Indonesian President Welcomes Vietnamese Prime Minister to Bogor | Politics

Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh (left) and Indonesian President Joko Widodo (Photo: VNA) Jakarta (VNA) Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh and Indonesian President Joko Widodo on April 23 compared notes on a range of issues, aimed at improving the effectiveness of cooperation between the two countries. During their talks in the city of Bogor in Indonesia, Widodo congratulated Chinh on his election as Prime Minister of Vietnam, and expressed his admiration for the achievements Vietnam has recorded in the COVID-19[feminine combat ainsi que la reprise économique et le développement. L’Indonésie attache une grande importance et souhaite continuer à faire progresser l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique avec le Vietnam, a-t-il affirmé. Pour sa part, Chinh a réitéré la politique étrangère du Vietnam d’indépendance, d’autosuffisance, de multilatéralisation et de diversification des relations, étant un membre responsable de la communauté internationale et s’intégrant intensivement et largement dans le monde. Le Vietnam travaillera plus dur pour consolider et élargir continuellement le partenariat stratégique, a-t-il promis. Les deux parties se sont réjouies du développement pratique et intensif de la coopération bilatérale et ont convenu de se coordonner pour mettre en œuvre efficacement le programme d’action pour 2019-2023, le partenariat stratégique et la vision commune sur la coopération en matière de défense pour 2018-2022. Les dirigeants ont également discuté des mesures visant à promouvoir les relations économiques bilatérales, en particulier la manière de réduire les barrières commerciales et de supprimer les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, dans le but de ramener prochainement le commerce bilatéral à 10 milliards USD, afin de réduire le déficit commercial du Vietnam. Ils ont consenti à reprendre prochainement les vols à un moment approprié et à envisager d’autoriser le Vietnamien Vietjet Air à ouvrir des vols de Hanoi et Ho Chi Minh-Ville à Jakarta en Indonésie. Les pays intensifieront également leur collaboration dans les domaines pharmaceutique et maritime, y compris les partenariats entre leurs garde-côtes. Les deux dirigeants ont affirmé qu’ils attachent une importance particulière à la nécessité d’achever prochainement les négociations sur la délimitation des zones économiques exclusives entre les deux pays, afin de créer un couloir légal permettant aux pays de renforcer la coopération et de réduire les cas de pêche illégale, créant ainsi un modèle pour faire face aux différences en mer entre les nations, contribuant à la protection de la paix, de la coopération et du développement dans la région. Widodo apprécie hautement la participation de Chinhs à la réunion des dirigeants de l’ASEAN juste après l’entrée en fonction de ce dernier, ce qui, a-t-il dit, démontre la responsabilité du Vietnam. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur coopération étroite et efficace dans les forums régionaux et internationaux, en particulier ASEAN et l’ONU, et travailler avec d’autres pays membres de l’ANASE pour faire avancer le règlement de la question du Myanmar, vers la stabilité, la réduction de la violence et des pertes pour les personnes et la reprise des dialogues entre les parties pour rechercher des solutions pacifiques, pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde en général. En ce qui concerne la question de la mer de l’Est, ils sont convenus de maintenir la position de l’ASEAN sur la question, y compris le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sécurité de la navigation et de l’aviation, en réalisant effectivement la Déclaration sur la conduite des Parties en mer Code de conduite en mer de l’Est (COC) d’une manière efficace et efficiente, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (1982 UNCLOS). A cette occasion, Chinh a invité Widodo à visiter le Vietnam à un moment opportun. Le Président indonésien a accepté l’invitation avec plaisir./.







