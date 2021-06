Prime Minister Narendra Modi calls for ‘fix and prepare’ amid COVID pandemic and urges world to invest in India | India News

New Delhi: On Wednesday, June 16, Prime Minister Narendra Modi called for a focus on “repair and preparedness” as the nation emerges from a devastating pandemic. “Over the past year, we have seen a lot of disruption in different industries. Much of it is still there. Yet disruption does not have to mean desperation, ”he told the VivaTech Summit. “Instead, we need to stay focused on the twin foundations of repair and preparedness,” he said, referring to the need to increase health infrastructure in the country and support the economy. India’s economy suffered its worst contraction in decades in the fiscal year ended March 31, 2021, as the pandemic-induced lockdown hurt economic activity. The government, however, continued with reforms that would help maintain higher growth rates after the world exited the pandemic. India has implemented huge reforms in all sectors – from mining to space, from banking to atomic energy, he said. “It shows that India as a nation is adaptable and nimble, even in the midst of the pandemic.” “India offers what innovators and investors need,” Modi said. “I invite the world to invest in India on the basis of the five pillars of talent, market, capital, ecosystem and culture of openness.” Stating that India’s advancements in the tech and start-up world are well known, he said the country is home to one of the largest start-up ecosystems in the world and several unicorns have appeared in these last years. Live

Loading

'; var cat = "?cat=120183"; //$(".main-rhs2369579").theiaStickySidebar(); var instagram_script=document.createElement('script'); instagram_script.defer="defer"; instagram_script.async="async"; instagram_script.src="https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js"; document.head.appendChild(instagram_script); /*************************************/ /*$(window).scroll(function(){ var last = $('div.listing').filter('div:last'); var lastHeight = last.offset().top ; if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height() && nextload==true){var circle = ""; var myTimer = ""; var interval = 30; var angle = 0; var Inverval = ""; var angle_increment = 6; $.ajax({ url: "/micros/article-list.php" + cat + nextpath, async: true, dataType: "json", beforeSend: function() { $('div.listing').append(load); nextload=false; //console.log("/micros/article-list.php" + cat + nextpath); ice = 1; circle = $('.center-section').find('#green-halo'); myTimer = $('.center-section').find('#myTimer'); angle = 0; Inverval = setInterval(function (){ $(circle).attr("stroke-dasharray", angle + ", 20000"); //myTimer.innerHTML = parseInt(angle/360*100) + '%'; if (angle >= 360) { angle = 1; } angle += angle_increment; }.bind(this),interval); }, success: function(data){ nextload=false; //console.log("success"); //console.log(data); $.each(data['rows'], function(key,val){ //console.log("data found"); ice = 2; if(val['id']!='2369579'){ string = '

'; $('div.listing').append(string); } }); }, error:function(xhr){ //console.log("Error"); //console.log("An error occured: " + xhr.status + " " + xhr.statusText); nextload=false; }, complete: function(){ $('div.listing').find(".loading-block").remove();; pg +=1; //console.log("mod" + ice%2); nextpath="&page=" + pg; //console.log("request complete" + nextpath); cat = "?cat=120183"; //console.log(nextpath); nextload=(ice%2==0)?true:false; } });

} //lastoff = last.offset(); //console.log("**" + lastoff + "**"); });*/ var maindiv = false; var dis = 0; var fbcontainer=""; var fbid = ''; var fb_script=document.createElement('script'); fb_script.text= "(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src="https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); -->"; var fmain = $(".sr2369579"); //alert(x+ "-" + url); var fdiv = '

'; //console.log(fdiv); //$(fb_script).appendTo(fmain); $(fdiv).appendTo(fmain); function fillElementWithAd($el, slotCode, size, targeting){ if (typeof targeting === 'undefined') { targeting = {}; } else if ( Object.prototype.toString.call( targeting ) !== '[object Object]' ) { targeting = {}; } var elId = $el.attr('id'); //console.log("elId:" + elId); googletag.cmd.push(function(){ var slot = googletag.defineSlot(slotCode, size, elId); for (var t in targeting){ slot.setTargeting(t, targeting[t]); } slot.addService(googletag.pubads()); googletag.display(elId); //googletag.pubads().refresh([slot]); }); } $(document).delegate("button[id^='mf']", "click", function(){ fbcontainer=""; fbid = '#' + $(this).attr('id'); var sr = fbid.replace("#mf", ".sr"); $(fbid).parent().children(sr).toggle(); fbcontainer = $(fbid).parent().children(sr).children(".").attr("id"); });

function onPlayerStateChange(event){ var ing, fid; //console.log(event + "---player"); $('iframe[id*="video-"]').each(function(){ _v = $(this).attr('id'); //console.log("_v: " + _v); if(_v != event){ //console.log("condition match"); ing = new YT.get(_v); if(ing.getPlayerState()=='1'){ ing.pauseVideo(); } } }); $('div[id*="video-"]').each(function(){ _v = $(this).attr('id'); //console.log("_v: " + _v + " event: " + event); if(_v != event){ //jwplayer(_v).play(false); } }); } function onYouTubePlay(vid, code, playDiv,vx, pvid){ if (typeof(YT) == 'undefined' || typeof(YT.Player) == 'undefined') { var tag = document.createElement('script'); tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api"; var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); window.onYouTubePlayerAPIReady = function() { onYouTubePlayer(vid, code, playDiv,vx, pvid); }; }else{onYouTubePlayer(vid, code, playDiv,vx, pvid);} } function onYouTubePlayer(vid, code, playDiv,vx, pvid){ //console.log(playDiv + "Get Youtue " + vid); //$("#"+vid).find(".playvideo-"+ vx).hide(); var player = new YT.Player(playDiv , { height: '450', width: '100%', videoId:code, playerVars: { 'autoplay': 1, 'showinfo': 1, 'controls': 1 }, events: { 'onStateChange': function(event){ onPlayerStateChange(event.target.a.id); } } }); $("#video-"+vid).show(); } function kalturaPlayerAPIReady(code, playDiv,pvid){ var dt=new Date; var nt=dt.getTime(); var vtitle = ""; pre_roll = "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x480&iu=/11440465/Zeenews_English_Video/Zeenews_English_Preroll&tfcd=0&npa=0&sz=640x480&gdfp_req=1&output=vast&unviewed_position_start=1&env=vp&impl=s&description_url="+vtitle+"&correlator="+nt;

var sources ={}; var config = { targetId: playDiv, provider: { partnerId: 2504201 }, playback: { pictureInPicture : true, autoplay: true }, advertising: { adBreaks: [{ position: 0, ads: [{ url: [pre_roll] }] }] }, plugins: { ima: { adsResponse: "" } } } var kalturaPlayer = KalturaPlayer.setup(config); if(kalturaPlayer){ kalturaPlayer.reset(); } var videoUrl = code; var mediaid = '"zn' + pvid + '"'; sources = { hls: [{ id: mediaid, url: videoUrl, mimetype: "application/x-mpegURL" }] } kalturaplayerSetup(kalturaPlayer, sources); if (typeof kalturaPlayer !== 'undefined') { doRegisterEvents(kalturaPlayer); } } function kalturaplayerSetup(kalturaPlayer, playbackType){ kalturaPlayer.setMedia({ plugins: {}, sources: playbackType }); }

function doRegisterEvents(kalturaPlayer) { /* player event*/ kalturaPlayer.addEventListener(kalturaPlayer.Event.Core.PLAY, playEvent); kalturaPlayer.addEventListener(kalturaPlayer.Event.Core.PAUSE, pauseEvent); kalturaPlayer.addEventListener(kalturaPlayer.Event.Core.PLAYBACK_ENDED, playbackEndedEvent);

/* ad event */ kalturaPlayer.addEventListener(kalturaPlayer.Event.AD_STARTED, adStartedEvent); kalturaPlayer.addEventListener(kalturaPlayer.Event.AD_COMPLETED, adCompletedEvent); kalturaPlayer.addEventListener(kalturaPlayer.Event.AD_SKIPPED, adSkippedEvent); kalturaPlayer.addEventListener(kalturaPlayer.Event.AD_CLICKED,adClicked); } var vlabel = "https://zeenews.india.com"+$(this).attr("video-path"); var isVideoPlayed = false; var isAdSkippedCompleted = false;

function adStartedEvent(event) { var videotype = "zee english video"; gtag('event', 'Adstarted', { 'event_category': videotype, 'event_label': vlabel}); gtag('event', 'Play', { 'event_category': videotype, 'event_label': vlabel}); isVideoPlayed = true; isAdSkippedCompleted = true; }

function adCompletedEvent(event) { var videotype = "zee english video"; gtag('event', 'Adcompleted', { 'event_category': videotype, 'event_label': vlabel}); isAdSkippedCompleted = true; }

function adSkippedEvent(event) { var videotype = "zee english video"; gtag('event', 'Adskipped', { 'event_category': videotype, 'event_label': vlabel}); isAdSkippedCompleted = true; }

function adClicked(event) { var videotype = "zee english video"; gtag('event', 'Adclicked', { 'event_category': videotype, 'event_label': vlabel}); }

function playbackEndedEvent(event){ var videotype = "zee english video"; gtag('event', 'Complete', { 'event_category': videotype, 'event_label': vlabel}); }

function playEvent(event) { var videotype = "zee english video";

if((isVideoPlayed) && (isAdSkippedCompleted)){ isAdSkippedCompleted = false; }else if((isVideoPlayed)){ gtag('event', 'resume', { 'event_category': videotype, 'event_label': vlabel}); }else{ gtag('event', 'Play', { 'event_category': videotype, 'event_label': vlabel}); isVideoPlayed = true; } }

function pauseEvent(event) { var videotype = "zee english video"; gtag('event', 'Pause', { 'event_category': videotype, 'event_label': vlabel}); }

function AdloadEvent(event) { var videotype = "zee english video"; gtag("event", "kaltura_adloaded", { "event_category": videotype, "event_label": vlabel}); }

function AdProgressEvent(event) { var videotype = "zee english video"; gtag("event", "kaltura_adprogress", { "event_category": videotype, "event_label": vlabel}); }

function adPausedEvent(event) { var videotype = "zee english video"; gtag("event", "kaltura_adpaused", { "event_category": videotype, "event_label": vlabel}); } /* End of Kaltura player function code */

$(document).delegate("div[id^='play']", "click", function(){ //console.log($(this).attr("id")); //console.log($(this).attr("video-source")); //console.log($(this).attr("video-code")); var isyoutube = $(this).attr("video-source"); var vurl = $(this).attr("video-path"); var vid = $(this).attr("id"); $(this).hide(); var pvid = $(this).attr("newsid"); var vx = $(this).attr("id").replace('play-',''); var vC = $(this).attr("video-code"); var playDiv = "video-" + vid + "-" + pvid; if(isyoutube =='No'){ kalturaPlayerAPIReady(vC, playDiv,pvid); }else{ onYouTubePlay(vid, vC, playDiv,vx, pvid); } }); $(document).delegate("div[id^='ptop']", "click", function(){ var vid = $(this).attr("id").replace('ptop',''); $(this).hide(); var pvid = $(this).attr("newsid"); var vurl = $(this).attr("video-path"); //console.log($(this).attr("id") + "--" + vid); //console.log($(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-source")); //console.log($(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-code")); var isyoutube = $(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-source"); var vC = $(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-code"); var playDiv = "mvideo-play-" + vid + "-" + pvid; if(isyoutube =='No'){ //console.log(jwplayer($(this).attr("id")).getState()); kalturaPlayerAPIReady(vC, playDiv,pvid);

}else{ onYouTubePlay($(this).attr("id"), vC, playDiv, vid, pvid); } });

var nxti = 3; var ci = 1; var nxti_1 = 6; var nxti_2 = 9; var nxti_3 = 12; if($.autopager==false){ var use_ajax = false; /*var disqus_shortname="zeehindi"; var disqus_identifier; //made of post id and guid var disqus_url; //post permalink

function loadDisqus(source, identifier, url, nid) {

if (window.DISQUS) { //alert("if"); jQuery('

').insertAfter(source); jQuery('#disqus_thread').insertAfter(source); //append the HTML after the link //if Disqus exists, call it's reset method with new parameters DISQUS.reset({ reload: true, config: function () { this.page.identifier = identifier; this.page.url = url; } }); }else{ jQuery('

').insertAfter(source); disqus_identifier = identifier; //set the identifier argument disqus_url = url; //set the permalink argument

//append the Disqus embed script to HTML var dsq = document.createElement('script'); dsq.type="text/javascript"; dsq.async = true; dsq.src="http://" + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; jQuery('head').append(dsq); } };*/ /*$('.disqusOn').live( "click", notify ); function notify() { identifier = $(this).attr('id'); dUrl = $(this).attr('disqus-url'); source = $(this).parent(); loadDisqus(jQuery(this), identifier, dUrl); }*/ function loadshare(curl){ history.replaceState('' ,'', curl); if(window.OBR){ window.OBR.extern.researchWidget(); } //console.log("loadshare Call->" + curl); //$('html head').find('title').text("main" + nxtTitle); if(_up == false){ var cu_url = curl; gtag('config', 'UA-2069755-1', {'page_path': cu_url });

if(window.COMSCORE){ window.COMSCORE.beacon({c1: "2", c2: "9254297"}); var e = Date.now(); $.ajax({ url: "/marathi/news/zscorecard.json?" + e, success: function(e) {} }) } //console.log('ga:'+r); /*(function () { var ga = document.createElement('script'); ga.type="text/javascript"; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();*/ //console.log("loadshare Call"); } } if(use_ajax==false) { //console.log('getting'); var view_selector="div.center-section"; // + settings.view_name; + '.view-display-id-' + settings.display; var content_selector = view_selector; // + settings.content_selector; var items_selector = content_selector + ' > div.rep-block'; // + settings.items_selector; var pager_selector="div.next-story-block > div.view-zn-article-mc-all-2017 > div.view-content > div.clearfix"; // + settings.pager_selector; var next_selector="div.next-story-block > div.view-zn-article-mc-all-2017 > div.view-content > div.clearfix > a:last"; // + settings.next_selector; var auto_selector="div.tag-block"; var img_location = view_selector + ' > div.rep-block:last'; var img_path="

Loading

"; //settings.img_path; //var img = '

' + img_path + '

'; var img = img_path; //$(pager_selector).hide(); //alert($(next_selector).attr('href')); var x = 0; var url=""; var prevLoc = window.location.pathname; var circle = ""; var myTimer = ""; var interval = 30; var angle = 0; var Inverval = ""; var angle_increment = 6; var handle = $.autopager({ appendTo: content_selector, content: items_selector, runscroll: maindiv, link: next_selector, autoLoad: false, page: 0, start: function(){ $(img_location).after(img); circle = $('.center-section').find('#green-halo'); myTimer = $('.center-section').find('#myTimer'); angle = 0; Inverval = setInterval(function (){ $(circle).attr("stroke-dasharray", angle + ", 20000"); //myTimer.innerHTML = parseInt(angle/360*100) + '%'; if (angle >= 360) { angle = 1; } angle += angle_increment; }.bind(this),interval); }, load: function(){ $('div.loading-block').remove(); clearInterval(Inverval); //$('.repeat-block > .row > div.main-rhs2369579').find('div.rhs2369579:first').clone().appendTo('.repeat-block >.row > div.main-rhs' + x); $('div.rep-block > div.main-rhs2369579 > div:first').clone().appendTo('div.rep-block > div.main-rhs' + x); $('.center-section >.row:last').before('

Next Story

'); //$(".main-rhs" + x).theiaStickySidebar(); var fb_script=document.createElement('script'); fb_script.text= "(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src="https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); -->"; var fmain = $(".sr"+ x); //alert(x+ "-" + url); var fdiv = '

'; //$(fb_script).appendTo(fmain); $(fdiv).appendTo(fmain); FB.XFBML.parse(); var $dfpAd = $('.center-section').children().find("#ad-"+ x); xp = "#star"+x;

//var $dfpAdrhs = $('.main-rhs' + x).children().find('.adATF').empty().attr("id", "ad-300-" + x); //$('.content-area > .main-article > .row > .main-rhs'+x).find('#ad-300-' + x); //var $dfpAdrhs2 = $('.main-rhs' + x).children().find('.adBTF').empty().attr("id", "ad-300-2-" + x);//$('.content-area > .main-article > .row > .main-rhs'+x).find('#ad-300-2-' + x); //var $dfpMiddleAd = $('.content-area > .main-article > .row').find('#ar'+x).find('#ad-middle-' + x).empty(); //fillElementWithAd($dfpAdrhs, '/11440465/Zeenews_English_Web/Zeenews_English_AS_ATF_300x250', [[300, 250], [300, 600]], {}); //fillElementWithAd($dfpAdrhs2, '/11440465/Zeenews_English_Web/Zeenews_English_AS_BTF_1_300x250', [300, 250], {}); //fillElementWithAd($dfpMiddleAd, '/11440465/Zeenews_Hindi_Article_Middle_300x250_BTF', [300, 250], {}); var instagram_script=document.createElement('script'); instagram_script.defer="defer"; instagram_script.async="async"; instagram_script.src="https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js";

/*var outbrain_script=document.createElement('script'); outbrain_script.type="text/javascript"; outbrain_script.async="async"; outbrain_script.src="https://widgets.outbrain.com/outbrain.js"; var Omain = $("#outbrain-"+ x); //alert(Omain + "--" + $(Omain).length);

$(Omain).after(outbrain_script); var rhs = $('.main-article > .row > div.article-right-part > div.rhs2369579:first').clone(); $(rhs).find('.ad-one').attr("id", "ad-300-" + x).empty(); $(rhs).find('.ad-two').attr("id", "ad-300-2-" + x).empty(); //$('.main-article > .row > div.article-right-part > div.rhs2369579:first').clone().appendTo('.main-article > .row > div.main-rhs' + x); $(rhs).appendTo('.main-article > .row > div.main-rhs' + x); */

setTimeout(function(){

var twit = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="twitter"]').length; var insta = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="instagram"]').length; if(twit==0){twit = ($("div.field-name-body").find('twitterwidget[class^="twitter"]').length);} if(twit>0){ if (typeof (twttr) != 'undefined') { twttr.widgets.load();

} else { $.getScript('https://platform.twitter.com/widgets.js'); } //$(twit).addClass('tfmargin'); } if(insta>0){ $('.content > .left-block:last').after(instagram_script); //$(insta).addClass('tfmargin'); window.instgrm.Embeds.process(); } }, 1500); } }); /*$("#loadmore").click(function(){ x=$(next_selector).attr('id'); var url = $(next_selector).attr('href'); disqus_identifier="ZNH" + x; disqus_url = url; handle.autopager('load'); history.pushState('' ,'', url); setTimeout(function(){ //twttr.widgets.load(); //loadDisqus(jQuery(this), disqus_identifier, disqus_url); }, 6000); });*/

/*$("button[id^='mf']").live("click", disqusToggle); function disqusToggle() { console.log("Main id: " + $(this).attr('id')); }*/ $(document).delegate("button[id^='mf']", "click", function(){ fbcontainer=""; fbid = '#' + $(this).attr('id'); var sr = fbid.replace("#mf", ".sr");

//console.log("Main id: " + $(this).attr('id') + "Goodbye!jQuery 1.4.3+" + sr); $(fbid).parent().children(sr).toggle(); fbcontainer = $(fbid).parent().children(sr).children(".").attr("id"); //console.log(fbcontainer); //var commentsContainer = document.getElementById(fbcontainer); //commentsContainer.innerHTML = ' ';

}); /************Player Code ***********/ var title, imageUrl, description, author, shortName, identifier, timestamp, summary, newsID, nextnews; var previousScroll = 0; //console.log("prevLoc" + prevLoc); $(window).scroll(function(){ var last = $(auto_selector).filter(':last'); var lastHeight = last.offset().top ; //st = $(layout).scrollTop(); //console.log("st:" + st); var currentScroll = $(this).scrollTop(); if (currentScroll > previousScroll){ _up = false; } else { _up = true; } previousScroll = currentScroll; //console.log("_up" + _up);

var cutoff = $(window).scrollTop() + 64; //console.log(cutoff + "**"); $('div[id^="row"]').each(function(){ //console.log("article" + $(this).children().find('.left-block').attr("id") + $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')); if($(this).offset().top + $(this).height() > cutoff){ //console.log("$$" + $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')); if(prevLoc != $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')){ prevLoc = $(this).children().find('.left-block').attr('data-url'); $('html head').find('title').text($(this).children().find('.left-block').attr('data-title')); $('meta[name=description]').attr("content",$(this).children().find('.left-block').attr('data-summary')); $('meta[name=keywords]').attr("content",$(this).children().find('.left-block').attr('data-keyword')); $('meta[name=news_keywords]').attr("content",$(this).children().find('.left-block').attr('data-keyword'));

pSUPERFLY.virtualPage(prevLoc,$(this).children().find('.left-block').attr('data-title')); //console.log("Summary: " + $(this).children().find('.left-block').attr('data-summary')); //console.log("Keyword: " + $(this).children().find('.left-block').attr('data-keyword')); //history.pushState('' ,'', prevLoc); loadshare(prevLoc); } return false; // stops the iteration after the first one on screen } }); if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height()){ //console.log("**get"); url = $(next_selector).attr('href'); x=$(next_selector).attr('id'); //console.log("x:" + x); //handle.autopager('load');/*setTimeout(function(){ //twttr.widgets.load(); //loadDisqus(jQuery(this), disqus_identifier, disqus_url); }, 6000);*/ } //lastoff = last.offset(); //console.log("**" + lastoff + "**"); }); //$( ".content-area" ).click(function(event) { // console.log(event.target.nodeName); //});/*$( ".comment-button" ).live("click", disqusToggle); function disqusToggle() { var id = $(this).attr("id"); $("#disqus_thread1" + id).toggle(); };*/ //$(".main-rhs2369579").theiaStickySidebar(); var prev_content_height = $(content_selector).height(); //$(function() { var layout = $(content_selector); var st = 0; ///});} } });/*} };*/ })(jQuery);





What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos