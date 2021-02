Facts about Esemka Bima who wants to buy influencers, but out of stock

Jakarta, CNN Indonesia – The flagship and phenomenal product of Esemka, namely the Bima pickup, is currently in rare status as the producer has ceased to produce the effects of the pandemic COVID-19[feminine. Les consommateurs potentiels qui souhaitent acheter doivent également se mordre les doigts car les stocks ne sont pas disponibles, comme l’a vécu l’influenceur automobile Fitra Eri. L’influenceur a dû renoncer à son intention de bercer le pick-up car la société a retardé la production d’Esemka dans son usine de Boyolali, dans le centre de Java. Le ramassage d’Esemka Bima a attiré l’attention du peuple indonésien. Si vous retracez l’histoire, Esemka est phénoménale dans l’industrie automobile nationale. Le nom du président Joko Widodo a été l’un de ceux qui ont popularisé le nom d’Esemka il y a plusieurs années lorsqu’il était maire de Solo.



Nous résumons ici quelques faits intéressants sur la voiture Esemka, Bima. La première voiture d’Esemka Au lieu de jouer dans le segment des voitures particulières, Solo Manufaktur Kreasi (SMK), le propriétaire de la marque Esemka, a plutôt choisi un produit de véhicule utilitaire qui fera ses débuts en Indonésie via Bima. Cette voiture a été introduite pour la première fois après l’inauguration de l’usine Esemka à Boyolali, dans le centre de Java, depuis septembre 2019. Jusqu’à présent, il n’est pas prévu pour Esemka de présenter d’autres produits tels qu’un modèle SUV autre que le pick-up Bima. Produit à l’usine d’une valeur de 600 milliards de Rp Bima est assemblé dans une installation de production couvrant une superficie de 12 500 000 mètres carrés et construite sur une superficie de 115 000 mètres carrés. Dans l’usine, il existe des processus de production tels que l’assemblage de véhicules, la peinture et les tests. La valeur d’investissement décaissée pour l’usine serait de 600 milliards IDR. La capacité de production de l’usine atteint 18 000 unités par an, soit 1 500 unités par mois soit environ 50 unités par jour. 2 options de moteur Il existe deux options de moteur pour ce véhicule utilitaire léger, à savoir 1 200 cm3 et 1 300 cm3. Pendant ce temps, sur le marché automobile national, Bima sera en concurrence avec les produits japonais, à savoir le Suzuki Carry et le Daihatsu Gran Max. Jokowi a essayé une fois La voiture Esemkafenomenal est due à la proximité de la marque avec le nom du président Joko Widodo. Jokowi a en effet catapulté le nom d’Esemka lorsqu’il était maire de Solo (2005-2012). Le numéro un en Indonésie a également admis avoir essayé Bima après l’inauguration de l’usine Esemka. Après avoir essayé, Jokowi a déclaré que le pick-up Bima devait être acheté par des Indonésiens. “Je ne veux pas vous forcer tous, Mesdames et Messieurs, à acheter. Mais si vous avez vu le produit plus tôt, j’ai essayé, vu, testé, nous sommes obligés d’acheter cet article”, a déclaré Jokowi. Suspecté de voitures rebadge Chine chinoise Bien que étroitement lié aux marques automobiles nationales, le produit de Bima est soupçonné d’être une voiture chinoise appelée Changan Star Truck. Esemka a été mentionné seulement rebadge(changement de marque)pick-up qui a été commercialisé en Chine. Cependant, le gouvernement affirme que Bima est différent de l’allégation de 60% du niveau de contenu local national (TKDN). 300 unités vendues depuis 2019 Jusqu’à présent, la camionnette de Bima, qui a été vendue 125 millions IDR sur la route à Java, n’a vendu que 300 unités. De nombreux consommateurs d’Esemka viennent de cercles gouvernementaux, tels que le ministère de la Défense à l’armée de l’air indonésienne. (ryh / mik)



