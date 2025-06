Boris Johnson's resignation | Boris Johnson, the policy that flirts with Escndalo

Descabalgado del poder, Boris Johnson dice adis a su aventura como primer ministro del Reino Unido mucho antes de lo que pens, atrapado en una sucesin de polmicas propiciadas por sus propios excesos, mientras su pas prolonga con el nuevo relevo en Downing Street la espiral de incertidumbre iniciada con el referndum del Brexit de 2016. Las fiestas en pandemia del primer ministro, que lleg a necesitar oxgeno cuando permaneci ingresado con coronavirus en abril de 2020, han acabado por tumbar la carrera del gran animal poltico de la escena britnica en los ltimos aos. El informe oficial, que demostr que Johnson minti en el Parlamento cuando se desvincul de las celebraciones, fue una de las puntillas para una carrera poltica que llevaba meses en el alambre. Johnson ha cado menos de tres aos despus de su ascenso como relevo tory de Theresa May, antes de recibir en diciembre de 2019 el respaldo de las urnas vctima de sus errores, pero tambin de su excolaborador Dominic Cummings, el hombre que asoma detrs de las filtraciones del partygate. El asesor, uno de los cerebros de la campaa pro Brexit, ha ejecutado as una fra venganza tras ser forzado a dimitir en noviembre de 2020, precisamente tras saltarse las restricciones contra la covid-19 durante el confinamiento. Los escndalos y excesos han acompaado a Johnson a lo largo de toda su carrera, como atestigua su etapa en la alcalda de Londres, desde donde, sin embargo, logr proyectarse como figura poltica, con una mezcla de conservadurismo y comportamiento excntrico que exprimira despus como defensor del Brexit. Fue precisamente con la salida del club comunitario cuando vio una ventana de oportunidad, no tanto para irrumpir como relevo de David Cameron tras su dimisin, sino para crecer como alternativa en la crisis del Partido Conservador que May no logr reconducir desde Downing Street en el peor momento de las negociaciones con Bruselas. La imposibilidad de lograr un acuerdo en el seno de la formacin acab por forzar tambin la renuncia de la primera ministra, y en ese clima, Johnson, defensor de un Brexit duro, pudo hacerse con el liderazgo tory y erigirse en primer ministro. Era julio de 2019. No sabra que durante su mandato, adems de gestionar la salida de la Unin Europea, tendra que enfrentarse tambin a una pandemia y a una guerra en Europa. Con el viento a favor, las urnas respaldaron su apuesta en las elecciones de diciembre de ese ao, en las que obtuvo una clara victoria sobre el laborismo. Hijo de la lite Johnson, que es padre de dos hijos con su esposa Carrie y tiene otros cinco vstagos de relaciones anteriores, naci en Nueva York en 1964. Miembro de la elite inglesa, se form en algunas de las mejores escuelas del pas y se gradu en Estudios Clsicos en la Universidad de Oxford. Despus, inici una carrera como periodista que tampoco se libr de la polmica. En el diario The Times fue despedido por publicar un artculo sobre un supuesto amante del rey Eduardo II con citas de su padrino que no dud en manipular para dramatizar la historia. Pese a ello, prolong su trayectoria periodstica como corresponsal en Bruselas de The Daily Telegraph. En 2001 result elegido diputado al Parlamento britnico y en 2005 David Cameron lo nombr responsable de Educacin del Partido Conservador, en la oposicin entonces. Poco a poco, comenz a ganar popularidad, fcilmente identificable por su comportamiento extravagante y su aspecto desaliado. Pero el gran salto lo dio al convertirse en 2008 en el primer alcalde conservador de Londres. Como regidor de la ciudad, puso rostro a la organizacin los Juegos Olmpicos de 2012 y gan un cierto prestigio de gestor con decisiones como la que instaur el sistema pblico de alquiler de bicicletas. Un ao antes de determinar su mandato, regres al Parlamento al obtener su escao en las elecciones de 2015. El Brexit como reclamo Fue entonces cuando enarbol la bandera del Brexit, convirtindose en uno de los rostros ms representativos de la campaa de los partidarios de abandonar la Unin Europea. Lo hizo enfrentndose a la posicin de David Cameron y pese a la ambigedad que haba mostrado previamente, en un movimiento que muchos juzgaron como de pura conveniencia poltica. En el furor pro Brexit posterior a la votacin, azuz el sentimiento nacionalista apostando por una salida dura como solucin frente a la larga y farragosa negociacin que la primera ministra Theresa May sostena con Bruselas. Escenific su posicin dimitiendo en 2018 como ministro de Exteriores y se gan el apoyo de su partido. La jugada acab coronando la ambicin de un animal poltico cuyo recorrido termina ahora, por unas fiestas en la pandemia. No fue capaz de seguir las normas que l mismo impuso al resto.

