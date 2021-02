Minister of Health asks Jokowi not to panic Covid-19 cases will explode

Jakarta, CNN Indonesia – Minister of Health (Menkes) Budi Gunadi Sadikinadmitted that he asked President Joko Widodo (Jokowi) so as not to panic in the event of a corona virus (COVID-19[feminine) a sauté dans les prochains jours. Selon lui, l’augmentation des cas de Covid-19 se produira parce que son parti stimulera la mise en œuvre tests, traçage, et traitement à l’échelle régionale et nationale, comme le fait l’Inde. “J’ai également rappelé à Monsieur le Président que cela se passe en Inde, c’est une stratégie en Inde qui entraînera une augmentation du nombre de cas car on en verra davantage. J’ai dit au Président, je veux aussi informermise à jour dans ce forum respectable, Mesdames et Messieurs, ne paniquez pas », a déclaré Budi lors d’une réunion de travail avec la Commission IX de la Chambre des représentants au Parlement, Senayan, Jakarta, mardi (9/2).

Budi a déclaré que des mesures pour renforcer le 3T doivent être prises pour voir la propagation réelle de Covid-19. Selon lui, cette étape est la bonne stratégie par rapport à ce qui se fait actuellement. Budi a également demandé à la Commission IX du Parlement indonésien d’aider son parti à réduire la panique publique si le cas de la propagation du Covid-19 subissait une poussée. “Regardez à quoi ressemble la vraie chose plus, pour que notre stratégie soit juste, plutôt que de voir comme si nous étions juste un peu heureux. En fait, il y a beaucoup plus, donc nos pas sont faux”, at-il dit. “Si cela augmente, veuillez aider à réduire la panique car c’est notre façon d’identifier où se trouve la personne touchée”, a déclaré Budi. Auparavant, le vice-ministre de la Santé, Dante Saksono Harbuwono, avait estimé que les cas positifs de Covid-19 en Indonésie pourraient atteindre 1,7 million de cas d’ici la fin de 2021. Cette estimation a été obtenue à partir de l’hypothèse que la situation pour l’ajout des cas de Covid-19 en Indonésie fonctionnait toujours telle qu’elle est aujourd’hui. “Le calcul pour l’année 2021, nous voyons que le total estimé des cas positifs sera d’environ 1,7 million de cas en 2021”, a déclaré Dante lors de la réunion de travail conjointe de la Commission IX DPR RI, lundi (8/2). Dante a expliqué que son parti avait estimé le calcul des estimations de cas positives en utilisant plusieurs critères.

La première méthode de calcul, selon lui, a été tirée des cas moyens de juin à octobre 2020, soit 2557 cas. Ensuite, le deuxième critère est le nombre moyen de cas de novembre au 24 janvier 2021, soit environ 6800 cas. Lundi (8/2), le nombre total de cas positifs de virus corona en Indonésie a atteint 1 166 079 personnes. Sur ce nombre, 31 763 personnes sont décédées, 963 028 se sont rétablies et 171 228 autres sont toujours en isolement et en soins indépendants. (mts / off)



[Gambas:Video CNN]









What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos