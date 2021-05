Why the Chinese Communist Party believes it must destroy religion

The US Department of States just released 2020 Annual Report on the state of religious freedom in the world devotes 136 pages to China. This is because the Chinese Communist Party (CCP) uses an extensive network of surveillance cameras coupled with facial recognition software as well as cell phone tracking, internet and message monitoring, and biometric profiling to persecute people. members of non-state sanctioned organizations. Advances in collecting and storing massive amounts of data to be sifted through algorithms have made this possible. In 2020, according to the report, the CCP used the COVID-19[feminine pandémie pour supprimer la religion en surveillant les emplacements des églises de maison, en fermant les services en ligne et en créant des barrières bureaucratiques à l’ouverture des bâtiments pour le culte. Grâce à ce programme de maintien de la stabilité, certains lieux de culte ont été démolis et remplacés par des entreprises, apparemment parce qu’ils constituaient un danger pour la stabilité sociale. Normal peut être un mot ambigu Selon la constitution de la Chine, les citoyens jouissent de la liberté de croyance religieuse et de protections pour la pratique d’activités religieuses normales. Cependant, le Parti communiste chinois utilise l’ambiguïté inhérente au mot normal pour déterminer la pratique appropriée des cinq religions officiellement reconnues en Chine: le bouddhisme, le taoïsme, l’islam, le protestantisme et le catholicisme. Les gens ne sont libres de pratiquer ces religions que si le lieu de culte est enregistré comme l’un des groupes sanctionnés par l’État: Association bouddhiste de Chine (BAC), Association taoïste chinoise, Association islamique de Chine (IAC), Eglise du mouvement des trois auto-patriotes ( TSPM) et l’Association patriotique catholique chinoise (CCPA). Selon le rapport du Département d’État: D’autres groupes religieux, tels que les groupes protestants non affiliés à la TSPM officielle ou les catholiques professant leur loyauté envers le Saint-Siège, ne sont pas autorisés à s’enregistrer en tant que personnes morales. La loi ne prévoit pas de mécanisme permettant aux groupes religieux indépendants des cinq associations religieuses patriotiques officielles d’obtenir un statut juridique. “Rapport 2020 sur la liberté de religion internationale” à Office of International Religious Freedom, Département d’État des États-Unis (12 mai 2021, p. 7) Les membres du parti et le personnel des forces armées doivent être athées et il leur est interdit de se livrer à des pratiques religieuses, sanctionnées par l’État ou non. Ainsi. Les athées avoués prennent des décisions concernant la pratique religieuse appropriée ou normale pour cinq des plus grandes religions du monde. La langue religieuse est cooptée pour justifier la suppression Le PCC va parfois coopter un langage pour justifier l’autoritarisme et la suppression des libertés religieuses. Par exemple, le Église du Dieu Tout-Puissant a des éléments de christianisme mais croit que Dieu est incarné en tant que femme chinoise vivant à New York qui se fait appeler Dieu Tout-Puissant. Les théologiens chrétiens considéreraient probablement l’église comme un culte apocalyptique, s’écartant loin des principes fondamentaux de l’orthodoxie chrétienne. Dans un environnement qui épouse la liberté de religion, la question de savoir si un tel groupe est une secte, une secte, une dénomination, une hérésie, une religion différente, etc., est une discussion interne autour de la classification parmi les adhérents et les érudits. Les décisions de groupe peuvent entraîner l’exclusion sociale du groupe de certains lieux, mais ne pas des membres du groupe sont emprisonnés, torturés ou tués par les autorités. C’est une histoire bien différente en Chine. Le PCC utilise les déviations par rapport à une religion comme raison pour classer un groupe comme un groupe interdit enseignement hétérodoxe (xie jiao) bien que parfois les groupes qu’ils classent comme xie jiao ne sont pas en fait des déviations.Hiver rigoureux, un magazine en ligne qui documente la persécution religieuse dans le monde et a été cité plus de quatre-vingts fois dans le rapport du Département d’État, fait remarquer que le gouvernement chinois classe un groupe comme xie jiao parce qu’il est hostile au PCC, pas à cause de la doctrine des groupes. Le rapport du Département d’État cite Hiver rigoureuxL’histoire de la fuite de documents publiée en septembre 2020 qui a ordonné une répression nationale de trois ans contre l’Église de Dieu Tout-Puissant dans le but de détruire complètement le système des Églises au niveau national, de réduire considérablement ses effectifs en empêchant les activités de l’Église et en empêchant de nouveaux membres de se joindre, et pour freiner le développement de l’Église à l’étranger (p. 12). Comment ces politiques affectent-elles les Ouïghours du Xinjiang? Le PCC justifie de nombreuses infractions contre les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes du Xinjiang, comme indiqué dans le rapport, pour des raisons de sécurité nationale. Les terroristes du monde entier sont souvent motivés par l’extrémisme religieux, mais le PCC a pris la peur du terrorisme et même des mots et des lois d’autres pays, y compris les États-Unis, pour justifier la détention des Ouïghours en général. Par exemple, les lois antiterroristes du PCC incluent la détention de minorités musulmanes pour avoir porté une barbe, avoir un tapis de prière, posséder un Coran ou voyager à l’étranger. Même avoir trop d’enfants est considéré comme un signe d’extrémisme religieux. Les détenus sont envoyés dans des écoles de formation professionnelle qui sont en fait des camps d’internement. Même les Ouïghours de souche qui ne pratiquent pas l’islam sont envoyés dans ces camps. Les PCC qui sous-tendent la peur et ce qu’ils font à ce sujet Les Occidentaux ont du mal à comprendre la persécution de groupes comme le Falun Gong, l’Église de Dieu Tout-Puissant et d’autres qui n’offrent aucune menace politique apparente. Mais la persécution des groupes hétérodoxes ne dépend pas tant de leurs objectifs ou croyances que du nombre de leurs membres et de la possibilité pour ces membres de s’organiser. En fin de compte, le PCC veut que tout le monde adhère à son idéologie, de sorte que les actions violentes consistent plus à réprimer la résistance potentielle qu’à réguler les croyances. En vertu de la loi chinoise, les activités religieuses ne doivent pas nuire à la sécurité nationale, mais ce que cela signifie est laissé à l’interprétation des autorités. Cela peut inclure la critique du PCC ou le refus de rejoindre un groupe sanctionné par l’État. Cela peut également signifier la peur que le groupe puisse potentiellement s’organiser contre le gouvernement communiste. Les universitaires chinois notent que le PCC est très intéressé à étudier comment d’autres gouvernements autoritaires ont été renversés. Le PCC, et Xi Jinping en particulier, sont obsédé par la chute de l’Union soviétique. Ils ne voient pas l’effondrement comme dû à une faiblesse inhérente mais plutôt à tolérance de la dissidence. Pour eux, cela montre l’importance d’éliminer la dissidence et la corruption ainsi que de contrôler l’armée de haut en bas. Les élites militaires et les autres élites gouvernementales ne doivent pas avoir de loyautés partagées, même religieuses. Ainsi, ils doivent être manifestement athées et étudier la pensée de Xi Jinping. Même les fonctionnaires retraités et les anciens combattants du PCC n’ont pas le droit de pratiquer aucune religion. Le PCC aussi étudié les manifestations du printemps arabe (2010) qui ont montré comment les médias sociaux peuvent mobiliser les foules. Cela est lié à la réponse agressive du PCC aux manifestations pour la démocratie à Hong Kong, qui ont été mobilisées en ligne et à la campagne de grève dure contre les Ouïghours après une série de conflits violents entre les Chinois Han et les Ouïghours (qui ne sont pas ethniquement chinois). Le PCC a également appris du printemps arabe l’importance de contrôler le récit et de diviser la population par blâmer un groupe ethnique ou religieux. Projet: Une religion aux caractéristiques chinoises Enfin, le PCC s’intéresse à l’homogénéisation des religions officielles afin qu’elles enseignent toutes l’idéologie du Parti. Le rapport du Département d’État discute de la campagne nationale quinquennale 2019-2024 pour siniser la religion, un effort du PCC pour aligner toutes les doctrines et pratiques religieuses sur l’idéologie du PCC. Cette campagne fait suite à la révision de 2018 du Règlement sur les affaires religieuses, qui imposait plus de restrictions aux groupes religieux, en particulier à la formation des enfants: les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à participer à des activités religieuses et à recevoir un enseignement religieux, même dans les écoles géré par des organisations religieuses (page 11). La loi impose également l’enseignement de l’athéisme à l’école et les mineurs ne sont pas autorisés à entrer dans les lieux religieux ou à participer à des activités religieuses. Le 1er février 2020, les mesures administratives pour les organisations religieuses sont entrées en vigueur, ce qui officialise les procédures administratives que chaque province devrait mettre en place pour assurer la sinisation de toutes les organisations religieuses. Le rapport du Département d’État présente plusieurs pages d’efforts spécifiques pour mettre fin à toute pratique religieuse, y compris l’interdiction des chants de Noël ou le blocage physique de l’entrée des églises (p. 22) et pour endoctriner les dirigeants des principaux groupes religieux. Le clergé de chacune des cinq religions reconnues devait assister à des sessions de formation obligatoires pour apprendre comment incorporer la pensée de Xi Jinping, le socialisme chinois et le 19e Congrès national du PCC dans leurs sermons. Les membres du clergé devaient écrire des essais sur leur amour pour la Chine et le PCC, et ils devaient participer à un concours de sermons dans lequel ils devaient utiliser la Bible pour promouvoir l’idéologie du PCC (p. 24). Les dirigeants bouddhistes, taoïstes et musulmans étaient tenus d’assister à des sessions de formation et d’incorporer également l’idéologie du PCC dans leurs enseignements. Le PCC a également changé les livres religieux, les bannières et les doctrines pour s’aligner sur l’idéologie du PCC. J’ai déjà écrit sur la guerre de Xi Jinpings contre la religion et la réécriture de la Bible par le PCC ici. Les forces sous-jacentes comprennent la capacité de Pékin, pour la première fois dans l’histoire, à s’engager dans une surveillance technocratique totale de masse. Nous verrons si les nouvelles armes sont suffisantes pour tuer la religion. Noter: Cet article ne concerne que l’oppression systématique des pratiques religieuses en Chine. Le rapport du Département d’État propose également sections individuelles sur le Tibet, le Xinjiang, Hong Kong et Macao, toutes les régions autonomes selon la loi chinoise. Il détaille la façon dont les bouddhistes au Tibet, les musulmans au Xinjiang, les protestants et les catholiques à Hong Kong et à Macao ainsi que les taoïstes, les groupes religieux folkloriques et les rejetons de ces groupes plus larges se voient refuser catégoriquement la liberté d’avoir des croyances et des pratiques religieuses dans le pays. Chine communiste. Vous pouvez également lire: Le recensement porte-à-porte de la Chine identifie désormais les croyants religieux. Les recenseurs sont exhortés à garder les yeux ouverts pour trouver des preuves d'activité religieuse: un recenseur de la ville de Shandongs Heze a révélé qu'il avait reçu l'ordre de signaler à la police toute personne qui ne le permettait pas à l'intérieur de leur maison et n'acceptait de répondre aux questions qu'en dehors de leurs résidences. L'explication était que ces personnes sont soupçonnées d'avoir des croyances religieuses ou peuvent même organiser des rassemblements non autorisés. Les recenseurs peuvent alors dénoncer les résidents à la police. (Pointeur Heather)







