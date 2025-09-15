Sports
Western Hockey League mourns by passing Orca Wiesblatt
{"league":"whl","site_api_key":"f1aa699db3d81487","season":"","sponsor":"https:\/\/media.chl.ca\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2025\/08\/28114617\/V_Logomark_Reverse_Resize.jpg","link":"https:\/\/victoryplus.com\/","days_ahead":"7","days_back":"1","team":"","team_class":"whl-whl","base_url":"https:\/\/chl.ca\/whl","language":"en","view":"scorebar","scoreboard":[{"ID":"1022123","SeasonID":"290","league_id":"26","game_number":"57","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Sep 14","GameDateISO8601":"2025-09-14T14:00:00-06:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"","HomeID":"228","HomeCode":"EDM","HomeCity":"Edmonton","HomeNickname":"Oil Kings","HomeLongName":"Edmonton Oil Kings","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"3","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"211","VisitorCode":"RD","VisitorCity":"Red Deer","VisitorNickname":"Rebels","VisitorLongName":"Red Deer Rebels","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"5","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"3","PeriodNameShort":"3","PeriodNameLong":"3rd","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022123","HomeWins":"3","HomeRegulationLosses":"1","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"2","VisitorRegulationLosses":"2","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"4","Intermission":"0","GameStatusString":"Final","GameStatusStringLong":"Final","Ord":"2025-09-14 16:00:00.000000","venue_name":"Westlock Rotary Spirit Centre - Westlock, AB","venue_location":"Westlock, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022124","SeasonID":"290","league_id":"26","game_number":"58","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-14","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Sep 14","GameDateISO8601":"2025-09-14T14:00:00-07:00","ScheduledTime":"14:00:00","ScheduledFormattedTime":"2:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"217","HomeCode":"TC","HomeCity":"Tri-City","HomeNickname":"Americans","HomeLongName":"Tri-City Americans","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"2","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"222","VisitorCode":"WEN","VisitorCity":"Wenatchee","VisitorNickname":"Wild","VisitorLongName":"Wenatchee Wild","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"3","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"4","PeriodNameShort":"OT","PeriodNameLong":"OT","GameClock":"01:55","GameSummaryUrl":"1022124","HomeWins":"3","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"3","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"4","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"1","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"4","Intermission":"0","GameStatusString":"Final","GameStatusStringLong":"Final OT","Ord":"2025-09-14 17:00:00.000000","venue_name":"Toyota Center - Kennewick, WA","venue_location":"Tri-Cities","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022126","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"1","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-19","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 19","GameDateISO8601":"2025-09-19T19:00:00-05:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Central","TicketUrl":"","HomeID":"201","HomeCode":"BDN","HomeCity":"Brandon","HomeNickname":"Wheat Kings","HomeLongName":"Brandon Wheat Kings","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"207","VisitorCode":"MJ","VisitorCity":"Moose Jaw","VisitorNickname":"Warriors","VisitorLongName":"Moose Jaw Warriors","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022126","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM CDT","Ord":"2025-09-19 20:00:00.000000","venue_name":"Assiniboine Credit Union Place - Brandon, MB","venue_location":"Brandon, MB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"CDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022128","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"3","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-19","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 19","GameDateISO8601":"2025-09-19T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"","HomeID":"205","HomeCode":"LET","HomeCity":"Lethbridge","HomeNickname":"Hurricanes","HomeLongName":"Lethbridge Hurricanes","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"202","VisitorCode":"CGY","VisitorCity":"Calgary","VisitorNickname":"Hitmen","VisitorLongName":"Calgary Hitmen","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022128","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2025-09-19 21:00:00.000000","venue_name":"VisitLethbridge.com Arena - Lethbridge, AB","venue_location":"Lethbridge","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022129","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"4","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-19","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 19","GameDateISO8601":"2025-09-19T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"209","HomeCode":"PA","HomeCity":"Prince Albert","HomeNickname":"Raiders","HomeLongName":"Prince Albert Raiders","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"213","VisitorCode":"SAS","VisitorCity":"Saskatoon","VisitorNickname":"Blades","VisitorLongName":"Saskatoon Blades","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022129","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2025-09-19 21:00:00.000000","venue_name":"Art Hauser Centre - Prince Albert, SK","venue_location":"Prince Albert","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022131","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"6","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-19","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 19","GameDateISO8601":"2025-09-19T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/ticketsalberta.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:RDRHC:R25:R01:&linkID=rdrhc&dataAccId=657&locale=en_US&siteId=ev_rdrhc","HomeID":"211","HomeCode":"RD","HomeCity":"Red Deer","HomeNickname":"Rebels","HomeLongName":"Red Deer Rebels","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorID":"228","VisitorCode":"EDM","VisitorCity":"Edmonton","VisitorNickname":"Oil Kings","VisitorLongName":"Edmonton Oil Kings","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022131","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2025-09-19 21:00:00.000000","venue_name":"Marchant Crane Centrium - Red Deer, AB","venue_location":"Red Deer","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022132","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"7","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-19","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 19","GameDateISO8601":"2025-09-19T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"216","HomeCode":"SC","HomeCity":"Swift Current","HomeNickname":"Broncos","HomeLongName":"Swift Current Broncos","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"212","VisitorCode":"REG","VisitorCity":"Regina","VisitorNickname":"Pats","VisitorLongName":"Regina Pats","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022132","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2025-09-19 21:00:00.000000","venue_name":"InnovationPlex - Swift Current, SK","venue_location":"Swift Current","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022130","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"5","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-19","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 19","GameDateISO8601":"2025-09-19T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/ticketsnorth.evenue.net\/events\/CSG","HomeID":"210","HomeCode":"PG","HomeCity":"Prince George","HomeNickname":"Cougars","HomeLongName":"Prince George Cougars","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorID":"208","VisitorCode":"POR","VisitorCity":"Portland","VisitorNickname":"Winterhawks","VisitorLongName":"Portland Winterhawks","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022130","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2025-09-19 22:00:00.000000","venue_name":"CN Centre - Prince George, BC","venue_location":"Prince George","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022127","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"2","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-19","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 19","GameDateISO8601":"2025-09-19T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"204","HomeCode":"KEL","HomeCity":"Kelowna","HomeNickname":"Rockets","HomeLongName":"Kelowna Rockets","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"215","VisitorCode":"SPO","VisitorCity":"Spokane","VisitorNickname":"Chiefs","VisitorLongName":"Spokane Chiefs","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022127","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2025-09-19 22:05:00.000000","venue_name":"Prospera Place - Kelowna, BC","venue_location":"Kelowna","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022133","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"8","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-19","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 19","GameDateISO8601":"2025-09-19T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"227","HomeCode":"VIC","HomeCity":"Victoria","HomeNickname":"Royals","HomeLongName":"Victoria Royals","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"277","VisitorCode":"PEN","VisitorCity":"Penticton","VisitorNickname":"Vees","VisitorLongName":"Penticton Vees","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022133","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2025-09-19 22:05:00.000000","venue_name":"Save-On-Foods Memorial Arena - Victoria, BC","venue_location":"Victoria, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022135","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"10","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T16:00:00-06:00","ScheduledTime":"16:00:00","ScheduledFormattedTime":"4:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/artist\/1150973?venueid=140602","HomeID":"228","HomeCode":"EDM","HomeCity":"Edmonton","HomeNickname":"Oil Kings","HomeLongName":"Edmonton Oil Kings","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"211","VisitorCode":"RD","VisitorCity":"Red Deer","VisitorNickname":"Rebels","VisitorLongName":"Red Deer Rebels","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022135","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:00PM","GameStatusStringLong":"4:00 PM MDT","Ord":"2025-09-20 18:00:00.000000","venue_name":"Rogers Place - Edmonton, AB","venue_location":"Edmonton, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022139","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"14","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/events\/MJW","HomeID":"207","HomeCode":"MJ","HomeCity":"Moose Jaw","HomeNickname":"Warriors","HomeLongName":"Moose Jaw Warriors","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorID":"201","VisitorCode":"BDN","VisitorCity":"Brandon","VisitorNickname":"Wheat Kings","VisitorLongName":"Brandon Wheat Kings","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022139","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM ST","Ord":"2025-09-20 20:00:00.000000","venue_name":"Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK","venue_location":"Moose Jaw, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022134","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"9","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"","HomeID":"202","HomeCode":"CGY","HomeCity":"Calgary","HomeNickname":"Hitmen","HomeLongName":"Calgary Hitmen","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"205","VisitorCode":"LET","VisitorCity":"Lethbridge","VisitorNickname":"Hurricanes","VisitorLongName":"Lethbridge Hurricanes","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022134","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2025-09-20 21:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Saddledome - Calgary, AB","venue_location":"Calgary, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022137","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"12","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T18:00:00-07:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kamloops-blazers-tickets\/artist\/835710","HomeID":"203","HomeCode":"KAM","HomeCity":"Kamloops","HomeNickname":"Blazers","HomeLongName":"Kamloops Blazers","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"215","VisitorCode":"SPO","VisitorCity":"Spokane","VisitorNickname":"Chiefs","VisitorLongName":"Spokane Chiefs","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022137","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PDT","Ord":"2025-09-20 21:00:00.000000","venue_name":"Sandman Centre - Kamloops, BC","venue_location":"Kamloops, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022138","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"13","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"","HomeID":"206","HomeCode":"MH","HomeCity":"Medicine Hat","HomeNickname":"Tigers","HomeLongName":"Medicine Hat Tigers","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"212","VisitorCode":"REG","VisitorCity":"Regina","VisitorNickname":"Pats","VisitorLongName":"Regina Pats","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022138","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2025-09-20 21:00:00.000000","venue_name":"Co-op Place - Medicine Hat, AB","venue_location":"Medicine Hat, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022140","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"15","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T18:00:00-07:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/ticketsnorth.evenue.net\/events\/CSG","HomeID":"210","HomeCode":"PG","HomeCity":"Prince George","HomeNickname":"Cougars","HomeLongName":"Prince George Cougars","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorID":"208","VisitorCode":"POR","VisitorCity":"Portland","VisitorNickname":"Winterhawks","VisitorLongName":"Portland Winterhawks","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022140","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PDT","Ord":"2025-09-20 21:00:00.000000","venue_name":"CN Centre - Prince George, BC","venue_location":"Prince George","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022141","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"16","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/event\/1100631B8E3440A4","HomeID":"213","HomeCode":"SAS","HomeCity":"Saskatoon","HomeNickname":"Blades","HomeLongName":"Saskatoon Blades","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","VisitorID":"209","VisitorCode":"PA","VisitorCity":"Prince Albert","VisitorNickname":"Raiders","VisitorLongName":"Prince Albert Raiders","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022141","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2025-09-20 21:00:00.000000","venue_name":"SaskTel Centre - Saskatoon, SK","venue_location":"Saskatoon, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022136","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"11","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T18:05:00-07:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/everettsilvertips.3dcartstores.com\/SATURDAY-FAN-PACK-DISCOUNT-_p_2549.html","HomeID":"226","HomeCode":"EVT","HomeCity":"Everett","HomeNickname":"Silvertips","HomeLongName":"Everett Silvertips","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"222","VisitorCode":"WEN","VisitorCity":"Wenatchee","VisitorNickname":"Wild","VisitorLongName":"Wenatchee Wild","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022136","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PDT","Ord":"2025-09-20 21:05:00.000000","venue_name":"Angel of the Winds Arena - Everett, WA","venue_location":"Everett, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022142","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"17","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T18:05:00-07:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"214","HomeCode":"SEA","HomeCity":"Seattle","HomeNickname":"Thunderbirds","HomeLongName":"Seattle Thunderbirds","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"217","VisitorCode":"TC","VisitorCity":"Tri-City","VisitorNickname":"Americans","VisitorLongName":"Tri-City Americans","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022142","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PDT","Ord":"2025-09-20 21:05:00.000000","venue_name":"accesso ShoWare Center - Kent, WA","venue_location":"Kent","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022143","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"18","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-20","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 20","GameDateISO8601":"2025-09-20T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"223","HomeCode":"VAN","HomeCity":"Vancouver","HomeNickname":"Giants","HomeLongName":"Vancouver Giants","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"277","VisitorCode":"PEN","VisitorCity":"Penticton","VisitorNickname":"Vees","VisitorLongName":"Penticton Vees","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022143","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2025-09-20 22:00:00.000000","venue_name":"Langley Events Centre - Langley, BC","venue_location":"Langley, B.C.","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022148","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"23","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-26","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 26","GameDateISO8601":"2025-09-26T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"216","HomeCode":"SC","HomeCity":"Swift Current","HomeNickname":"Broncos","HomeLongName":"Swift Current Broncos","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"206","VisitorCode":"MH","VisitorCity":"Medicine Hat","VisitorNickname":"Tigers","VisitorLongName":"Medicine Hat Tigers","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022148","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2025-09-26 21:00:00.000000","venue_name":"InnovationPlex - Swift Current, SK","venue_location":"Swift Current","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022147","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"22","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-26","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 26","GameDateISO8601":"2025-09-26T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"212","HomeCode":"REG","HomeCity":"Regina","HomeNickname":"Pats","HomeLongName":"Regina Pats","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"209","VisitorCode":"PA","VisitorCity":"Prince Albert","VisitorNickname":"Raiders","VisitorLongName":"Prince Albert Raiders","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022147","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2025-09-26 21:00:00.000000","venue_name":"Brandt Centre - Regina, SK","venue_location":"Regina","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022145","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"20","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-26","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 26","GameDateISO8601":"2025-09-26T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"","HomeID":"205","HomeCode":"LET","HomeCity":"Lethbridge","HomeNickname":"Hurricanes","HomeLongName":"Lethbridge Hurricanes","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"213","VisitorCode":"SAS","VisitorCity":"Saskatoon","VisitorNickname":"Blades","VisitorLongName":"Saskatoon Blades","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022145","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2025-09-26 21:00:00.000000","venue_name":"VisitLethbridge.com Arena - Lethbridge, AB","venue_location":"Lethbridge","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022144","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"19","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-26","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 26","GameDateISO8601":"2025-09-26T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kamloops-blazers-tickets\/artist\/835710","HomeID":"203","HomeCode":"KAM","HomeCity":"Kamloops","HomeNickname":"Blazers","HomeLongName":"Kamloops Blazers","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"214","VisitorCode":"SEA","VisitorCity":"Seattle","VisitorNickname":"Thunderbirds","VisitorLongName":"Seattle Thunderbirds","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022144","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2025-09-26 22:00:00.000000","venue_name":"Sandman Centre - Kamloops, BC","venue_location":"Kamloops, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022149","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"24","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-26","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 26","GameDateISO8601":"2025-09-26T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"223","HomeCode":"VAN","HomeCity":"Vancouver","HomeNickname":"Giants","HomeLongName":"Vancouver Giants","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"227","VisitorCode":"VIC","VisitorCity":"Victoria","VisitorNickname":"Royals","VisitorLongName":"Victoria Royals","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022149","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2025-09-26 22:00:00.000000","venue_name":"Langley Events Centre - Langley, BC","venue_location":"Langley, B.C.","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022146","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"21","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-26","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Sep 26","GameDateISO8601":"2025-09-26T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"277","HomeCode":"PEN","HomeCity":"Penticton","HomeNickname":"Vees","HomeLongName":"Penticton Vees","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"204","VisitorCode":"KEL","VisitorCity":"Kelowna","VisitorNickname":"Rockets","VisitorLongName":"Kelowna Rockets","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022146","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2025-09-26 22:05:00.000000","venue_name":"South Okanagan Events Centre - Penticton, BC","venue_location":"Penticton, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022150","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"25","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T18:00:00-05:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Central","TicketUrl":"","HomeID":"201","HomeCode":"BDN","HomeCity":"Brandon","HomeNickname":"Wheat Kings","HomeLongName":"Brandon Wheat Kings","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"209","VisitorCode":"PA","VisitorCity":"Prince Albert","VisitorNickname":"Raiders","VisitorLongName":"Prince Albert Raiders","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022150","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM CDT","Ord":"2025-09-27 19:00:00.000000","venue_name":"Assiniboine Credit Union Place - Brandon, MB","venue_location":"Brandon, MB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"CDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/201.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/209.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022151","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"26","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"","HomeID":"202","HomeCode":"CGY","HomeCity":"Calgary","HomeNickname":"Hitmen","HomeLongName":"Calgary Hitmen","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"228","VisitorCode":"EDM","VisitorCity":"Edmonton","VisitorNickname":"Oil Kings","VisitorLongName":"Edmonton Oil Kings","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022151","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM MDT","Ord":"2025-09-27 20:00:00.000000","venue_name":"Scotiabank Saddledome - Calgary, AB","venue_location":"Calgary, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/202.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022155","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"30","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/events\/MJW","HomeID":"207","HomeCode":"MJ","HomeCity":"Moose Jaw","HomeNickname":"Warriors","HomeLongName":"Moose Jaw Warriors","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"216","VisitorCode":"SC","VisitorCity":"Swift Current","VisitorNickname":"Broncos","VisitorLongName":"Swift Current Broncos","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022155","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM ST","Ord":"2025-09-27 20:00:00.000000","venue_name":"Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK","venue_location":"Moose Jaw, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022156","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"31","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T18:00:00-06:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"https:\/\/ticketsalberta.evenue.net\/cgi-bin\/ncommerce3\/SEGetEventInfo?ticketCode=GS:RDRHC:R25:R02:&linkID=rdrhc&dataAccId=657&locale=en_US&siteId=ev_rdrhc","HomeID":"211","HomeCode":"RD","HomeCity":"Red Deer","HomeNickname":"Rebels","HomeLongName":"Red Deer Rebels","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorID":"205","VisitorCode":"LET","VisitorCity":"Lethbridge","VisitorNickname":"Hurricanes","VisitorLongName":"Lethbridge Hurricanes","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022156","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM MDT","Ord":"2025-09-27 20:00:00.000000","venue_name":"Marchant Crane Centrium - Red Deer, AB","venue_location":"Red Deer","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022152","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"27","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T18:00:00-07:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/kamloops-blazers-tickets\/artist\/835710","HomeID":"203","HomeCode":"KAM","HomeCity":"Kamloops","HomeNickname":"Blazers","HomeLongName":"Kamloops Blazers","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"214","VisitorCode":"SEA","VisitorCity":"Seattle","VisitorNickname":"Thunderbirds","VisitorLongName":"Seattle Thunderbirds","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022152","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PDT","Ord":"2025-09-27 21:00:00.000000","venue_name":"Sandman Centre - Kamloops, BC","venue_location":"Kamloops, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022159","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"34","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T18:00:00-07:00","ScheduledTime":"18:00:00","ScheduledFormattedTime":"6:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"222","HomeCode":"WEN","HomeCity":"Wenatchee","HomeNickname":"Wild","HomeLongName":"Wenatchee Wild","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"226","VisitorCode":"EVT","VisitorCity":"Everett","VisitorNickname":"Silvertips","VisitorLongName":"Everett Silvertips","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022159","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:00PM","GameStatusStringLong":"6:00 PM PDT","Ord":"2025-09-27 21:00:00.000000","venue_name":"Town Toyota Center - Wenatchee, WA","venue_location":"Wenatchee, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022154","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"29","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"","HomeID":"206","HomeCode":"MH","HomeCity":"Medicine Hat","HomeNickname":"Tigers","HomeLongName":"Medicine Hat Tigers","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"213","VisitorCode":"SAS","VisitorCity":"Saskatoon","VisitorNickname":"Blades","VisitorLongName":"Saskatoon Blades","VisitingDivision":"East Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022154","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2025-09-27 21:00:00.000000","venue_name":"Co-op Place - Medicine Hat, AB","venue_location":"Medicine Hat, AB","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022158","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"33","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T18:05:00-07:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"227","HomeCode":"VIC","HomeCity":"Victoria","HomeNickname":"Royals","HomeLongName":"Victoria Royals","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"223","VisitorCode":"VAN","VisitorCity":"Vancouver","VisitorNickname":"Giants","VisitorLongName":"Vancouver Giants","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022158","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PDT","Ord":"2025-09-27 21:05:00.000000","venue_name":"Save-On-Foods Memorial Arena - Victoria, BC","venue_location":"Victoria, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022157","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"32","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T18:05:00-07:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/spokanechiefstickets.evenue.net\/event\/ECHF26\/ECHF01","HomeID":"215","HomeCode":"SPO","HomeCity":"Spokane","HomeNickname":"Chiefs","HomeLongName":"Spokane Chiefs","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"217","VisitorCode":"TC","VisitorCity":"Tri-City","VisitorNickname":"Americans","VisitorLongName":"Tri-City Americans","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022157","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PDT","Ord":"2025-09-27 21:05:00.000000","venue_name":"Numerica Veterans Arena - Spokane, WA","venue_location":"Spokane, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022153","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"28","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-27","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sat, Sep 27","GameDateISO8601":"2025-09-27T18:05:00-07:00","ScheduledTime":"18:05:00","ScheduledFormattedTime":"6:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"204","HomeCode":"KEL","HomeCity":"Kelowna","HomeNickname":"Rockets","HomeLongName":"Kelowna Rockets","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"277","VisitorCode":"PEN","VisitorCity":"Penticton","VisitorNickname":"Vees","VisitorLongName":"Penticton Vees","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022153","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"6:05PM","GameStatusStringLong":"6:05 PM PDT","Ord":"2025-09-27 21:05:00.000000","venue_name":"Prospera Place - Kelowna, BC","venue_location":"Kelowna","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/204.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022160","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"35","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-09-28","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Sun, Sep 28","GameDateISO8601":"2025-09-28T16:05:00-07:00","ScheduledTime":"16:05:00","ScheduledFormattedTime":"4:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/everettsilvertips.3dcartstores.com\/SUPER-SAVER-SUNDAY-GAMES-PRESENTED-BY-SOUND-CREDIT-UNION--AS-LOW-AS-17EA-_p_2552.html","HomeID":"226","HomeCode":"EVT","HomeCity":"Everett","HomeNickname":"Silvertips","HomeLongName":"Everett Silvertips","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"208","VisitorCode":"POR","VisitorCity":"Portland","VisitorNickname":"Winterhawks","VisitorLongName":"Portland Winterhawks","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022160","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"4:05PM","GameStatusStringLong":"4:05 PM PDT","Ord":"2025-09-28 19:05:00.000000","venue_name":"Angel of the Winds Arena - Everett, WA","venue_location":"Everett, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022161","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"36","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-01","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Wed, Oct 1","GameDateISO8601":"2025-10-01T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"212","HomeCode":"REG","HomeCity":"Regina","HomeNickname":"Pats","HomeLongName":"Regina Pats","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"228","VisitorCode":"EDM","VisitorCity":"Edmonton","VisitorNickname":"Oil Kings","VisitorLongName":"Edmonton Oil Kings","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022161","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2025-10-01 21:00:00.000000","venue_name":"Brandt Centre - Regina, SK","venue_location":"Regina","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/212.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022163","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"38","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Oct 3","GameDateISO8601":"2025-10-03T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Mountain","TicketUrl":"","HomeID":"205","HomeCode":"LET","HomeCity":"Lethbridge","HomeNickname":"Hurricanes","HomeLongName":"Lethbridge Hurricanes","HomeDivision":"Central Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"206","VisitorCode":"MH","VisitorCity":"Medicine Hat","VisitorNickname":"Tigers","VisitorLongName":"Medicine Hat Tigers","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022163","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM MDT","Ord":"2025-10-03 21:00:00.000000","venue_name":"VisitLethbridge.com Arena - Lethbridge, AB","venue_location":"Lethbridge","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"MDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/205.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/206.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022164","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"39","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Oct 3","GameDateISO8601":"2025-10-03T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/sasktix.evenue.net\/events\/MJW","HomeID":"207","HomeCode":"MJ","HomeCity":"Moose Jaw","HomeNickname":"Warriors","HomeLongName":"Moose Jaw Warriors","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/discovermoosejaw.com\/country100","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"228","VisitorCode":"EDM","VisitorCity":"Edmonton","VisitorNickname":"Oil Kings","VisitorLongName":"Edmonton Oil Kings","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/www.iheart.com\/live\/edmonton-oil-kings-radio-9994\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022164","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2025-10-03 21:00:00.000000","venue_name":"Temple Gardens Centre - Moose Jaw, SK","venue_location":"Moose Jaw, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/207.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/228.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022166","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"41","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Oct 3","GameDateISO8601":"2025-10-03T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"https:\/\/www.ticketmaster.ca\/event\/1100631B8E3740A7","HomeID":"213","HomeCode":"SAS","HomeCity":"Saskatoon","HomeNickname":"Blades","HomeLongName":"Saskatoon Blades","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/www.cjwwradio.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","HomeWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/hub_default?source=sidebar","VisitorID":"211","VisitorCode":"RD","VisitorCity":"Red Deer","VisitorNickname":"Rebels","VisitorLongName":"Red Deer Rebels","VisitingDivision":"Central Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/1067rewindradio.ca\/player\/?playerID=2337","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022166","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2025-10-03 21:00:00.000000","venue_name":"SaskTel Centre - Saskatoon, SK","venue_location":"Saskatoon, SK","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/213.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/211.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022169","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"44","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Oct 3","GameDateISO8601":"2025-10-03T19:00:00-06:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Saskatchewan","TicketUrl":"","HomeID":"216","HomeCode":"SC","HomeCity":"Swift Current","HomeNickname":"Broncos","HomeLongName":"Swift Current Broncos","HomeDivision":"East Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"223","VisitorCode":"VAN","VisitorCity":"Vancouver","VisitorNickname":"Giants","VisitorLongName":"Vancouver Giants","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022169","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM ST","Ord":"2025-10-03 21:00:00.000000","venue_name":"InnovationPlex - Swift Current, SK","venue_location":"Swift Current","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"ST","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/216.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/223.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022170","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"45","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Oct 3","GameDateISO8601":"2025-10-03T19:00:00-07:00","ScheduledTime":"19:00:00","ScheduledFormattedTime":"7:00 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"222","HomeCode":"WEN","HomeCity":"Wenatchee","HomeNickname":"Wild","HomeLongName":"Wenatchee Wild","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"227","VisitorCode":"VIC","VisitorCity":"Victoria","VisitorNickname":"Royals","VisitorLongName":"Victoria Royals","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/victoriaroyals.mixlr.com\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022170","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:00PM","GameStatusStringLong":"7:00 PM PDT","Ord":"2025-10-03 22:00:00.000000","venue_name":"Town Toyota Center - Wenatchee, WA","venue_location":"Wenatchee, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/222.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/227.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022162","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"37","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Oct 3","GameDateISO8601":"2025-10-03T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/everettsilvertips.3dcartstores.com\/HOCKEY-HAPPY-HOUR-EVERY-FRIDAY-BR-SAVE-UP-TO-43-WITH-A-TICKETDRINK-COMBO-_p_2551.html","HomeID":"226","HomeCode":"EVT","HomeCity":"Everett","HomeNickname":"Silvertips","HomeLongName":"Everett Silvertips","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"217","VisitorCode":"TC","VisitorCity":"Tri-City","VisitorNickname":"Americans","VisitorLongName":"Tri-City Americans","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022162","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2025-10-03 22:05:00.000000","venue_name":"Angel of the Winds Arena - Everett, WA","venue_location":"Everett, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/226.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/217.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022165","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"40","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Oct 3","GameDateISO8601":"2025-10-03T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"277","HomeCode":"PEN","HomeCity":"Penticton","HomeNickname":"Vees","HomeLongName":"Penticton Vees","HomeDivision":"B.C. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"208","VisitorCode":"POR","VisitorCity":"Portland","VisitorNickname":"Winterhawks","VisitorLongName":"Portland Winterhawks","VisitingDivision":"U.S. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022165","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2025-10-03 22:05:00.000000","venue_name":"South Okanagan Events Centre - Penticton, BC","venue_location":"Penticton, BC","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/277.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/50x50\/208.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022167","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"42","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Oct 3","GameDateISO8601":"2025-10-03T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"","HomeID":"214","HomeCode":"SEA","HomeCity":"Seattle","HomeNickname":"Thunderbirds","HomeLongName":"Seattle Thunderbirds","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"","HomeVideoUrl":"","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"203","VisitorCode":"KAM","VisitorCity":"Kamloops","VisitorNickname":"Blazers","VisitorLongName":"Kamloops Blazers","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/player.radionl.com\/","VisitorVideoUrl":"","VisitorWebcastUrl":"","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022167","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2025-10-03 22:05:00.000000","venue_name":"accesso ShoWare Center - Kent, WA","venue_location":"Kent","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/214.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/203.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null},{"ID":"1022168","SeasonID":"289","league_id":"26","game_number":"43","game_letter":"","game_type":"","quick_score":"0","Date":"2025-10-03","FloCoreEventId":"","FloLiveEventId":"","GameDate":"Fri, Oct 3","GameDateISO8601":"2025-10-03T19:05:00-07:00","ScheduledTime":"19:05:00","ScheduledFormattedTime":"7:05 pm","Timezone":"Canada\/Pacific","TicketUrl":"https:\/\/spokanechiefstickets.evenue.net\/event\/ECHF26\/ECHF02","HomeID":"215","HomeCode":"SPO","HomeCity":"Spokane","HomeNickname":"Chiefs","HomeLongName":"Spokane Chiefs","HomeDivision":"U.S. Division","HomeGoals":"0","HomeAudioUrl":"https:\/\/1035thegame.com\/","HomeVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/","HomeWebcastUrl":"","VisitorID":"210","VisitorCode":"PG","VisitorCity":"Prince George","VisitorNickname":"Cougars","VisitorLongName":"Prince George Cougars","VisitingDivision":"B.C. Division","VisitorGoals":"0","VisitorAudioUrl":"https:\/\/radioplayer.vistaradio.ca\/cirx","VisitorVideoUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","VisitorWebcastUrl":"https:\/\/victoryplus.com\/hub\/WHL?source=navigation_link","Period":"1","PeriodNameShort":"1","PeriodNameLong":"1st","GameClock":"00:00","GameSummaryUrl":"1022168","HomeWins":"0","HomeRegulationLosses":"0","HomeOTLosses":"0","HomeShootoutLosses":"0","VisitorWins":"0","VisitorRegulationLosses":"0","VisitorOTLosses":"0","VisitorShootoutLosses":"0","GameStatus":"1","Intermission":"0","GameStatusString":"7:05PM","GameStatusStringLong":"7:05 PM PDT","Ord":"2025-10-03 22:05:00.000000","venue_name":"Numerica Veterans Arena - Spokane, WA","venue_location":"Spokane, WA","league_name":"Western Hockey League","league_code":"whl","TimezoneShort":"PDT","HomeLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/215.png","VisitorLogo":"https:\/\/assets.leaguestat.com\/whl\/logos\/210.png","FloHockeyUrl":"","combined_client_code":null}]}
|
Sources
2/ https://chl.ca/whl/article/western-hockey-league-mourns-passing-of-orca-wiesblatt/
The mention sources can contact us to remove/changing this article
What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online
LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos
Related
to request, modification Contact us at Here or [email protected]
Recent Posts
- US LABELS Colombia not in accordance with the drug war for the first time since the 1990sExBulletin
- Aaron, Chandan, Ishita & Neeza to fight in Priority Gaspar Dias Open
- How much protein do you need?
- A series of earthquakes hit the Alaska coast today: What do you know
- While Keir Starmer fights for his political life, Donald Trump flies to his aid
- Jokowi Projo affirm is not a cardboard volunteer in today's memory, September 16, 2018
- Dan's Daily: Trade rumors; Kaprizov Buzz; Crosby's had enough
- Imran Khan refuses to appoint who manages his social media accounts, says: “They would be kidnapped”
- American buyer Tiktok will be announced soon, says Trump
- Prime Minister Modi receives a Trump birthday call, the two leaders claim to take the links of India-Us to “new summits”
- Is Turkey a possible target for Israel?
- Men's Tennis Gastheer Denison Invitational