NJCAA Tennis: Apache Ladies Go Unbeaten in Arizona | Sport

After all Apache Lady-netters got byes from the NJCAA Division I Women’s National Tennis Tournament on Saturday, TJC was 9-0 on Sunday.
Tyler Junior College participates with 28 other squads at Mesa Tennis Center at Gene Autry Park in Mesa, Arizona.
The Apache Ladies were 6-0 in singles and 3-0 in doubles.
The finals are on Wednesday at 9:00 am (Central).
NJCAA Division I National tennis tournament ladies
Mesa Tennis Center in Gene Autry Park
Round of 16 Destinee Martins (1), Tyler JC, def. Noelani Lui, Scottsdale (Ariz.), 6-1, 6-2.
Quarter-finals Martins vs. Tsveti Trifonova (8), East Florida, Monday 8:30 am
Round of 16Lauren Anzalotta (1), Tyler JC, def. Kasey Kent, Mississippi Gulf Coast, 6-0, 6-0.
Quarter-finalsAnzalotta vs. Carlota Gascn Martinez, is in East Florida, Monday 8:30 am
Round of 16Violet Apisah (1), Tyler JC, def. Lea Rebreyend, Cowley (Kan.), 6-0, 6-1.
Quarter-finalsApisah vs. Bissola Lassissi, New Mexico Military Institute, Monday, 10 a.m.
Round of 16Emelie Schwarte (2), Tyler JC, def. Britney Murphree, Meridan (Miss.), 6-2, 6-0.
Quarter-finalsSchwarte vs. Rebecca Van Der Lee, Iowa Central, Monday afternoon
Round of 16Momoko Yoshimura (1), Tyler JC, def. Malena Hernandez, Barton (Kan.), 6-0, 6-3.
Quarter-finalsYoshimura vs. Emma Slade, Iowa Central, 12:30 p.m. Monday
Round of 16Jadeh Chan (1), Tyler JC, def. Rachel Slade, Iowa Central, 6-1, 6-1.
Quarter-finalsChan vs. Ivett Castaneda, is in East Florida, Monday 2 p.m.
Round of 16Destinee Martins-Lauren Anzalotta (1), Tyler JC, def. Mariana Ramirez-Aliya Henry, Eastern Arizona, 6-3, 6-0.
Quarter-finalsMartins-Anzalotta vs. Linda Claire Eloundou-Manuella Peguy Eloundou, New Mexico Military Institute, Monday 3 p.m.
Round of 16Violet Apisah-Emelie Schwarte (1), Tyler JC, def. Taylor Nichols-Mimi Li, Collins (Texas), 6-1, 6-0.
Quarter-finalsApisah-Schwarte vs. Isid Hernandez-Saara Kunakunova, Cowley (Kan.), 4.30pm Monday.
Round of 16Momoko Yoshimura-Jadeh Chan (2), Tyler JC, def. Angelina Gnezdilova-Hailey Vinroe, Barton (Kan.), 6-0, 6-1.
Quarter-finalsYoshimura-Chan vs. Anna Woods-Kaelyn Albright, Central Alabama, 6:30 p.m. Monday