Douglas County reports 39 new cases

54.1% of all Douglas County Residents have received at least one dose of COVID-19 Vaccine.n11,695 residents ages 12-15… Posted by Douglas County Health Department on Wednesday, July 7, 2021

n

We want people to be vaccinated against COVID-19. We also want you to be informed. n#Omaha #NECOVID19 Posted by Douglas County Health Department on Wednesday, July 7, 2021

n

We want you to be vaccinated against COVID-19. We also want you to be informed about vaccination. n#Omaha #NECOVID19 Posted by Douglas County Health Department on Wednesday, July 7, 2021

n

Please get the COVID-19 vaccine as soon as it’s offered. It’s the right thing to do – and here’s where you can get it this week! #Omaha #NECOVID19 #InThisTogether Posted by Douglas County Health Department on Tuesday, July 6, 2021

“,”type”:”facebook-post”,”version”:”1.0″,”width”:552,”_id”:”https://www.facebook.com/DouglasCountyHealth/posts/3957769074336022&locale=en_US”,”additional_properties”:{“_id”:1625692120936,”comments”:[]}},”referent”:{“id”:”https://www.facebook.com/DouglasCountyHealth/posts/3957769074336022&locale=en_US”,”provider”:”https://www.facebook.com/plugins/post/oembed.json/?url=”,”referent_properties”:{“additional_properties”:{“_id”:1625692120936,”comments”:[]}},”service”:”oembed”,”type”:”facebook-post”}},{“_id”:”IUYGTLRKQ5GIHEHEN25UZYUWAE”,”type”:”header”,”level”:5,”additional_properties”:{“_id”:1625163521976,”comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”Around Omaha”},{“_id”:”22O3EEA46FEYRJCP7N3QXN7LBI”,”type”:”text”,”additional_properties”:{“_id”:1621724823196,”comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”DOWNTOWN CLINIC: TotalWellness Health and the Metropolitan Community Church, located at 819 S. 22nd St., are hosting a COVID-19 vaccination clinic from 9 a.m. to 2 p.m. Saturdays.”},{“_id”:”6D5XCQCVRJCULJF2UL4FKWJPG4″,”type”:”text”,”additional_properties”:{“_id”:1621724823197,”comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”CHURCH CLINIC: Metropolitan Community Chuch of Omaha will host a walk-in COVID-19 vaccination clinic from 9 a.m. to 2 p.m. Saturdays. No ID is required, but a parent or guardian must be present at the clinic with teens ages 12-18. Pete Ricketts has asked Nebraskans to call 402-552-6645 or toll-free at 833-998-2275 for more information on the Nebraska COVID-19 vaccination process. Call 402-444-3400 for assistance. COVID-19 updates 