludak. Dana Temu Pendukung Jokowi Dipersoalkan Berbagai kalangan mempertanyakan sumber dana Gerakan Nusantara Bersatu tersebut. Kegiatan ini mendatangkan ribuan orang dari berbagai daerah. Pihak panitia menanggung biaya transportasi peserta hingga memberi uang saku dengan nilai antara Rp 30 ribu hingga Rp 150 ribu per orang. Banyak pihak mengkalkulasi kegiatan ini menghabiskan dana hingga Rp 100 miliar. Dua sumber Tempo dari kelompok pendukung Jokowi mendapat informasi bahwa dana kegiatan itu bersumber dari patungan sejumlah pengusaha dan badan usaha milik negara (BUMN). Silfester Matutina tak mengetahui angka pasti dana yang dihabiskan dalam menyelenggarakan Gerakan Nusantara Bersatu. Tapi ia mengakui sumber dana kegiatan berasal dari patungan para pendukung Jokowi. “Kan di relawan banyak pengusaha. Ada yang pengacara dan artis,” kata Silfester. Ia memastikan tak ada aturan dan etika yang dilanggar dalam pengumpulan dana hingga penyelenggaraan acara silaturahmi para pendukung Jokowi tersebut. ROSSENO AJI | RUSMAN PARAQBUEQ | TIMOTHY NATHANIEL (MAGANG)

