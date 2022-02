Diego Verdaguer pone a Google a trabajar

CIUDAD DE MXICO.

El cantante Diego Verdaguer falleci la tarde del jueves por complicaciones derivadas de covid-19 y su nombre se convirti ayer en lo ms buscado en Google a escala mundial.

El intrprete de Volver estaba internado en Los ngeles desde mediados de diciembre cuando se contagi de covid y su muerte fue dada a conocer la noche del jueves por su familia.

Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su pblico y amigos, que pap el da de hoy (jueves) dej su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna …

Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensin en estos momentos tan difciles, detalla el mensaje escrito por su hija, la tambin cantante Ana Victoria.

Sin mayor detalle sobre su fallecimiento, la familia del cantante slo comparti que su cuerpo sera cremado en la ciudad californiana.

La cantante Amanda Miguel, esposa de Verdaguer, coloc, adems del comunicado del fallecimiento, el ltimo tuit que l le dedic.

Nunca me cansar de dedicrtela! Eres y sers la ladrona que me rob el corazn Amanda Miguel, dice el tuit de Verdaguer, acompaado de una fotografa de los dos en la playa con la leyenda cudame, quireme, bsame, mmame, fragmento de La ladrona , cancin que dejara testimonio de su profundo amor de pareja.

El ingreso de Verdaguer al nosocomio ni su padecimiento de covid-19 fue reportado por los medios de comunicacin, y sin la certeza de si el cantante estaba vacunado o no, l pensaba que el virus era una creacin humana.

Creo que ha sido algo creado por mentes perversas, algo manipulado. Estamos en este juego de vivir y en este mundo hay que reconocer que hay gente perversa, eso es una realidad, seal Verdaguer en una entrevista para televisin en 2020.

Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre si la pareja de cantantes era antivacunas. Medios estadunidenses reportaron que Verdaguer no estaba vacunado. Su publicista afirm que s lo estaba.

HUELLA INDELEBLE EN LA MSICA EN ESPAOL

Con ms de 50 aos de carrera profesional, Diego Verdaguer se consolid como uno de los cantantes de habla hispana ms reconocido de las ltimas tres dcadas del siglo XX. Su inters por la msica comenz a la edad de 15 aos cuando conoci a Larry Moreno, quien lo invit a formar parte del dueto Reno y Rino, con quien grab seis canciones para la CBS.

Dos aos despus se volvi solista ya los 17 aos lanz su primer sencillo Lejos del amor, de ah su carrera se mantuvo en ascenso continuo. En 1970 fue seleccionado como representante de Argentina en el II Festival de la Cancin Latina, que se llev a cabo en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de Mxico, en donde comparti el escenario junto a cantantes como Jos Jos.

En 1975, comenz a recorrer toda Argentina. Ms adelante, bajo la representacin artstica de Hugo Lpez, obtuvo su primer xito internacional, Volver, el cual tuvo gran impacto en Mxico, vendi ms de cinco millones de copias y logr diversos Discos de Oro. Ese mismo ao se cas con Amanda Miguel

Luego de xitos como Yo pescador de amor y El pasadiscos, la disquera mexicana Melody le ofrece un contrato con el cual consolid su carrera.

En 1981 lanz el lbum Estoy vivo. De l se desprenden Corazn de papel y su gran xito La ladrona, que lleg al primer lugar en toda Amrica Latina, Estados Unidos, Espaa, Italia y otras naciones europeas, adems de Japn.

Un ao despus sali el disco Coco Loco, una fusin de ritmos latinos con otros gneros musicales.

Mientras esperaba el nacimiento de su hija Ana Victoria, grab a dueto con Amanda Simplemente amor, tema que le dio nombre a otro disco, con canciones como Nena y Usted qu hara.

Desde 1980 viva en Mxico, pas al que dedic el disco Mexicano hasta las Pampas, el cual fue nominado a dos Latin Grammy, y su continuacin, Mexicano hasta las Pampas 2, as como el disco en vivo Mexicansimos, del que lanz dos volmenes.

Soy ms mexicano que nada. Amo a Mxico, amo lo que Mxico ha significado en mi vida, amo las oportunidades que Mxico me ha dado, dijo el artista en una entrevista con AP en 2019.

En 1987, Amanda y Diego fundaron Diam Music con la que Verdaguer lanz todas sus producciones hasta la fecha, incluyendo la ms reciente, Corazn bambino (2019), y un lbum que ser editado de manera pstuma: Por la libre.

En 2007 Diam Music grab y produjo el concierto que realiz junto con Amanda Miguel en el Auditorio Nacional. Fue lanzado simultneamente en Mxico y Estados Unidos como El mejor show romntico de Amrica; fsicas durante seis semanas en Mxico.

En 2019, Verdaguer fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de Mxico (SACM) por sus 50 aos de carrera.

Hay que evolucionar espiritualmente y entender el significado de la vida. Venimos a vivir una experiencia divina, venimos a aprender, venimos a entregarnos, venimos a perfeccionarnos, venimos a dar, venimos a ayudar, porque dando la AP.

PARA SABER

-Su nombre real fue Miguel Atilio Boccadoro Hernndez.

-Naci el 26 de abril de 1952 en Buenos Aires, Argentina.

-Public 15 discos de estudio y cinco lbumes en vivo.

-En 1990 fue coautor del tema El rostro del amor, dedicado a la segunda visita del Papa Juan Pablo II a Mxico.

-La segunda vez que grab un tema a do con Amanda Miguel, Volvamos a empezar, el video lleg al lugar # 1 en el canal de televisin MTV.

-Tiene otra hija, Gimena Boccadoro, de su primer matrimonio.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel se naturalizaron mexicanos en 2000. Recibieron su carta en Palacio Nacional.Fotos: Archivo Histrico Exclsior

EN WEB

La muerte de Diego Verdaguer trajo movilizacin en Google.

Te compartimos parte de l:

A escala mundial, Diego Verdaguer fue el trmino ms buscado.

1. Diego Verdaguer.

2. Ecuador vs. Brasil.

3. Guarani vs. Sao Paulo.

4. Paraguay vs. Uruguay.

5. Chile vs. Argentina.

En Estados Unidos fue el trmino ms buscado.

1. Winter Storm Warning.

2. Diego Verdaguer.

3. Pittsburgh Bridge Collapse.

4. Ben Roethlisberger.

5. Matt Eberflus.

En el ao 2001, Amanda y Diego plasmaron sus huellas en el Paseo de las Estrellas, en la Plaza Galeras de la Ciudad de Mxico.

Respecto al inters de bsqueda por regin, Mxico fue el pas en donde ms se realizaron bsquedas sobre el cantante.

1. Mxico.

2. Costa Rica.

3. Guatemala.

4. El Salvador.

5. Nicaragua.

Top de canciones en su canal oficial de YouTube a escala mundial en los ltimos 12 meses:

1. Volver.

2. Tonta.

3. Voy a conquistarte.

4. Volver en vivo desde el Auditorio Nacional.

5. La la drona.

Los pases que ms reproducen sus canciones son:

1. Mxico.

2. Estados Unidos.

3. Colombia.

4. Guatemala.

5. Ecuador.

Te invitamos a ver nuestro contenido en redes de:

Opinion y Trending

LECQ

Sources 1/ https://Google.com/ 2/ https://www.excelsior.com.mx/funcion/diego-verdaguer-pone-a-google-a-trabajar/1495611 The mention sources can contact us to remove/changing this article

What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos