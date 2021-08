Google is rewriting the SERP title tag

Google is rewriting the title tags of a limited number of pages in search results, often replacing the text with H1 tags on the pages.

Google is known to adjust SERP titles by making small adjustments, such as adding the company name to the end. But now Google is overriding the title with different text.

SEO began paying attention to this on August 16th, as evidenced by a tweet mentioning a “massive” title rewrite on Google.

The scale of title rewriting is unknown at this time, but it’s so widespread that multiple SEOs have already encountered it.

Evidence suggests that Google is pulling text from H1 tags for most of these rewrites. However, Lily Rae states that he saw Google replace the title of the page with anchor text from internal links.

This is interesting … I think someone posted about this today:

Regarding the title of this article in SERP, Google

Tag, it’s also not visible</p><h1>..</p><p>Instead, you’ll see the anchor text from the internal link to the article. pic.twitter.com/CmQS4Lvgf9</p><p>— Lilyray 😏 (@lilyraynyc) August 17, 2021</p><p>Mayank Parmar adds that Google may have inserted dates in the title.</p><p lang="en" dir="ltr">For some keywords, Google updated the title of one article to include the first date. The date was selected from the URL.</p><p>It looked like this:</p><p>January 8, 2021: Article title</p><p>I changed the title a little, but it seems to be okay now.</p><p>— Mayank Parmar (@mayank_jee) August 17, 2021</p><p>In theory, it seems that Google might choose to get the relevant text from the page and display it as the title of SERP. The metadata description has long been true because Google can dynamically adjust the search snippet description to match the user’s query.</p><p>advertisement</p><p>Please continue reading below</p><p>Brodie Clark suggests that this update is not limited to one or two elements. Rather, he assumes that the algorithm can create any text that Google uses as the title of the page.</p><p>“As far as I can see, there is no” one factor “related to this change, and there is an algorithmic approach designed to create better titles across Google search results. Does it get a new title from the header tag, or does it effectively pull it out of the thin air? “</p><p>He goes on to provide evidence that Google is replacing the title with text on another page of the website. There seems to be no limit to where search engines can get the title text.</p><p>In addition, Clark states that when Google rewrites the title, it tends to be shorter than the original. This suggests efforts to improve readability and make the results more relevant.</p><p>If this is more than a live test actually discovered, Google should notify SEO about it sooner or later. In a Friday question and answer session with Google’s John Mueller, I bet that there will be at least some questions about this.</p><p>What does this mean for SEO?</p><p>At this time, it is impossible for Google to conclude about rewriting title tags.</p><p>Google is known to perform A / B testing on live search results, so what you see may return to normal in the near future.</p><p>advertisement</p><p>Please continue reading below</p><p>On the other hand, there may be an early stage of permanent change. Assuming this is how Google handles search snippet titles in the future, it could be good for websites.</p><p>The obvious goal of replacing the title is to make the searcher more relevant. In that case, we recommend that you click on the more relevant title.</p><p>I’ll point out this guidance from Mueller as to how much concern I have about this update. He states that the title is important, but suggests that it is not worth emphasizing.</p><p>advertisement</p><p>Please continue reading below</p><p>“Titles are important! They are important to SEO. They are used as ranking factors. Of course, they are definitely used as ranking factors, but the time spent adjusting titles really maximizes your time. I can’t say that I’m using it for</p><p>What’s worth it? I’ve never seen a report that a retitled page fell into the rankings. Sources

1/ https://Google.com/

2/ https://www.searchenginejournal.com/google-is-rewriting-title-tags-in-serps/416793/

The mention sources can contact us to remove/changing this article 