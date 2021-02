Discussion of Jokowi’s speech on PPKM is ineffective

Jakarta, CNN Indonesia – Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) mentions the application of restrictions on community activities (PPKM) to prevent the spread of the corona virus (COVID-19[feminine) inefficace. Cette déclaration a été faite par Joko Widodo lors d’une réunion limitée mise en ligne sur YouTube au Secrétariat présidentiel, dimanche (31/1). Jokowi a déclaré que la mise en œuvre du PPKM pour limiter la mobilité de la communauté semblait faible en pratique sur le terrain. Même si en substance, a-t-il dit, PPKM vise à limiter les activités de la communauté afin d’empêcher la propagation du Covid-19. Le PPKM lui-même est en fait une politique du gouvernement central, ce qui n’est pas énoncé dans la loi numéro 6 de 2018 concernant la quarantaine sanitaire. Le gouvernement – par le biais du Comité pour la gestion de Covid-19 et la reprise économique nationale (KPC-PEN) – a introduit le terme PPKM comme un effort pour réduire le taux de transmission du virus corona au milieu de la menace d’une augmentation des cas après le long Noël et Vacances du Nouvel An 2021.

Répondant à la dernière déclaration PPKM de Jokowisoal inefficace, l’épidémiologiste de l’Association des épidémiologistes indonésiens (PAEI), Masdalina Pane, a admis qu’elle n’était pas surprise. Dès le départ, a-t-il dit, il avait prédit que la stratégie de gestion du gouvernement était erronée. Pas seulement PPKM, a-t-il dit, y compris PSBB et un certain nombre d’autres termes utilisés par le gouvernement jusqu’à présent liés aux restrictions d’activité pendant les 11 mois de la pandémie de Covid-19 en Indonésie. “Il y a de nombreux termes qui à mon avis ne sont pas importants, la substance n’existe pas. Depuis le début, nous avons dit qu’elle n’est pas efficace. Nous verrons donc les résultats aujourd’hui”, a-t-il déclaré par téléphone à CNNIndonesia.com, Lundi (1/2). Masdalin a déclaré que le gouvernement avait gaspillé beaucoup d’argent et d’énergie en mettant en œuvre un certain nombre de stratégies pour contrôler la mobilité des personnes. Il a critiqué derrière la fanfare des conditions et des frais de la politique de restriction, le gouvernement a oublié de trouver autant de cas positifs que possible. Selon lui, l’augmentation du nombre de cas ne poserait pas de problème si elle était équilibrée avec la capacité du gouvernement à trouver de nouveaux cas dès le début. Le dépistage précoce des cas est important afin que le traitement puisse être effectué immédiatement, avant que le patient ne présente des symptômes modérés ou sévères. Cette méthode est inversement proportionnelle à la stratégie du gouvernement jusqu’à présent. Il a critiqué l’attitude du gouvernement, qui a toujours prétendu ne pouvoir contrôler les pandémies que parce que le nombre de cas est inférieur à celui d’un certain nombre d’autres pays. En fait, a-t-il dit, cette condition n’était qu’une bombe à retardement après la flambée des cas positifs trouvés tardivement dans des conditions modérées, sévères et critiques. En conséquence, les cas critiques et les taux de mortalité en Indonésie sont actuellement élevés. «Donc, si nous parlons de PPKM, ce n’est pas efficace, oui. Depuis le début, nous avons dit que si nous voulons parler de contrôle, ce n’est pas une réduction ou une augmentation du nombre de cas. Parce que le nombre de cas n’a pas d’importance , à notre avis, cela devient une question de mort », a déclaré Masdalina. Au cours de la mise en œuvre du PPKM, l’Indonésie a connu trois décès par jour, dont le plus récent était de 476 morts (CNN Indonesia / Adhi Wicaksono) Au cours de la mise en œuvre du PPKM, l’Indonésie a connu trois décès par jour, dont le plus récent était de 476 morts (CNN Indonesia / Adhi Wicaksono) Une opinion similaire a été exprimée par l’épidémiologiste de l’Université Griffith d’Australie, Dicky Budiman. Il a estimé que le PPKM et le PSBB, qui avaient été mis en œuvre par le gouvernement, ne seraient pas efficaces pour supprimer le pic dans les cas de Covid-19. Selon Dicky, dans le contexte de la lutte contre Covid-19, la seule façon dont le gouvernement peut actuellement faire est de continuer à améliorer les 3T: dépistage, recherche et suivi / traitement. Selon lui, actuellement, l’Indonésie ne devrait pas seulement poursuivre l’objectif minimum fixé par l’OMS de 1 test pour 1 000 personnes par semaine. Compte tenu du nombre de cas et de la population totale, il a déclaré que l’Indonésie devrait être en mesure de réaliser un test de risque Covid-19 de 200 à 300 000 par jour. “Si je regarde l’Indonésie, elle devrait être capable de 200 à 300 000 personnes par jour. C’est minime. Cela doit être réalisé pour détecter davantage de cas”, a-t-il déclaré. Modèle de quarantaine Selon Masdalina, le modèle de quarantaine mis en œuvre par le gouvernement jusqu’à présent est erroné. Il a déclaré que le gouvernement aurait dû être en mesure d’imposer une quarantaine stratifiée à partir du plus petit périmètre, ménage, RT, RW, avant d’imposer une quarantaine régionale telle qu’elle a été appliquée. La stratégie de quarantaine augmentera avec l’augmentation des cas dans une communauté, à partir de RT et RW. Cependant, a-t-il dit, le gouvernement doit être en mesure de répondre aux besoins des résidents qui sont en quarantaine dans ces maisons. “Eh bien, si plusieurs RT dans une zone sont affectés, les RW seront verrouillés. Ah, ça continue. Ne verrouillez pas une province de DKI Jakarta via PPKM, mais tout le monde n’est pas verrouillé. Tout le monde peut être libre. Donc que signifie PPKM? »a-t-il dit. Pendant ce temps, Dicky a déclaré que le zonage ne peut être mis en œuvre que si le nombre de cas n’a pas augmenté de manière significative. Mis à part plusieurs zones en dehors de l’île de Java, il est pessimiste que PPKM et PSBB puissent réduire le pic dans les cas. “Donc ce PPKM ne peut être efficace que lorsque la situation n’est pas aussi grande que celle-ci. Début avril, j’ai proposé une micro communauté PSBB”, a déclaré Dicky. “Pour le moment je ne le proposerai pas. Sauf en dehors de Java, certains domaines le peuvent. Si Java n’est pas efficace. Donc ce n’est pas un problème avec le PPKM, l’effort n’est pas possible. La boule de neige est déjà grosse. Nous devons PSBB conformément à la réglementation », a-t-il ajouté. Pour information, le PPKM a été officiellement mis en application par le gouvernement à partir du 11 janvier, puis en remplacement des restrictions sociales transitoires à grande échelle (PSBB). Prenant fin le 25 janvier, le gouvernement a ensuite prolongé le PPKM jusqu’au 8 février. (thr / enfant)



