La falta de chips y los problemas de privacidad en Google causan alertas

1.-EE.UU.Queremos chips!

No es el apocalipsis, pero s que se parece. Toda la cadena productiva est en crisis y, por lo menos por ahora, no hay salida fcil ni mucho menos rpida. El mundo necesita los chips, pero ya! Y en EE. UU. estn que se agarran de los pelos.

La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, alert sobre la “alarmante” falta de chips, que podra obligar a cerrar fbricas.

Raimondo present el estudio “Riesgos en la Cadena de Suministro de Semiconductores”, que asegura que los fabricantes de automviles o aparatos mdicos, entre otros, han pasado de tener un inventario de microchips suficiente para producir durante 40 das en 2019 a disponer de seguir produciendo durante nicamente cinco das en 2021.

Ante esto, cualquier imprevisto en la cadena de suministro puede tener graves consecuencias en la produccin estadounidense. Los chips mueven a este mundo y su economa.

2. “No nos engaes, Google!”, Reclaman los usuarios.

Parecera que a Google le gusta ganarse problemas en lo que respecta al tratamiento de los datos de sus millones de usuarios, y esta vez la acusacin tiene que ver con la privacidad no respetada.

Al parecer, Google los enga hacindoles creer que podan impedir que la empresa conociera su ubicacin cuando en realidad segua accediendo a esta informacin, y por esa razn los fiscales generales de tres estados de EE.UU.

Una demanda parecida enfrent Google en Australia, donde en abril del ao pasado un tribunal fall en su contra por la mala utilizacin de los datos de localizacin personal recopilados a travs de telfonos Android entre enero de 2017 y diciembre de 2018.Jueguen limpio, por favor !!

3. Chrome, psame avisos… pero no tantos

Uno de los resultados de las prcticas no tan santas de Google es que cada da a nuestros dispositivos llegan ms avisos publicitarios no deseados y nos quedamos como oh, Dios mo, saben todo de m.

Google ha empezado a reaccionar ante la ola de acciones legales que se le ha venido encima y, segn Cnet.com, est probando en su navegador Chrome una nueva tecnologa llamada’Topics’, diseada para proteger la privacidad del usuario sin poner fin a la publicidad Web.

Topics utiliza un software integrado en Chrome para monitorear su comportamiento de navegacin y armar una lista de cinco temas en los que cree que ha mostrado inters en el transcurso de una semana.

Ben Galbraith, director senior de Manejo de Producto de Chrome, dijo que esta lista de tpicos es utilizada para proporcionar a los sitios web tres temas cada vez que los visitan los usuarios, uno por cada una de las ltimas tres semanas.

4. Apreciado cliente: su pedido ya est volando

Hay veces que el hambre no da tregua y uno deseara que la comida llegara volando. Eso es lo que literalmente pasar en los prximos meses en Brasil.

La empresa brasilea iFood recibi esta semana la autorizacin por parte de la Agencia Nacional de Aviacin Civil (ANAC) de Brasil para utilizar drones para entregar los pedidos.

Pero, a pesar de que la licencia a iFood se extiende a todo el pas, por ahora tan slo le permite hacer entregas con cargas de hasta 2,5 kilos en una distancia mxima de tres kilmetros.

Dentro de poco los usuarios brasileos vern en sus celulares una notificacin que diga: su feijoada ya va volando.

5. A desinformar a otra parte!

As parece estarle diciendo Youtube a Dan Bongino, tradicional panelista de la cadena Fox News, a quien la plataforma le vet esta semana dos canales con ms de un milln de suscriptores por desinformar sobre la pandemia.

“Soldado avisado no muere en la guerra” reza el viejo dicho, pero est visto que a Bongino le importa poco haber recibido ya de Youtube varias advertencias e incluso que uno de sus canales haya sido suspendido de forma temporal a comienzos de enero.

Bongino, exoficial de la Polica de Nueva York, asegur que esta medida de Youtube era un acto de censura. Y no slo la compaa de propiedad de Google lo tiene entre ojos: Twitter tambin ha estado vigilando lo que publica sobre el coronavirus.

6. Listos para la nieve olmpica en Youtube

La semana pasada informbamos de que Youtube le deca adis a sus producciones originales (snif!), Pero este gigante del streaming siempre tendr para todos enormes alternativas de entretenimiento, y si es en vivo pues ms que mejor.

A partir del prximo 4 de febrero y gracias a Marca Claro, millones de espectadores en Amrica Latina podrn ver en directo a travs de la plataforma propiedad de Google los Juegos Olmpicos de Invierno Beijing 2022.Los Juegos de Beijing 2022 tambin podrn ser visto media aplicacin Olympic Channel disponible en Roku, Amazon Fire Stck TV y dispositivos con sistemas Android e iOS.

7. “No juegues ms con el bitcoin”, le dice el FMI a El Salvador

Bastantes crticas le han salido a la muy pionera ya la vez tambin muy quijotesca implantacin del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, pero en esta ocasin la voz procede del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La entidad financiera le pidi esta semana al Gobierno eliminar la calidad de moneda de curso legal ”del bitcoin y manifest su“ preocupacin ”por la emisin de bonos respaldados con la criptomoneda.

“La adopcin de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la proteccin del consumidor y puede ocasionar pasivos fiscales contingentes.

El propulsor de la idea, el presidente Nayib Bukele, reaccion a esta sugerencia en su cuenta de Twitter mofndose del FMI con un meme de la serie estadounidense “The Simpsons”. As que mucho caso no parece que le vaya a hacer.

