As COVID cases continue to surge, Walz looks to improve testing, staffing

MANKATO, Minn. (KEYC) — The Minnesota Department of Health reported 11,560 newly reported cases of COVID Friday, bringing the state’s tally to 1,138,246 positive cases since the pandemic began. The death total is now at 10,971 with 32 newly reported deaths on Friday. Blue Earth County has reached 13,767 confirmed cases of the virus, while Nicollet County has had 6,153 cases. All this data comes as the omicron variant continues to surge across all levels. St. Peter Public Schools canceled in-person classes Thursday, instead opting for a flexible learning day, and with that day off, it gives the district five days off to provide a chance for what they hope will lower the rate of infection among students. Over in Sleepy Eye, the Sleepy Eye Public School District will be implementing a temporary two-week mask mandate that is scheduled to begin on Monday. While the cases continue to spike and remain volatile, Gov. Tim Walz, earlier this week, celebrated a milestone for the state. “We’re out here today to celebrate 200,000 vaccines that have been given by our partners here at the Mall of America site,” Walz said. “To the folks here at Mall of America, thank you for partnership and willingness to open up space.” As far as the future of the virus goes in the state, Walz says around $40 million has been set aside to increase staff in hospitals and another $40 million has been dedicated to testing. “We put roughly $40 million into increasing staff at our hospitals, also another $40 million into testing,” Walz said. “We asked the federal government, FEMA to help us with another federal site for testing. We don’t have an answer on that yet, but I’m hopeful that we’re able to get that.” Copyright 2022 KEYC. All rights reserved.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT:nDear Saint Peter Schools Families,nThursday, January 13, 2022 will be a Flexible Learning Day… Posted by Saint Peter Public Schools on Wednesday, January 12, 2022

“,”type”:”facebook-post”,”version”:”1.0″,”width”:552,”_id”:”https://www.facebook.com/saints508/posts/4734423960008350&locale=en_US”,”additional_properties”:{“_id”:1642206830139,”comments”:[]}},”referent”:{“id”:”https://www.facebook.com/saints508/posts/4734423960008350&locale=en_US”,”provider”:”https://www.facebook.com/plugins/post/oembed.json/?url=”,”referent_properties”:{“additional_properties”:{“_id”:1642206830139,”comments”:[]}},”service”:”oembed”,”type”:”facebook-post”}},{“_id”:”C3NNDKFU6BCNVJNOXFVUI2OUAQ”,”type”:”text”,”additional_properties”:{“_id”:1642198414529,”comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”While the cases continue to spike and remain volatile, Gov. Tim Walz, earlier this week, celebrated a milestone for the state.”},{“_id”:”Y7E447S55ZDGHENLZBKM36MAHA”,”type”:”text”,”additional_properties”:{“_id”:1642198414530,”comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”“We’re out here today to celebrate 200,000 vaccines that have been given by our partners here at the Mall of America site,” Walz said. “To the folks here at Mall of America, thank you for partnership and willingness to open up space.””},{“_id”:”HAKVLDLHE5EFPCGFCXTKZXGR4Y”,”type”:”text”,”additional_properties”:{“_id”:1642198414531,”comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”As far as the future of the virus goes in the state, Walz says around $40 million has been set aside to increase staff in hospitals and another $40 million has been dedicated to testing.”},{“_id”:”2YVUTJ5HFZHINOU3GTKCG5QT3I”,”type”:”text”,”additional_properties”:{“_id”:1642198414532,”comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”“We put roughly $40 million into increasing staff at our hospitals, also another $40 million into testing,” Walz said. “We asked the federal government, FEMA to help us with another federal site for testing. We don’t have an answer on that yet, but I’m hopeful that we’re able to get that.””},{“_id”:”VPAUFTJMVBHM3LAU5N5LB3RZKQ”,”type”:”text”,”additional_properties”:{“_id”:”YDQKVJTSE5AVPI27ITGOFXQEGQ”,”comments”:[],”inline_comments”:[]},”content”:”Copyright 2022 KEYC. All rights reserved.“}],”created_date”:”2022-01-14T22:00:08.827Z”,”revision”:{“revision_id”:”7X3BRTEY7FDQTFIZWI2LO5AEPQ”,”parent_id”:”VSPEWYDHB5DTXMJHICNWZKICD4″,”editions”:[“default”],”branch”:”default”,”user_id”:”[email protected]”,”published”:true},”last_updated_date”:”2022-01-15T00:40:48.486Z”,”headlines”:{“basic”:”As COVID cases continue to surge, Walz looks to improve testing, staffing”,”meta_title”:””,”mobile”:””,”native”:””,”print”:””,”tablet”:””,”web”:””},”owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”copyright”:”Copyright 2022 KEYC. All rights reserved.”,”address”:{},”workflow”:{“status_code”:1},”subheadlines”:{“basic”:””},”description”:{“basic”:”Gov. Tim Walz is looking to secure funding to assist in testing and staffing as COVID cases across the state and country continue to surge.”},”language”:””,”label”:{},”source”:{“name”:”Gray TV Stations”,”source_type”:”gray-original-content”,”system”:”composer”},”taxonomy”:{“primary_section”:{“_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Coronavirus”,”description”:null,”path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/health”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/health”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/health/coronavirus”],”display_title”:null},”order”:{“navigation-navbar-links”:1007,”publishing-sections”:2001,”default”:2001},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_tagline”:null,”site_about”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”display_tag”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”Coronavirus”},”navigation”:{},”parent”:{“navigation-navbar-links”:”https://www.keyc.com/”,”publishing-sections”:”https://www.keyc.com/health”,”default”:”https://www.keyc.com/health”},”name”:”Coronavirus”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.keyc.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”],”default”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}}},”sections”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Coronavirus”,”description”:null,”path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/health”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/health”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/health/coronavirus”],”display_title”:null},”order”:{“navigation-navbar-links”:1007,”publishing-sections”:2001,”default”:2001},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_tagline”:null,”site_about”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”display_tag”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”Coronavirus”},”navigation”:{},”parent”:{“navigation-navbar-links”:”https://www.keyc.com/”,”publishing-sections”:”https://www.keyc.com/health”,”default”:”https://www.keyc.com/health”},”name”:”Coronavirus”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.keyc.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”],”default”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./health/coronavirus”},{“_id”:”https://www.keyc.com/health”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Health”,”description”:null,”path”:”https://www.keyc.com/health”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/health”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/health”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/health”],”display_title”:”Health”},”order”:{“publishing-sections”:1014,”navigation-menu-links”:2005,”default”:1013},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_tagline”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”Health”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.keyc.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.keyc.com/news”,”default”:”https://www.keyc.com/”},”name”:”Health”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”],”default”:[“https://www.keyc.com/”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./health”},{“_id”:”/news/state”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State”,”description”:null,”path”:”/news/state”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/news/state”,”_admin”:{“dfp_id”:”/news/state”,”alias_ids”:[“/news/state”],”display_title”:”State”},”order”:{“publishing-sections”:2007,”default”:2004},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_tagline”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”State”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.keyc.com/news”,”default”:”https://www.keyc.com/news”},”name”:”State”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”default”:[“https://www.keyc.com/news”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./news/state”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.keyc.com/news”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1002,”navigation-navbar-links”:1001,”publishing-sections”:1008,”navigation-menu-links”:1002},”_website”:”keyc”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.keyc.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.keyc.com/”,”publishing-sections”:”https://www.keyc.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.keyc.com/”,”default”:”https://www.keyc.com/”},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.keyc.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.keyc.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.keyc.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./news”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/local”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Local”,”description”:null,”path”:”https://www.keyc.com/news/local”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/news/local”,”site”:{“site_keywords”:null,”site_url”:null,”site_about”:null,”site_tagline”:”Local”,”pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_title”:”Local”,”site_description”:null,”section_promo_image”:null,”section_tag_name”:null},”social”:{“rss”:null,”instagram”:null,”facebook”:null,”twitter”:null,”og_image_url”:null},”site_topper”:{“site_logo_image”:null},”navigation”:{“nav_title”:”Local”},”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/news/local”,”wallpaper_ad”:”false”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/news/local”]},”name”:”Local”,”_website”:”keyc”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/news”,”publishing-sections”:”https://www.keyc.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.keyc.com/news”},”ancestors”:{“default”:[“https://www.keyc.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”navigation-menu-links”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”]},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”order”:{“publishing-sections”:2001,”navigation-menu-links”:2006}}},”_website_section_id”:”keyc./news/local”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Minnesota”,”description”:null,”path”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/news/state/minnesota”],”display_title”:”Minnesota”},”order”:{“publishing-sections”:3002,”navigation-menu-links”:2008,”default”:2003},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_tagline”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”Minnesota”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”/news/state”,”navigation-menu-links”:”https://www.keyc.com/news”,”default”:”https://www.keyc.com/news”},”name”:”Minnesota”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”,”/news/state”],”default”:[“https://www.keyc.com/news”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./news/state/minnesota”}],”seo_keywords”:[“KEYC News NOw”,”KEYC News”,”KEYC”,”Jared Dean”,”Tim Walz”,”Gov. Tim Walz”,”Governor Tim Walz”,”Minnesota”,”MN”,”MDH”,”Minnesota Department of Health”,”Coronavirus”,”COVID”,”COVID-19″,”COVID Testing”,”COVID-19 Testing”,”Testing”,”Funding”,”Federal Funding”],”active_primary_section”:{“_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Coronavirus”,”description”:null,”path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/health”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/health”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/health/coronavirus”],”display_title”:null},”order”:{“navigation-navbar-links”:1007,”publishing-sections”:2001,”default”:2001},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_tagline”:null,”site_about”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”display_tag”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”Coronavirus”},”navigation”:{},”parent”:{“navigation-navbar-links”:”https://www.keyc.com/”,”publishing-sections”:”https://www.keyc.com/health”,”default”:”https://www.keyc.com/health”},”name”:”Coronavirus”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.keyc.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”],”default”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./health/coronavirus”},”related_section_ids”:”/health/coronavirus, /health”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/or0pAsxHc2TGY3c7tWlgLfZVkDM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”keywords”:[“keyc”,”tim walz”,”gov. tim walz”,”governor tim walz”,”covid”,”covid-19″,”coronavirus”,”mask”,”facemask”,”face mask”,”health”,”state”,”minnesota”,”mn”,”walz”],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”WALZ.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”owner”:”[email protected]”,”proxyUrl”:”/resizer/or0pAsxHc2TGY3c7tWlgLfZVkDM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/or0pAsxHc2TGY3c7tWlgLfZVkDM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/aM48ALBqTzH12oGXBqNaZbmdjjg=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”usage_instructions”:”cleared”,”version”:3,”template_id”:29},”address”:{},”caption”:”FILE — Gov. Tim Walz is looking to secure funding to assist in testing and staffing as COVID cases across the state and country continue to surge.”,”copyright”:”Copyright 2022 KEYC. All rights reserved.”,”created_date”:”2022-01-14T22:07:25Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”KEYC”,”type”:”author”}],”by”:[]},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”df7eb693-e238-4261-a264-c7a4edf606e5″},”geo”:{},”height”:1080,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2022-01-15T00:38:01Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”All Gray TV Stations (English and Spanish)”,”source_type”:”staff”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”COVID cases surge and Walz adds funding”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”version”:”0.10.3″,”width”:1920,”syndication”:{},”creditIPTC”:”KEYC”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FXGO_yDEtyDKQsZXbt647ny1dt0=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FT9Pt84PPeTw8UPGkSJiM_orLTg=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/nThelqsgB65Bpgu1PyM4zbspKJA=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q7oTYZ1CmiIpwELXySeIORnSudk=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/7e4D7Fwtheah337qwZhcApdOG7o=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5gDwJQrnuW0rigszldhH9xtRXS8=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/iqJpSNrW8CZ2U-Qan8OlYFSUOEI=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FT9Pt84PPeTw8UPGkSJiM_orLTg=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/di9QdU6XIHl1FH6dXHuM6oU46xQ=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/niwudFERHZHbdAmVNUVxOTvQQhg=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KCSdLwcXRCAkh-8YGGYpbP0vvBM=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/mhn7pfH69UAmYXwuMYPmwsDjZZQ=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jWA4WvElmsGaav8vUWWPwyrvcvQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LYp-Ze6LloEliB-Bl1PbsRjPTEE=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/euwUjPzQApm4gtwyX2VRXHvv8vE=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ovyeJCPGa4knyqvsH0gBGFST5DM=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/myz9z0kGdz2oOTkHLbFxKbMu8LM=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LhiOHUOSjPg3eR2f55sYu0wJ3So=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5N2wGVkNQHJ3Av0psh-HX2x-hwU=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/paIfg_7VZ7bk1nTQW0cVIgMmHsY=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:0,”width”:980}}},”lead_art”:{“type”:”video”,”_id”:”94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0″,”version”:”0.8.0″,”subtype”:”keyc-news”,”canonical_url”:”https://www.keyc.com/video/2022/01/15/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”canonical_website”:”keyc”,”short_url”:”https://www.keyc.com/video/2022/01/15/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”created_date”:”2022-01-15T00:12:41Z”,”last_updated_date”:”2022-01-15T00:39:44Z”,”publish_date”:”2022-01-15T00:40:01Z”,”first_publish_date”:”2022-01-15T00:40:01Z”,”display_date”:”2022-01-15T00:39:00Z”,”headlines”:{“basic”:”As COVID cases continue to surge, Walz looks to improve testing, staffing”,”meta_title”:””},”subheadlines”:{“basic”:”Gov. Tim Walz is looking to secure funding to assist in testing and staffing as COVID cases across the state and country continue to surge.”},”description”:{“basic”:”Gov. Tim Walz is looking to secure funding to assist in testing and staffing as COVID cases across the state and country continue to surge.”},”credits”:{“contributors”:[{“type”:”author”,”name”:”Jared Dean”,”slug”:”jared-dean”}]},”taxonomy”:{“tags”:[],”primary_site”:{“type”:”site”,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Coronavirus”,”path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”primary”:true},”sites”:[{“type”:”site”,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Coronavirus”,”path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”primary”:true},{“type”:”site”,”_id”:”https://www.keyc.com/health”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Health”,”path”:”https://www.keyc.com/health”,”primary”:false},{“type”:”site”,”_id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Minnesota”,”path”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”primary”:false},{“type”:”site”,”_id”:”/news/state”,”version”:”0.5.8″,”name”:”State”,”path”:”/news/state”,”primary”:false},{“type”:”site”,”_id”:”https://www.keyc.com/news”,”version”:”0.5.8″,”name”:”News”,”path”:”https://www.keyc.com/news”,”primary”:false},{“type”:”site”,”_id”:”https://www.keyc.com/news/local”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Local”,”path”:”https://www.keyc.com/news/local”,”primary”:false},{“type”:”site”,”_id”:”/politics”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Politics”,”path”:”/politics”,”primary”:false}],”primary_section”:{“type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_website”:”keyc”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Coronavirus”,”path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”primary”:true},”sections”:[{“type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_website”:”keyc”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Coronavirus”,”path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”primary”:true},{“type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/health”,”_website”:”keyc”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Health”,”path”:”https://www.keyc.com/health”,”primary”:false},{“type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”_website”:”keyc”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Minnesota”,”path”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”primary”:false},{“type”:”section”,”_id”:”/news/state”,”_website”:”keyc”,”version”:”0.6.0″,”name”:”State”,”path”:”/news/state”,”primary”:false},{“type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/news”,”_website”:”keyc”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.keyc.com/news”,”primary”:false},{“type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/news/local”,”_website”:”keyc”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Local”,”path”:”https://www.keyc.com/news/local”,”primary”:false},{“type”:”section”,”_id”:”/politics”,”_website”:”keyc”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Politics”,”path”:”/politics”,”primary”:false}],”seo_keywords”:[“state”,”health”,”federal funding”,”government”,”politics”,”omicron”,”hospital”,”staffing”,”funding”,”covid”,”covid-19″,”coronavirus”,”mn”,”tim walz”,”minnesota”,”governor tim walz”,”gov. tim walz”,”walz”,”keyc”,”keyc news”,”keyc news now”]},”promo_items”:{“basic”:{“type”:”image”,”version”:”0.5.8″,”credits”:{},”url”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”width”:1920,”height”:1080}},”related_content”:{“redirect”:[],”basic”:[]},”owner”:{“sponsored”:false},”planning”:{“scheduling”:{}},”revision”:{“published”:true},”syndication”:{“search”:true},”source”:{“system”:”video center”,”edit_url”:””},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”6c4d5d7a-69c6-483e-8ffd-871ff31dbadb”},”tracking”:{“in_url_headline”:”15″},”content_restrictions”:{“geo”:{“restrictions”:[{“restriction_id”:”c56fe608-5d92-431e-a98e-9c66b34acb26″}]}},”additional_properties”:{“subsection”:”Coronavirus”,”videoCategory”:”keyc-news”,”anglerfishArcId”:”R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA”,”isWire”:false,”gifAsThumbnail”:false,”videoId”:”61e211794cedfd0001814249″,”vertical”:false,”embedContinuousPlay”:true,”published”:true,”imageResizerUrls”:[],”advertising”:{“adSetUrls”:{},”allowPrerollOnDomain”:false,”autoPlayPreroll”:false,”commercialAdNode”:”https://www.keyc.com/news”,”enableAdInsertion”:false,”enableAutoPreview”:true,”enableServerSideFallback”:false,”forceAd”:false,”playAds”:true,”playVideoAds”:true,”videoAdZone”:”https://www.keyc.com/news”},”disableUpNext”:false,”videoAdZone”:”https://www.keyc.com/news”,”lastPublishedBy”:{“name”:”Jacob Rinehart”,”email”:”[email protected]”,”lastname”:””},”permalinkUrl”:”https://www.keyc.com/video/2022/01/15/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”platform”:”desktop”,”playVideoAds”:true,”playlist”:”KEYC Latest Video”,”forceClosedCaptionsOn”:false,”doNotShowTranscripts”:false,”useVariants”:false,”R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA”:”01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”playlistTags”:[“keyc_latest”],”firstPublishedBy”:{“name”:”Jacob Rinehart”,”email”:”[email protected]”,”lastname”:””}},”duration”:105655,”video_type”:”clip”,”streams”:[{“height”:180,”width”:320,”filesize”:4977300,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/mobile.m3u8″,”bitrate”:160,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:360,”width”:640,”filesize”:6970664,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/mobile.m3u8″,”bitrate”:300,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:360,”width”:640,”filesize”:10968860,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/mobile.m3u8″,”bitrate”:600,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:480,”width”:854,”filesize”:19141596,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/master.m3u8″,”bitrate”:1200,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:720,”width”:1280,”filesize”:30742324,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/hd.m3u8″,”bitrate”:2000,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:720,”width”:1280,”filesize”:41930580,”stream_type”:”ts”,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/hlsv4_master.m3u8″,”bitrate”:3000,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:180,”width”:320,”filesize”:3914772,”stream_type”:”mp4″,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/file_320x180-160-v3.mp4″,”bitrate”:160,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:360,”width”:640,”filesize”:9771717,”stream_type”:”mp4″,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/file_640x360-600-v3.mp4″,”bitrate”:600,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:480,”width”:854,”filesize”:17776153,”stream_type”:”mp4″,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/file_854x480-1200-v3_1.mp4″,”bitrate”:1200,”provider”:”mediaconvert”},{“height”:720,”width”:1280,”filesize”:28423987,”stream_type”:”mp4″,”url”:”https://d1l66zlxaqpl1u.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/file_1280x720-2000-v3_1.mp4″,”bitrate”:2000,”provider”:”mediaconvert”}],”subtitles”:{“confidence”:1,”urls”:[{“format”:”WEB_VTT”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/wp-gray/20220115/61e211794cedfd0001814249/file_1920x1080-5400-v4/file_webvtt.vtt”},{“format”:”SRT”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/2022/01/15/94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0/2_1642205732445/94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0_61e211794cedfd000181424c.srt”},{“format”:”DFXP”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/2022/01/15/94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0/2_1642205732773/94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0_61e211794cedfd000181424c.dfxp”},{“format”:”RAW_TEXT”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/2022/01/15/94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0/2_1642205732928/94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0_61e211794cedfd000181424c.txt”},{“format”:”WEB_VTT_PLAYLIST”,”url”:”https://d23zj9a2v9ry1w.cloudfront.net/2022/01/15/94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0/2_1642205740799/94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0_61e211794cedfd000181424c.m3u8″}]},”promo_image”:{“type”:”image”,”version”:”0.5.8″,”credits”:{},”url”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”width”:1920,”height”:1080},”embed_html”:”

“,”websites”:{“keyc”:{“website_section”:{“path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_website”:”keyc”,”name”:”Coronavirus”,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true},”website_url”:”https://www.keyc.com/video/2022/01/15/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”}}}},”related_content”:{“basic”:[],”redirect”:[]},”distributor”:{“name”:”Gray TV Stations (English)”,”category”:”staff”,”subcategory”:”gray-original-content”,”reference_id”:”6c4d5d7a-69c6-483e-8ffd-871ff31dbadb”,”mode”:”reference_denormalized”},”canonical_website”:”keyc”,”geo”:{},”planning”:{“internal_note”:””,”scheduling”:{“will_have_gallery”:true,”will_have_graphic”:true,”will_have_image”:true,”will_have_video”:true},”story_length”:{“character_count_actual”:1735,”character_encoding”:”UTF-16″,”inch_count_actual”:2,”line_count_actual”:14,”word_count_actual”:298}},”display_date”:”2022-01-15T00:40:45.228Z”,”credits”:{“by”:[{“_id”:”jared-dean”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Jared Dean”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Y_OdVa1290RorO-rspvldqhXnkQ=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cKTrwRGBHNp_w-clZSl3nnlyzfQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YIj9XPp4RxBIP7ZGPvk1-FBMsE8=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/kq5qPGNUUixITfRTp86-yHNcmbk=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NjVNxuE7WGigWeW9GFd1dlVfZlY=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/moBvvuL6BDtXzQX09SxQ_TOsmRk=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WIAAMUTieqLGQUMSqa0L2RGkp8A=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cKTrwRGBHNp_w-clZSl3nnlyzfQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/doK52vcc2p894vPRQrKOE1R9z8M=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/2dhXllu4-P_WTWeiScH_H6lfxdk=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/lTIJC6zJPfRsjZVLCgpuPjy_fN4=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/TC1mUGWfY12ZwRprgDqi6UhaRtA=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cKv-72ta5vR5XFMjtXUsKZ0Cq9U=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/b7NGA_T-xOleORmXdwJdZwfjgLA=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/et14s4Tg4TFMvLmO8HVKCegoDwE=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LClgiACIwxSK0VkRLBi2-9Zk470=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Kl6S4slY27Kc8M3MKJeUdn5Bsvk=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6LYU2WfN_hjLQSZQI-l8YC5CU-Y=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qnIIqvg6eAS5oxjmXK7p7p8DnLU=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/UGbrgAj5292LgWetVSarRowdqT4=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”Jared Dean is a multimedia journalist who joined KEYC in January 2021. Have a story idea? Email Jared at [email protected]”,”url”:”https://www.keyc.com/authors/jared-dean/”,”slug”:””,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”[email protected]”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/Jared-Dean-KEYC-News-Now-106870538046367/”},{“site”:”twitter”,”url”:”jareddean_”},{“site”:”instagram”,”url”:”jareddean_”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”[email protected]”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/Jared-Dean-KEYC-News-Now-106870538046367/”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”twitter”,”url”:”jareddean_”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”instagram”,”url”:”jareddean_”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”jared-dean”,”affiliations”:””,”awards”:[],”bio”:”Jared Dean is a multimedia journalist who joined KEYC in January 2021. Have a story idea? Email Jared at [email protected]”,”bio_page”:”https://www.keyc.com/authors/jared-dean/”,”books”:[],”byline”:”Jared Dean”,”contributor”:false,”education”:[],”email”:”[email protected]”,”facebook”:”https://www.facebook.com/Jared-Dean-KEYC-News-Now-106870538046367/”,”firstName”:”Jared”,”fuzzy_match”:false,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”instagram”:”jareddean_”,”lastName”:”Dean”,”longBio”:”Jared Dean joined KEYC in January 2021 as a multimedia journalist. He graduated from college in spring 2020 with honors, earning a Bachelor’s Degree in journalism with a minor in digital media and performance.nn• Hometown:nStillwater, Minnesotann• What’s your favorite part of your job?nGetting to know the people I am interviewing.nn• What’s your dream story?nCovering Super Bowl victory for the Minnesota Vikings.nn• What did you want to be when you were growing up?nA professional football player.nn• What got you interested in TV news?nI wanted to learn how TV worked and how I could get a job doing what I loved.nn• What person do you most admire?nMy dadnn• What’s your favorite candy?nSnickersnn• What’s your favorite sport to watch?nFootballnn• What’s your favorite band?nBlackbearnn• What’s your favorite food?nI love a really good chicken sandwich.nn• Favorite Book?nReady Player One by Ernest Clinenn• What are your hobbies?nHiking, going for walks, and spending time with friends.nn• What’s your favorite season?nSummernn• What’s your proudest moment?nThe day I got this job. I felt like all of my hard work in college had paid off.nn• If you could have any superpower, which would you pick?nTime travelnn• What’s your biggest pet peeve?nPeople who chew icenn• If you could spend a week anywhere, where would you go?nBali, Indonesiann• What kind of animal would you want to be?nPanda bear, they get to hang out all day and everyone loves them.nn• Have you ever been told that you look like someone famous?nYes, Andrew Garfield. People say this all the time.nn• If you had access to a time machine, where and when would you go?nI would go back in time to meet Jesus.”,”native_app_rendering”:false,”podcasts”:[],”role”:”Multimedia Journalist”,”slug”:””,”status”:true,”twitter”:”jareddean_”,”type”:”author”,”last_updated_date”:”2021-10-28T21:15:32.334Z”,”custom_gray_stationname”:”keyc”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”custom_gray_displaypriority”:”5″,”website_url”:”https://www.keyc.com/authors/jared-dean/”}}}]},”subtype”:”default”,”first_publish_date”:”2022-01-14T22:07:32.299Z”,”websites”:{“keyc”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Coronavirus”,”description”:null,”path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/health”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/health”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/health/coronavirus”],”display_title”:null},”order”:{“navigation-navbar-links”:1007,”publishing-sections”:2001,”default”:2001},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_tagline”:null,”site_about”:null,”site_url”:null,”site_description”:null,”display_tag”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”Coronavirus”},”navigation”:{},”parent”:{“navigation-navbar-links”:”https://www.keyc.com/”,”publishing-sections”:”https://www.keyc.com/health”,”default”:”https://www.keyc.com/health”},”name”:”Coronavirus”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.keyc.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”],”default”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./health/coronavirus”},”website_url”:”/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”}},”additional_properties”:{“clipboard”:{},”has_published_copy”:true,”is_published”:true,”publish_date”:”2022-01-15T00:40:41.9Z”},”publish_date”:”2022-01-15T00:40:48.047Z”,”canonical_url”:”/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”publishing”:{“scheduled_operations”:{“publish_edition”:[],”unpublish_edition”:[]}},”website”:”keyc”,”website_url”:”/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”dataTransformedAt”:”2022-01-15T11:09:35.952Z”};Fusion.globalContentConfig={“source”:”content-api”,”query”:{“uri”:”/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”website_url”:”/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”published”:”true”,”arc-site”:”keyc”}};Fusion.lastModified=1642244976101;Fusion.contentCache={“site-navigation”:{“{“hierarchy”:”sales-nav-links”}”:{“data”:{“_website”:”keyc”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/community/user-content”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Your Photos”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”id”:”https://www.keyc.com/community/user-content”,”name”:”User Content”,”navigation”:{“nav_title”:”Your Photos”,”title”:”Your Photos”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Your Photos”,”site_title”:”Your Photos”,”title”:”Your Photos”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},{“_id”:”https://www.keyc.com/weather/closings”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Closings”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/closings”},”id”:”https://www.keyc.com/weather/closings”,”name”:”Closings”,”navigation”:{“title”:”Closings”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/closings”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Closings”,”title”:”Closings”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/closings”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/closings”},{“_id”:”https://www.keyc.com/community/calendar”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Community Calendar”,”url”:”https://www.keyc.com/community/calendar”},”id”:”https://www.keyc.com/community/calendar”,”name”:”Calendar”,”navigation”:{“nav_title”:”Community Calendar”,”title”:”Community Calendar”,”url”:”https://www.keyc.com/community/calendar”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Community Calendar”,”site_title”:”Community Calendar”,”title”:”Community Calendar”,”url”:”https://www.keyc.com/community/calendar”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/community/calendar”},{“_id”:”link-FHJVDDE5DH7ZZBTNECEP108PWG”,”children”:[],”display_name”:”What’s On CBS, FOX, NBC, & CW”,”footer”:{“title”:”What’s On CBS, FOX, NBC, & CW”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”},”id”:”link-FHJVDDE5DH7ZZBTNECEP108PWG”,”name”:”What’s On CBS, FOX, NBC, & CW”,”navigation”:{“title”:”What’s On CBS, FOX, NBC, & CW”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”What’s On CBS, FOX, NBC, & CW”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”},{“_id”:”https://www.keyc.com/contests”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Our Contests”,”url”:”https://www.keyc.com/contests”},”id”:”https://www.keyc.com/contests”,”name”:”Contests”,”navigation”:{“title”:”Our Contests”,”url”:”https://www.keyc.com/contests”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Our Contests”,”site_url”:””,”title”:”Our Contests”,”url”:”https://www.keyc.com/contests”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/contests”},{“_id”:”https://www.keyc.com/about-us”,”children”:[],”footer”:{“title”:”About Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},”id”:”https://www.keyc.com/about-us”,”name”:”About Us”,”navigation”:{“nav_title”:”About Us”,”title”:”About Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”About Us”,”site_title”:”About Us”,”title”:”About Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},{“_id”:”link-8DDA7B5JVH57V7NV9WX8KJG3X0″,”children”:[],”display_name”:”About KEYC NBC”,”footer”:{“title”:”About KEYC NBC”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/11/15/programming-start-soon-nbc-cw/”},”id”:”link-8DDA7B5JVH57V7NV9WX8KJG3X0″,”name”:”About KEYC NBC”,”navigation”:{“title”:”About KEYC NBC”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/11/15/programming-start-soon-nbc-cw/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”About KEYC NBC”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/11/15/programming-start-soon-nbc-cw/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/11/15/programming-start-soon-nbc-cw/”}],”name”:”KEYC”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/”},”expires”:1642245558581,”lastModified”:1642244958581},”{“hierarchy”:”navigation-navbar-links”}”:{“data”:{“_website”:”keyc”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/news”,”children”:[],”footer”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},”id”:”https://www.keyc.com/news”,”name”:”News”,”navigation”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”News”,”title”:”News”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},{“_id”:”link-J7XP7KYPDD75D7GKJGBXCH10ZR”,”children”:[],”display_name”:”Business Guide”,”footer”:{“title”:”Business Guide”,”url”:”https://www.graytvlocal.com/market/mankato-mn”},”id”:”link-J7XP7KYPDD75D7GKJGBXCH10ZR”,”name”:”Business Guide”,”navigation”:{“title”:”Business Guide”,”url”:”https://www.graytvlocal.com/market/mankato-mn”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Business Guide”,”url”:”https://www.graytvlocal.com/market/mankato-mn”},”type”:”link”,”url”:”https://www.graytvlocal.com/market/mankato-mn”},{“_id”:”link-F9VWDXF67T5VX49YJCHE565EXW”,”children”:[],”display_name”:”Watch Live”,”footer”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},”id”:”link-F9VWDXF67T5VX49YJCHE565EXW”,”name”:”Watch Live”,”navigation”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},{“_id”:”https://www.keyc.com/weather”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Weather”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},”id”:”https://www.keyc.com/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“nav_title”:”Weather”,”title”:”Weather”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Weather”,”site_title”:”Weather”,”title”:”Weather”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},{“_id”:”https://www.keyc.com/sports”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},”id”:”https://www.keyc.com/sports”,”name”:”Sports”,”navigation”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Sports”,”title”:”Sports”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},{“_id”:”https://www.keyc.com/community”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Community”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},”id”:”https://www.keyc.com/community”,”name”:”Community”,”navigation”:{“title”:”Community”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Community”,”title”:”Community”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},{“_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Coronavirus”,”url”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”},”id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”name”:”Coronavirus”,”navigation”:{“title”:”Coronavirus”,”url”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Coronavirus”,”site_url”:null,”title”:”Coronavirus”,”url”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”},{“_id”:”link-MW21FDZ8A96U1A7YJV4F5EAG8W”,”children”:[],”display_name”:”Advertise”,”footer”:{“title”:”Advertise”,”url”:”https://grow.withgray.tv/keyc/”},”id”:”link-MW21FDZ8A96U1A7YJV4F5EAG8W”,”name”:”Advertise”,”navigation”:{“title”:”Advertise”,”url”:”https://grow.withgray.tv/keyc/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Advertise”,”url”:”https://grow.withgray.tv/keyc/”},”type”:”link”,”url”:”https://grow.withgray.tv/keyc/”},{“_id”:”link-5GUZKD46J12D56Q0UB0BBQ685M”,”children”:[],”display_name”:”Toys for Tots”,”footer”:{“title”:”Toys for Tots”,”url”:”https://www.keyc.com/toys-for-tots/”},”id”:”link-5GUZKD46J12D56Q0UB0BBQ685M”,”name”:”Toys for Tots”,”navigation”:{“title”:”Toys for Tots”,”url”:”https://www.keyc.com/toys-for-tots/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Toys for Tots”,”url”:”https://www.keyc.com/toys-for-tots/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/toys-for-tots/”}],”name”:”KEYC”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/”},”expires”:1642245533443,”lastModified”:1642244933443},”{“hierarchy”:”navigation-menu-links”}”:{“data”:{“_website”:”keyc”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/homepage”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/community/user-content”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Your Photos”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”id”:”https://www.keyc.com/community/user-content”,”name”:”User Content”,”navigation”:{“nav_title”:”Your Photos”,”title”:”Your Photos”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Your Photos”,”site_title”:”Your Photos”,”title”:”Your Photos”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},{“_id”:”link-G23HBPN2393B57BCMX415BWMQW”,”children”:[],”display_name”:”Watch Live”,”footer”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},”id”:”link-G23HBPN2393B57BCMX415BWMQW”,”name”:”Watch Live”,”navigation”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Watch Live”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},{“_id”:”link-A0KW1Y5JPT02T6KW5TNUYD2V10″,”children”:[],”display_name”:”Send Us A News Tip”,”footer”:{“title”:”Send Us A News Tip”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/send-us-news-tip/”},”id”:”link-A0KW1Y5JPT02T6KW5TNUYD2V10″,”name”:”Send Us A News Tip”,”navigation”:{“title”:”Send Us A News Tip”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/send-us-news-tip/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Send Us A News Tip”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/send-us-news-tip/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/send-us-news-tip/”}],”footer”:{“title”:”Home”,”url”:”https://www.keyc.com/homepage”},”id”:”https://www.keyc.com/homepage”,”name”:”Homepage”,”navigation”:{“nav_title”:”Home”,”title”:”Home”,”url”:”https://www.keyc.com/homepage”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:””,”site_title”:”KEYC News Now | North Mankato, MN”,”title”:”KEYC News Now | North Mankato, MN”,”url”:”https://www.keyc.com/homepage”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/homepage”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/news/morning”,”children”:[],”footer”:{“title”:”KEYC News Now This Morning”,”url”:”https://www.keyc.com/news/morning”},”id”:”https://www.keyc.com/news/morning”,”name”:”Morning”,”navigation”:{“title”:”KEYC News Now This Morning”,”url”:”https://www.keyc.com/news/morning”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”KEYC News Now This Morning”,”title”:”KEYC News Now This Morning”,”url”:”https://www.keyc.com/news/morning”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news/morning”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/agriculture”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Agriculture”,”url”:”https://www.keyc.com/news/agriculture”},”id”:”https://www.keyc.com/news/agriculture”,”name”:”Agriculture”,”navigation”:{“title”:”Agriculture”,”url”:”https://www.keyc.com/news/agriculture”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Agriculture”,”title”:”Agriculture”,”url”:”https://www.keyc.com/news/agriculture”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news/agriculture”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/crime”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Crime”,”url”:”https://www.keyc.com/news/crime”},”id”:”https://www.keyc.com/news/crime”,”name”:”Crime”,”navigation”:{“title”:”Crime”,”url”:”https://www.keyc.com/news/crime”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Crime”,”title”:”Crime”,”url”:”https://www.keyc.com/news/crime”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news/crime”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/education”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Education”,”url”:”https://www.keyc.com/news/education”},”id”:”https://www.keyc.com/news/education”,”name”:”Education”,”navigation”:{“title”:”Education”,”url”:”https://www.keyc.com/news/education”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Education”,”title”:”Education”,”url”:”https://www.keyc.com/news/education”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news/education”},{“_id”:”https://www.keyc.com/health”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Health”,”url”:”https://www.keyc.com/health”},”id”:”https://www.keyc.com/health”,”name”:”Health”,”navigation”:{“title”:”Health”,”url”:”https://www.keyc.com/health”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Health”,”title”:”Health”,”url”:”https://www.keyc.com/health”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/health”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/local”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Local”,”url”:”https://www.keyc.com/news/local”},”id”:”https://www.keyc.com/news/local”,”name”:”Local”,”navigation”:{“nav_title”:”Local”,”title”:”Local”,”url”:”https://www.keyc.com/news/local”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Local”,”site_title”:”Local”,”site_url”:null,”title”:”Local”,”url”:”https://www.keyc.com/news/local”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news/local”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/state/iowa”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Iowa”,”url”:”https://www.keyc.com/news/state/iowa”},”id”:”https://www.keyc.com/news/state/iowa”,”name”:”Iowa”,”navigation”:{“title”:”Iowa”,”url”:”https://www.keyc.com/news/state/iowa”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Iowa”,”title”:”Iowa”,”url”:”https://www.keyc.com/news/state/iowa”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news/state/iowa”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Minnesota”,”url”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”},”id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”name”:”Minnesota”,”navigation”:{“title”:”Minnesota”,”url”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Minnesota”,”title”:”Minnesota”,”url”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”children”:[],”footer”:{“title”:”National”,”url”:”https://www.keyc.com/news/national”},”id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”name”:”National”,”navigation”:{“title”:”National”,”url”:”https://www.keyc.com/news/national”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”National”,”title”:”National”,”url”:”https://www.keyc.com/news/national”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news/national”}],”footer”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},”id”:”https://www.keyc.com/news”,”name”:”News”,”navigation”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”News”,”title”:”News”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},{“_id”:”https://www.keyc.com/weather”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/weather/closings”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Closings”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/closings”},”id”:”https://www.keyc.com/weather/closings”,”name”:”Closings”,”navigation”:{“title”:”Closings”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/closings”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Closings”,”title”:”Closings”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/closings”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/closings”},{“_id”:”link-CTUWXAYWCT5697QRAPXKDEFXY8″,”children”:[],”display_name”:”Minnesota Road Conditions”,”footer”:{“title”:”Minnesota Road Conditions”,”url”:”https://hb.511mn.org/#roadReports?timeFrame=TODAY&layers=allReports%2CroadReports%2CwinterDriving%2CweatherWarnings”},”id”:”link-CTUWXAYWCT5697QRAPXKDEFXY8″,”name”:”Minnesota Road Conditions”,”navigation”:{“title”:”Minnesota Road Conditions”,”url”:”https://hb.511mn.org/#roadReports?timeFrame=TODAY&layers=allReports%2CroadReports%2CwinterDriving%2CweatherWarnings”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Minnesota Road Conditions”,”url”:”https://hb.511mn.org/#roadReports?timeFrame=TODAY&layers=allReports%2CroadReports%2CwinterDriving%2CweatherWarnings”},”type”:”link”,”url”:”https://hb.511mn.org/#roadReports?timeFrame=TODAY&layers=allReports%2CroadReports%2CwinterDriving%2CweatherWarnings”},{“_id”:”link-XDW3T1NJCD00TERETU64W1241C”,”children”:[],”display_name”:”Iowa Road Conditions”,”footer”:{“title”:”Iowa Road Conditions”,”url”:”https://hb.511ia.org/#allReports?timeFrame=TODAY&layers=allWinterReports%2Cincidents%2Cconstruction%2CweatherWarnings%2CotherStates%2CallReports”},”id”:”link-XDW3T1NJCD00TERETU64W1241C”,”name”:”Iowa Road Conditions”,”navigation”:{“title”:”Iowa Road Conditions”,”url”:”https://hb.511ia.org/#allReports?timeFrame=TODAY&layers=allWinterReports%2Cincidents%2Cconstruction%2CweatherWarnings%2CotherStates%2CallReports”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Iowa Road Conditions”,”url”:”https://hb.511ia.org/#allReports?timeFrame=TODAY&layers=allWinterReports%2Cincidents%2Cconstruction%2CweatherWarnings%2CotherStates%2CallReports”},”type”:”link”,”url”:”https://hb.511ia.org/#allReports?timeFrame=TODAY&layers=allWinterReports%2Cincidents%2Cconstruction%2CweatherWarnings%2CotherStates%2CallReports”},{“_id”:”https://www.keyc.com/weather/maproom”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Map Room”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/maproom”},”id”:”https://www.keyc.com/weather/maproom”,”name”:”Map Room”,”navigation”:{“nav_title”:”Map Room”,”title”:”Map Room”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/maproom”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Map Room”,”site_title”:”Map Room”,”site_url”:null,”title”:”Map Room”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/maproom”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/maproom”},{“_id”:”https://www.keyc.com/weather/blog”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Weather Blog”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/blog”},”id”:”https://www.keyc.com/weather/blog”,”name”:”Blog”,”navigation”:{“title”:”Weather Blog”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/blog”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Weather Blog”,”title”:”Weather Blog”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/blog”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/weather/blog”}],”footer”:{“title”:”Weather”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},”id”:”https://www.keyc.com/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“nav_title”:”Weather”,”title”:”Weather”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Weather”,”site_title”:”Weather”,”title”:”Weather”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},{“_id”:”https://www.keyc.com/sports”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/sports/high-school”,”children”:[],”footer”:{“title”:”High School”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/high-school”},”id”:”https://www.keyc.com/sports/high-school”,”name”:”High School”,”navigation”:{“title”:”High School”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/high-school”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”High School”,”title”:”High School”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/high-school”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/high-school”},{“_id”:”https://www.keyc.com/sports/ncaa”,”children”:[],”footer”:{“title”:”College”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/ncaa”},”id”:”https://www.keyc.com/sports/ncaa”,”name”:”NCAA”,”navigation”:{“title”:”College”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/ncaa”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”College”,”title”:”College”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/ncaa”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/ncaa”},{“_id”:”https://www.keyc.com/sports/extra”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Sports Extra”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/extra”},”id”:”https://www.keyc.com/sports/extra”,”name”:”Sports Extra”,”navigation”:{“title”:”Sports Extra”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/extra”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Sports Extra”,”title”:”Sports Extra”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/extra”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/extra”},{“_id”:”https://www.keyc.com/sports/maverick-hockey-quick-hits”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Maverick Hockey Quick Hits”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/maverick-hockey-quick-hits”},”id”:”https://www.keyc.com/sports/maverick-hockey-quick-hits”,”name”:”Maverick Hockey Quick Hits”,”navigation”:{“nav_title”:”Maverick Hockey Quick Hits”,”title”:”Maverick Hockey Quick Hits”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/maverick-hockey-quick-hits”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Maverick Hockey Quick Hits”,”site_url”:null,”title”:”Maverick Hockey Quick Hits”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/maverick-hockey-quick-hits”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/maverick-hockey-quick-hits”},{“_id”:”https://www.keyc.com/sports/athlete”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Prep Athlete of the Week”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/athlete”},”id”:”https://www.keyc.com/sports/athlete”,”name”:”Athlete”,”navigation”:{“title”:”Prep Athlete of the Week”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/athlete”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Prep Athlete of the Week”,”title”:”Prep Athlete of the Week”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/athlete”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/sports/athlete”},{“_id”:”link-2AU55C4RJN4CQE5FVPPRMN2YA0″,”children”:[],”display_name”:”Prep Athlete of the Week Nomination”,”footer”:{“title”:”Prep Athlete of the Week Nomination”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/prep-athlete-week-nomination/”},”id”:”link-2AU55C4RJN4CQE5FVPPRMN2YA0″,”name”:”Prep Athlete of the Week Nomination”,”navigation”:{“title”:”Prep Athlete of the Week Nomination”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/prep-athlete-week-nomination/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Prep Athlete of the Week Nomination”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/prep-athlete-week-nomination/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/prep-athlete-week-nomination/”}],”footer”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},”id”:”https://www.keyc.com/sports”,”name”:”Sports”,”navigation”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Sports”,”title”:”Sports”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},{“_id”:”https://www.keyc.com/community”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/programming/bandwagon”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Bandwagon”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/bandwagon”},”id”:”https://www.keyc.com/programming/bandwagon”,”name”:”Bandwagon”,”navigation”:{“title”:”Bandwagon”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/bandwagon”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Bandwagon”,”title”:”Bandwagon”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/bandwagon”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/bandwagon”},{“_id”:”https://www.keyc.com/community/calendar”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Community Calendar”,”url”:”https://www.keyc.com/community/calendar”},”id”:”https://www.keyc.com/community/calendar”,”name”:”Calendar”,”navigation”:{“nav_title”:”Community Calendar”,”title”:”Community Calendar”,”url”:”https://www.keyc.com/community/calendar”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Community Calendar”,”site_title”:”Community Calendar”,”title”:”Community Calendar”,”url”:”https://www.keyc.com/community/calendar”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/community/calendar”},{“_id”:”https://www.keyc.com/community/giveback”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Good Morning Giveback”,”url”:”https://www.keyc.com/community/giveback”},”id”:”https://www.keyc.com/community/giveback”,”name”:”Good Morning Giveback”,”navigation”:{“nav_title”:”Good Morning Giveback”,”title”:”Good Morning Giveback”,”url”:”https://www.keyc.com/community/giveback”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Good Morning Giveback”,”site_url”:null,”title”:”Good Morning Giveback”,”url”:”https://www.keyc.com/community/giveback”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/community/giveback”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news/education/golden-apple”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Golden Apple”,”url”:”https://www.keyc.com/news/education/golden-apple”},”id”:”https://www.keyc.com/news/education/golden-apple”,”name”:”Golden Apple”,”navigation”:{“title”:”Golden Apple”,”url”:”https://www.keyc.com/news/education/golden-apple”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Golden Apple”,”title”:”Golden Apple”,”url”:”https://www.keyc.com/news/education/golden-apple”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news/education/golden-apple”},{“_id”:”link-1D96Y26XTX3U5FRVMANT2Y0QG4″,”children”:[],”display_name”:”Golden Apple Nominations”,”footer”:{“title”:”Golden Apple Nominations”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/golden-apple-award-nominations/”},”id”:”link-1D96Y26XTX3U5FRVMANT2Y0QG4″,”name”:”Golden Apple Nominations”,”navigation”:{“title”:”Golden Apple Nominations”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/golden-apple-award-nominations/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Golden Apple Nominations”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/golden-apple-award-nominations/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/2019/05/24/golden-apple-award-nominations/”},{“_id”:”https://www.keyc.com/pets/pick-of-the-litter”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Pick of the Litter”,”url”:”https://www.keyc.com/pets/pick-of-the-litter”},”id”:”https://www.keyc.com/pets/pick-of-the-litter”,”name”:”Pick of the Litter”,”navigation”:{“title”:”Pick of the Litter”,”url”:”https://www.keyc.com/pets/pick-of-the-litter”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Pick of the Litter”,”title”:”Pick of the Litter”,”url”:”https://www.keyc.com/pets/pick-of-the-litter”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/pets/pick-of-the-litter”},{“_id”:”https://www.keyc.com/food/mrfood”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Mr. Food”,”url”:”https://www.keyc.com/food/mrfood”},”id”:”https://www.keyc.com/food/mrfood”,”name”:”Mr. Food”,”navigation”:{“nav_title”:”Mr. Food”,”title”:”Mr. Food”,”url”:”https://www.keyc.com/food/mrfood”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Mr. Food”,”site_title”:”Mr. Food”,”title”:”Mr. Food”,”url”:”https://www.keyc.com/food/mrfood”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/food/mrfood”}],”footer”:{“title”:”Community”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},”id”:”https://www.keyc.com/community”,”name”:”Community”,”navigation”:{“title”:”Community”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Community”,”title”:”Community”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},{“_id”:”https://www.keyc.com/business”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/business/hometown-connection”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Hometown Connection”,”url”:”https://www.keyc.com/business/hometown-connection”},”id”:”https://www.keyc.com/business/hometown-connection”,”name”:”Hometown Connection”,”navigation”:{“title”:”Hometown Connection”,”url”:”https://www.keyc.com/business/hometown-connection”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Hometown Connection”,”title”:”Hometown Connection”,”url”:”https://www.keyc.com/business/hometown-connection”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/business/hometown-connection”}],”footer”:{“title”:”Business”,”url”:”https://www.keyc.com/business”},”id”:”https://www.keyc.com/business”,”name”:”Business”,”navigation”:{“title”:”Business”,”url”:”https://www.keyc.com/business”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Business”,”title”:”Business”,”url”:”https://www.keyc.com/business”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/business”},{“_id”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Programming Schedule”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”},”id”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”,”name”:”Schedule”,”navigation”:{“nav_title”:”Programming Schedule”,”title”:”Programming Schedule”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Programming Schedule”,”site_title”:”Programming Schedule”,”title”:”Programming Schedule”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/programming/schedule”},{“_id”:”https://www.keyc.com/about-us”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/about-us/contact-us”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us/contact-us”},”id”:”https://www.keyc.com/about-us/contact-us”,”name”:”Contact Us”,”navigation”:{“nav_title”:”Contact Us”,”title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us/contact-us”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Contact Us”,”site_title”:”Contact Us”,”site_url”:null,”title”:”Contact Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us/contact-us”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us/contact-us”},{“_id”:”https://www.keyc.com/about-us/meet-the-team”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Meet The Team”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us/meet-the-team”},”id”:”https://www.keyc.com/about-us/meet-the-team”,”name”:”Meet The Team”,”navigation”:{“nav_title”:”Meet The Team”,”title”:”Meet The Team”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us/meet-the-team”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Meet The Team”,”site_title”:”Meet The Team”,”site_url”:null,”title”:”Meet The Team”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us/meet-the-team”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us/meet-the-team”},{“_id”:”link-XF1Z1KUVJX7HD4TDV7VDMT8K8W”,”children”:[],”display_name”:”Satellite Carriage Request”,”footer”:{“title”:”Satellite Carriage Request”,”url”:”https://www.keyc.com/page/keyc-tv-satellite-carriage-request”},”id”:”link-XF1Z1KUVJX7HD4TDV7VDMT8K8W”,”name”:”Satellite Carriage Request”,”navigation”:{“title”:”Satellite Carriage Request”,”url”:”https://www.keyc.com/page/keyc-tv-satellite-carriage-request”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Satellite Carriage Request”,”url”:”https://www.keyc.com/page/keyc-tv-satellite-carriage-request”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/page/keyc-tv-satellite-carriage-request”}],”footer”:{“title”:”About Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},”id”:”https://www.keyc.com/about-us”,”name”:”About Us”,”navigation”:{“nav_title”:”About Us”,”title”:”About Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”About Us”,”site_title”:”About Us”,”title”:”About Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},{“_id”:”link-DKYW6FDHTD2WXBDQH69H6VANQR”,”children”:[],”display_name”:”Submit Photos and Video”,”footer”:{“title”:”Submit Photos and Video”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”id”:”link-DKYW6FDHTD2WXBDQH69H6VANQR”,”name”:”Submit Photos and Video”,”navigation”:{“title”:”Submit Photos and Video”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Submit Photos and Video”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},{“_id”:”link-HUQP9A824D74T4PJZUR81M0364″,”children”:[],”display_name”:”Watch Previous Newscasts”,”footer”:{“title”:”Watch Previous Newscasts”,”url”:”https://www.vuit.com/live/17539/keyc”},”id”:”link-HUQP9A824D74T4PJZUR81M0364″,”name”:”Watch Previous Newscasts”,”navigation”:{“title”:”Watch Previous Newscasts”,”url”:”https://www.vuit.com/live/17539/keyc”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Watch Previous Newscasts”,”url”:”https://www.vuit.com/live/17539/keyc”},”type”:”link”,”url”:”https://www.vuit.com/live/17539/keyc”},{“_id”:”link-JFDEXXD131757ECPEZYQ3MU7N0″,”children”:[],”display_name”:”Full Court Press with Greta Van Susteren”,”footer”:{“title”:”Full Court Press with Greta Van Susteren”,”url”:”https://www.fullcourtgreta.com/”},”id”:”link-JFDEXXD131757ECPEZYQ3MU7N0″,”name”:”Full Court Press with Greta Van Susteren”,”navigation”:{“title”:”Full Court Press with Greta Van Susteren”,”url”:”https://www.fullcourtgreta.com/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Full Court Press with Greta Van Susteren”,”url”:”https://www.fullcourtgreta.com/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.fullcourtgreta.com/”},{“_id”:”link-HDMB04Q0A97W7D8CFDKZD01CXW”,”children”:[],”display_name”:”Gray DC”,”footer”:{“title”:”Gray DC”,”url”:”https://www.graydc.com”},”id”:”link-HDMB04Q0A97W7D8CFDKZD01CXW”,”name”:”Gray DC”,”navigation”:{“title”:”Gray DC”,”url”:”https://www.graydc.com”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Gray DC”,”url”:”https://www.graydc.com”},”type”:”link”,”url”:”https://www.graydc.com”},{“_id”:”link-1PEY3H3BZX3H19H584KX2GFR30″,”children”:[],”display_name”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”footer”:{“title”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”url”:”http://www.circleallaccess.com/”},”id”:”link-1PEY3H3BZX3H19H584KX2GFR30″,”name”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”navigation”:{“title”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”url”:”http://www.circleallaccess.com/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Circle – Country Music & Lifestyle”,”url”:”http://www.circleallaccess.com/”},”type”:”link”,”url”:”http://www.circleallaccess.com/”},{“_id”:”link-JKXW0A76H57AXBPQ00Q0RQ5P50″,”children”:[],”display_name”:”Investigate TV”,”footer”:{“title”:”Investigate TV”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},”id”:”link-JKXW0A76H57AXBPQ00Q0RQ5P50″,”name”:”Investigate TV”,”navigation”:{“title”:”Investigate TV”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Investigate TV”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},”type”:”link”,”url”:”https://www.investigatetv.com/”},{“_id”:”link-AG6CETG05D51Q4QAKQV7H7U26C”,”children”:[],”display_name”:”PowerNation”,”footer”:{“title”:”PowerNation”,”url”:”https://www.keyc.com/powernation”},”id”:”link-AG6CETG05D51Q4QAKQV7H7U26C”,”name”:”PowerNation”,”navigation”:{“title”:”PowerNation”,”url”:”https://www.keyc.com/powernation”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”PowerNation”,”url”:”https://www.keyc.com/powernation”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/powernation”},{“_id”:”https://www.keyc.com/wires/press-releases”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Press Releases”,”url”:”https://www.keyc.com/wires/press-releases”},”id”:”https://www.keyc.com/wires/press-releases”,”name”:”Press Releases”,”navigation”:{“nav_title”:null,”title”:”Press Releases”,”url”:”https://www.keyc.com/wires/press-releases”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:null,”site_url”:null,”title”:”Press Releases”,”url”:”https://www.keyc.com/wires/press-releases”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/wires/press-releases”}],”name”:”KEYC”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/”},”expires”:1642245533453,”lastModified”:1642244933453},”{“hierarchy”:”footer-content-links”}”:{“data”:{“_website”:”keyc”,”children”:[{“_id”:”https://www.keyc.com/homepage”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Home”,”url”:”https://www.keyc.com/homepage”},”id”:”https://www.keyc.com/homepage”,”name”:”Homepage”,”navigation”:{“nav_title”:”Home”,”title”:”Home”,”url”:”https://www.keyc.com/homepage”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:””,”site_title”:”KEYC News Now | North Mankato, MN”,”title”:”KEYC News Now | North Mankato, MN”,”url”:”https://www.keyc.com/homepage”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/homepage”},{“_id”:”https://www.keyc.com/news”,”children”:[],”footer”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},”id”:”https://www.keyc.com/news”,”name”:”News”,”navigation”:{“title”:”News”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”News”,”title”:”News”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/news”},{“_id”:”https://www.keyc.com/weather”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Weather”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},”id”:”https://www.keyc.com/weather”,”name”:”Weather”,”navigation”:{“nav_title”:”Weather”,”title”:”Weather”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”Weather”,”site_title”:”Weather”,”title”:”Weather”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/weather”},{“_id”:”https://www.keyc.com/sports”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},”id”:”https://www.keyc.com/sports”,”name”:”Sports”,”navigation”:{“title”:”Sports”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Sports”,”title”:”Sports”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/sports”},{“_id”:”https://www.keyc.com/community”,”children”:[],”footer”:{“title”:”Community”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},”id”:”https://www.keyc.com/community”,”name”:”Community”,”navigation”:{“title”:”Community”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:null,”site_title”:”Community”,”title”:”Community”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/community”},{“_id”:”https://www.keyc.com/about-us”,”children”:[],”footer”:{“title”:”About Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},”id”:”https://www.keyc.com/about-us”,”name”:”About Us”,”navigation”:{“nav_title”:”About Us”,”title”:”About Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},”node_type”:”section”,”site”:{“site_tagline”:”About Us”,”site_title”:”About Us”,”title”:”About Us”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},”type”:”section”,”url”:”https://www.keyc.com/about-us”},{“_id”:”link-X27DPT55A95YKAF8ZDB0AD6WC8″,”children”:[],”display_name”:”Submit Photos and Videos”,”footer”:{“title”:”Submit Photos and Videos”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”id”:”link-X27DPT55A95YKAF8ZDB0AD6WC8″,”name”:”Submit Photos and Videos”,”navigation”:{“title”:”Submit Photos and Videos”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Submit Photos and Videos”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/community/user-content”},{“_id”:”link-70KV0JCVCX08HDRZBBQECB2N1C”,”children”:[],”display_name”:”Livestream”,”footer”:{“title”:”Livestream”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},”id”:”link-70KV0JCVCX08HDRZBBQECB2N1C”,”name”:”Livestream”,”navigation”:{“title”:”Livestream”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Livestream”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/livestream”}],”name”:”KEYC”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/”},”expires”:1642245515574,”lastModified”:1642244915574},”{“hierarchy”:”footer-legal-links”}”:{“data”:{“_website”:”keyc”,”children”:[{“_id”:”link-0KFX1ZJCCX2HQDJGPZMK4Y63UR”,”children”:[],”display_name”:”FCC Public Inspection File”,”footer”:{“title”:”FCC Public Inspection File”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/KEYC-TV”},”id”:”link-0KFX1ZJCCX2HQDJGPZMK4Y63UR”,”name”:”FCC Public Inspection File”,”navigation”:{“title”:”FCC Public Inspection File”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/KEYC-TV”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”FCC Public Inspection File”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/KEYC-TV”},”type”:”link”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/KEYC-TV”},{“_id”:”link-9YBJA8P3Q540KEWY6M5PM7X9PR”,”children”:[],”display_name”:”EEO Report”,”footer”:{“title”:”EEO Report”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/keyc-tv/equal-employment-opportunity-records/”},”id”:”link-9YBJA8P3Q540KEWY6M5PM7X9PR”,”name”:”EEO Report”,”navigation”:{“title”:”EEO Report”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/keyc-tv/equal-employment-opportunity-records/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”EEO Report”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/keyc-tv/equal-employment-opportunity-records/”},”type”:”link”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/keyc-tv/equal-employment-opportunity-records/”},{“_id”:”link-MHVVM6T7TD0P738TQDRNJE9WHM”,”children”:[],”display_name”:”507-625-7905 – [email protected]”,”footer”:{“title”:”507-625-7905 – [email protected]”,”url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/mailto:[email protected]”},”id”:”link-MHVVM6T7TD0P738TQDRNJE9WHM”,”name”:”507-625-7905 – [email protected]”,”navigation”:{“title”:”507-625-7905 – [email protected]”,”url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/mailto:[email protected]”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”507-625-7905 – [email protected]”,”url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/mailto:[email protected]”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/mailto:[email protected]”},{“_id”:”link-0DRM61DAPH6PNDT7CA4K7Q2XPR”,”children”:[],”display_name”:”FCC Applications”,”footer”:{“title”:”FCC Applications”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/keyc-tv/applications-and-related-materials/”},”id”:”link-0DRM61DAPH6PNDT7CA4K7Q2XPR”,”name”:”FCC Applications”,”navigation”:{“title”:”FCC Applications”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/keyc-tv/applications-and-related-materials/”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”FCC Applications”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/keyc-tv/applications-and-related-materials/”},”type”:”link”,”url”:”https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/keyc-tv/applications-and-related-materials/”},{“_id”:”link-KZRDG60M4T6JD7DFMDNHADUKD4″,”children”:[],”display_name”:”Terms of Service”,”footer”:{“title”:”Terms of Service”,”url”:”https://www.keyc.com/terms-of-service”},”id”:”link-KZRDG60M4T6JD7DFMDNHADUKD4″,”name”:”Terms of Service”,”navigation”:{“title”:”Terms of Service”,”url”:”https://www.keyc.com/terms-of-service”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Terms of Service”,”url”:”https://www.keyc.com/terms-of-service”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/terms-of-service”},{“_id”:”link-JP58MGPYUH4FF67D4KBKJA4CBG”,”children”:[],”display_name”:”Privacy Policy”,”footer”:{“title”:”Privacy Policy”,”url”:”https://www.keyc.com/privacy-policy”},”id”:”link-JP58MGPYUH4FF67D4KBKJA4CBG”,”name”:”Privacy Policy”,”navigation”:{“title”:”Privacy Policy”,”url”:”https://www.keyc.com/privacy-policy”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Privacy Policy”,”url”:”https://www.keyc.com/privacy-policy”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/privacy-policy”},{“_id”:”link-MUP258815D7BD175QYNFP8KKUW”,”children”:[],”display_name”:”Advertising”,”footer”:{“title”:”Advertising”,”url”:”https://www.keyc.com/advertising”},”id”:”link-MUP258815D7BD175QYNFP8KKUW”,”name”:”Advertising”,”navigation”:{“title”:”Advertising”,”url”:”https://www.keyc.com/advertising”},”node_type”:”link”,”site”:{“title”:”Advertising”,”url”:”https://www.keyc.com/advertising”},”type”:”link”,”url”:”https://www.keyc.com/advertising”}],”name”:”KEYC”,”node_type”:”section”,”_id”:”https://www.keyc.com/”},”expires”:1642245533445,”lastModified”:1642244933445}},”breaking-news-feed”:{“{“dateTimeLimitByMinutes”:60,”includeSections”:”/news/breaking”}”:{“data”:{“_id”:”44136fa355b3678a1146ad16f7e8649e94fb4fc21fe77e8310c060f61caaff8a”},”expires”:1642245012564,”lastModified”:1642244892564}},”wx-alerts-details-gdm”:{“{}”:{“data”:{“advisory”:{},”statement”:{},”warning”:{},”watch”:{},”other”:{},”count”:0,”_id”:”55c3314b5684ba2c65a21c06f5e417e24540eedcd0a22e0644dcc95c874da212″},”expires”:1642244986889,”lastModified”:1642244866889}},”gsync-closings”:{“{}”:{“data”:{“exportType”:”L1″,”lastUpdated”:”2022-01-15T11:07:46.921Z”,”countiesList”:[{“countyKey”:”blue-earth”,”county”:”Blue Earth”,”stateKey”:”minnesota”,”state”:”MINNESOTA”},{“countyKey”:”rice”,”county”:”Rice”,”stateKey”:”minnesota”,”state”:”MINNESOTA”},{“countyKey”:”lesueur”,”county”:”LeSueur”,”stateKey”:”minnesota”,”state”:”MINNESOTA”},{“countyKey”:”nicollet”,”county”:”Nicollet”,”stateKey”:”minnesota”,”state”:”MINNESOTA”}],”states”:[“Minnesota”],”statesSelectKeyValuePairs”:[{“key”:”minnesota”,”value”:”Minnesota”}],”organizations”:[{“address”:{“line1″:””,”line2″:””,”city”:””,”state”:”MINNESOTA”,”zipcode”:”55021″},”category”:”Civic”,”categoryKey”:”civic”,”city”:null,”comments”:[“No parking on city streets from 1am to 8am Sat.”],”county”:”Rice”,”countyKey”:”rice”,”event”:null,”id”:”406816″,”name”:”City of Faribault”,”state”:”MINNESOTA”,”stateKey”:”minnesota”,”stateAabbreviation”:”MINNESOTA”,”status”:”Snow Emergency”,”updatedDate”:”2022-01-14 10:57:08″,”url”:””},{“address”:{“line1″:””,”line2″:””,”city”:””,”state”:”MINNESOTA”,”zipcode”:”56058″},”category”:”Civic”,”categoryKey”:”civic”,”city”:null,”comments”:[],”county”:”LeSueur”,”countyKey”:”lesueur”,”event”:null,”id”:”406965″,”name”:”City of LeSueur”,”state”:”MINNESOTA”,”stateKey”:”minnesota”,”stateAabbreviation”:”MINNESOTA”,”status”:”Snow emergency 2 am Sat to 2 am Mon”,”updatedDate”:”2022-01-14 15:16:41″,”url”:””},{“address”:{“line1″:””,”line2″:””,”city”:””,”state”:”MINNESOTA”,”zipcode”:”56001″},”category”:”Civic”,”categoryKey”:”civic”,”city”:null,”comments”:[“Snow emergency: 8 pm, Jan 15-8am, Jan. 16″],”county”:”Blue Earth”,”countyKey”:”blue-earth”,”event”:null,”id”:”407027″,”name”:”City of Mankato”,”state”:”MINNESOTA”,”stateKey”:”minnesota”,”stateAabbreviation”:”MINNESOTA”,”status”:”Alert Through Sunday”,”updatedDate”:”2022-01-14 21:35:43″,”url”:””},{“address”:{“line1″:””,”line2″:””,”city”:””,”state”:”MINNESOTA”,”zipcode”:”56003″},”category”:”Civic”,”categoryKey”:”civic”,”city”:null,”comments”:[],”county”:”Nicollet”,”countyKey”:”nicollet”,”event”:null,”id”:”406966″,”name”:”City of North Mankato”,”state”:”MINNESOTA”,”stateKey”:”minnesota”,”stateAabbreviation”:”MINNESOTA”,”status”:”Snow emergency 12am Sat-12am Sun”,”updatedDate”:”2022-01-14 15:18:00″,”url”:””},{“address”:{“line1″:””,”line2″:””,”city”:””,”state”:”MINNESOTA”,”zipcode”:””},”category”:”Civic”,”categoryKey”:”civic”,”city”:null,”comments”:[],”county”:””,”countyKey”:””,”event”:null,”id”:”406968″,”name”:”City of St. James”,”state”:”MINNESOTA”,”stateKey”:”minnesota”,”stateAabbreviation”:”MINNESOTA”,”status”:”Snow emergency 11:30 Pm Fri until plowed curb to curb”,”updatedDate”:”2022-01-14 15:22:06″,”url”:””},{“address”:{“line1″:””,”line2″:””,”city”:””,”state”:”MINNESOTA”,”zipcode”:””},”category”:”Civic”,”categoryKey”:”civic”,”city”:null,”comments”:[],”county”:””,”countyKey”:””,”event”:null,”id”:”406967″,”name”:”City of St. Peter”,”state”:”MINNESOTA”,”stateKey”:”minnesota”,”stateAabbreviation”:”MINNESOTA”,”status”:”snow emergency 12am Sat-12am Mon”,”updatedDate”:”2022-01-14 15:20:13″,”url”:””},{“address”:{“line1″:””,”line2″:””,”city”:””,”state”:”MINNESOTA”,”zipcode”:”56055″},”category”:”Schools”,”categoryKey”:”schools”,”city”:null,”comments”:[“No Weekend Activities”],”county”:”Blue Earth”,”countyKey”:”blue-earth”,”event”:null,”id”:”406418″,”name”:”Lake Crystal Wellcome Memorial”,”state”:”MINNESOTA”,”stateKey”:”minnesota”,”stateAabbreviation”:”MINNESOTA”,”status”:”Closed Through Monday”,”updatedDate”:”2022-01-13 20:47:47″,”url”:””}],”totalResults”:7,”typesSelectKeyValuePairs”:[{“key”:”civic”,”value”:”Civic”},{“key”:”schools”,”value”:”Schools”}],”dataTransformedAt”:”2022-01-15T11:07:46.922Z”,”_id”:”dad3a16d02953a3cb7dd1475fccd3da8af88466d84e031143af322c77f114488″},”expires”:1642244986880,”lastModified”:1642244866880}},”related-content-feed”:{“{“feedOffset”:0,”feedSize”:3,”id”:”CAEWV6PAS5HJ7KPH3ID73MAWCA”,”includedTypes”:””}”:{“data”:{“content_elements”:[],”count”:0,”dataTransformedAt”:”2022-01-15T11:09:36.081Z”,”_id”:”e8615e6197467833c6a28e4913c5745a4d788f4e70c533c6e588a88cbb60f9d6″},”expires”:1642245576061,”lastModified”:1642244976061}},”content-most-read-feed”:{“{“feedOffset”:0,”feedSize”:5,”includedTypes”:”article”}”:{“data”:{“type”:”results”,”version”:”0.6.0″,”content_elements”:[{“credits”:{“by”:[{“_id”:”associated-press”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Associated Press”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/xDljPccivBi45L6pZJNJkIneeGo=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-S4rhtoPNQa5UXbd1KIzF8UPuAA=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bdfYrXqYWkYHad6lD6dgzzOdg3Q=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/y2w59XoGvjD8N0v8C9GLJ_lr3L0=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8odhV2yiwjV9UzsxzJv6PhXLC5E=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/PRype0ynHoKVujjQ3u0gSm6SZMg=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CtJM8FO-Si3TiBrm-20C-6Iid7I=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HXKPfqrr5QvBuQoSNPhLRFooRUQ=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/a_-UmFfAs8Z7kAhuW9p0CQFPSl0=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sKp_6V2zvSqKB0PX-UVwIGdZunA=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0GYPjjm8e3Zv5QRjMONmHQOXkrQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5B43AcpFAjoHeR7XPxYpao_-CIw=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/q_Zvex0f3jNfHXAdV_nqC5Py4RY=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YhmqSIy-koEwvnecDWxlbd5wAdo=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8q7GVDv02WloACBY2BJdJ2-6-OQ=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RugAYVoEpJ5sbIXitZPDo3Dt14c=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MlU2NAFWuwSckzReeOijWxf4pFw=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gCcAaOn6sfhA30MpR3k2fwbtBMs=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”url”:””,”slug”:””,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:””}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:””,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”associated-press”,”firstName”:”Associated”,”lastName”:”Press”,”byline”:”Associated Press”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”email”:””,”affiliations”:””,”education”:[],”awards”:[],”books”:[],”podcasts”:[],”bio_page”:””,”bio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”longBio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. Founded in 1846, AP today remains the most trusted source of fast, accurate, unbiased news in all formats and the essential provider of the technology and services vital to the news business.”,”slug”:””,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”last_updated_date”:”2020-08-06T19:40:03.239Z”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”}}}]},”display_date”:”2022-01-14T17:43:56.538Z”,”description”:{“basic”:”A six-year-old identified as Unique Sincere Beaulieu was struck and killed on on Highway 169 at about 11 p.m., Thursday, near Onamia in Mille Lacs County.”},”headlines”:{“basic”:”Six-year-old struck, killed on highway in Mille Lacs County”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/PVoh5jYoUdLXafNcr2gLjXWXg0w=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”keywords”:[“fatal”,” crash”,” bay county”,” deadly”],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”fatal accident AP.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”owner”:”[email protected]”,”proxyUrl”:”/resizer/PVoh5jYoUdLXafNcr2gLjXWXg0w=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/PVoh5jYoUdLXafNcr2gLjXWXg0w=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/YYCINTFG4sM1Wxq0aPqzQNKJCYg=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”usage_instructions”:”Any”,”version”:0,”template_id”:32},”address”:{},”caption”:”A six-year-old identified as Unique Sincere Beaulieu was struck and killed on on Highway 169 at about 11 p.m., Thursday, near Onamia in Mille Lacs County.”,”created_date”:”2022-01-07T05:05:12Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”AP”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”6bc8d911-78a7-4be2-9e4a-382abbb60cea”},”height”:720,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2022-01-07T05:05:12Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”AP Image Bank”,”source_type”:”wires”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”Fatal Accident”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”version”:”0.10.3″,”width”:1280,”syndication”:{},”creditIPTC”:”AP”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/at9uSYoL_SXprlrDoRDxZ4qfN7A=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qknB18Q2bINdCaufTf-wb0VVM2s=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/32si3ynPI1crUdxTMQ_oOWvoh_E=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AosNSJQKkJQSOxGfYC_KqZBx6NY=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/aPlG6WdOupat1X5f_bDUofD2w1Q=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0tC6xnGz2ZRDBQdyFR8IAHFQcXk=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/A8geGZqcPNCMPn3CAblqqiBjVNU=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qknB18Q2bINdCaufTf-wb0VVM2s=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/S8MgXc5pEIZok8G3xmKDEcUB4c4=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rG2WVoSI6lI5wX2Bl1IL0gRmWRs=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/EtlceFjuCN_JvUJ_00vfP3a_X58=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/2psYwttrKmP0-EYjPliZZ5yOiCA=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6dCryC6Y2uP7UWXSt2g3KutDEj4=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gjJO1UzyIvvxgxuGU7vWKf1DRu4=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NkZtSFV-3FQaU0g_5IKVmMIl4d8=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/dR4OWKUh7Hriow26K9o78ZCHVUk=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/pgSlmwuNkljPpb9GqHHH8UBR9hQ=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RVPjZiBxPZKe3vMp9zJuvuuEpxc=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/57I-nQald_N_t7Gr_wrhQyBUl_Y=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/aEIRXm494YdfrRx61wR83URU5HM=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/VQKMU7BTKRA6XBMRYZ477NTPSU.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”keyc”,”websites”:{“keyc”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.keyc.com/news”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”News”,”path”:”https://www.keyc.com/news”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/news”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/news”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/news”],”display_title”:”News”},”order”:{“footer-content-links”:1002,”navigation-navbar-links”:1001,”publishing-sections”:1008,”navigation-menu-links”:1002},”_website”:”keyc”,”site”:{“site_title”:”News”},”navigation”:{},”parent”:{“footer-content-links”:”https://www.keyc.com/”,”navigation-navbar-links”:”https://www.keyc.com/”,”publishing-sections”:”https://www.keyc.com/”,”navigation-menu-links”:”https://www.keyc.com/”,”default”:”https://www.keyc.com/”},”name”:”News”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[“https://www.keyc.com/”],”navigation-navbar-links”:[“https://www.keyc.com/”],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.keyc.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./news”},”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/six-year-old-struck-killed-highway-mille-lacs-county/”}},”_id”:”KPIIEXGCABEPVFOKNIS7I6GMXU”,”content_elements”:[],”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/six-year-old-struck-killed-highway-mille-lacs-county/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:2101},{“credits”:{“by”:[{“_id”:”jared-dean”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Jared Dean”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Y_OdVa1290RorO-rspvldqhXnkQ=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cKTrwRGBHNp_w-clZSl3nnlyzfQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YIj9XPp4RxBIP7ZGPvk1-FBMsE8=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/kq5qPGNUUixITfRTp86-yHNcmbk=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NjVNxuE7WGigWeW9GFd1dlVfZlY=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/moBvvuL6BDtXzQX09SxQ_TOsmRk=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WIAAMUTieqLGQUMSqa0L2RGkp8A=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cKTrwRGBHNp_w-clZSl3nnlyzfQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/doK52vcc2p894vPRQrKOE1R9z8M=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/2dhXllu4-P_WTWeiScH_H6lfxdk=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/lTIJC6zJPfRsjZVLCgpuPjy_fN4=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/TC1mUGWfY12ZwRprgDqi6UhaRtA=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cKv-72ta5vR5XFMjtXUsKZ0Cq9U=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/b7NGA_T-xOleORmXdwJdZwfjgLA=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/et14s4Tg4TFMvLmO8HVKCegoDwE=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LClgiACIwxSK0VkRLBi2-9Zk470=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Kl6S4slY27Kc8M3MKJeUdn5Bsvk=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6LYU2WfN_hjLQSZQI-l8YC5CU-Y=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qnIIqvg6eAS5oxjmXK7p7p8DnLU=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/UGbrgAj5292LgWetVSarRowdqT4=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”Jared Dean is a multimedia journalist who joined KEYC in January 2021. Have a story idea? Email Jared at [email protected]”,”url”:””,”slug”:””,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”[email protected]”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/Jared-Dean-KEYC-News-Now-106870538046367/”},{“site”:”twitter”,”url”:”jareddean_”},{“site”:”instagram”,”url”:”jareddean_”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”[email protected]”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/Jared-Dean-KEYC-News-Now-106870538046367/”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”twitter”,”url”:”jareddean_”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”instagram”,”url”:”jareddean_”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”jared-dean”,”affiliations”:””,”awards”:[],”bio”:”Jared Dean is a multimedia journalist who joined KEYC in January 2021. Have a story idea? Email Jared at [email protected]”,”bio_page”:””,”books”:[],”byline”:”Jared Dean”,”contributor”:false,”education”:[],”email”:”[email protected]”,”facebook”:”https://www.facebook.com/Jared-Dean-KEYC-News-Now-106870538046367/”,”firstName”:”Jared”,”fuzzy_match”:false,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”instagram”:”jareddean_”,”lastName”:”Dean”,”longBio”:”Jared Dean joined KEYC in January 2021 as a multimedia journalist. He graduated from college in spring 2020 with honors, earning a Bachelor’s Degree in journalism with a minor in digital media and performance.nn• Hometown:nStillwater, Minnesotann• What’s your favorite part of your job?nGetting to know the people I am interviewing.nn• What’s your dream story?nCovering Super Bowl victory for the Minnesota Vikings.nn• What did you want to be when you were growing up?nA professional football player.nn• What got you interested in TV news?nI wanted to learn how TV worked and how I could get a job doing what I loved.nn• What person do you most admire?nMy dadnn• What’s your favorite candy?nSnickersnn• What’s your favorite sport to watch?nFootballnn• What’s your favorite band?nBlackbearnn• What’s your favorite food?nI love a really good chicken sandwich.nn• Favorite Book?nReady Player One by Ernest Clinenn• What are your hobbies?nHiking, going for walks, and spending time with friends.nn• What’s your favorite season?nSummernn• What’s your proudest moment?nThe day I got this job. I felt like all of my hard work in college had paid off.nn• If you could have any superpower, which would you pick?nTime travelnn• What’s your biggest pet peeve?nPeople who chew icenn• If you could spend a week anywhere, where would you go?nBali, Indonesiann• What kind of animal would you want to be?nPanda bear, they get to hang out all day and everyone loves them.nn• Have you ever been told that you look like someone famous?nYes, Andrew Garfield. People say this all the time.nn• If you had access to a time machine, where and when would you go?nI would go back in time to meet Jesus.”,”native_app_rendering”:false,”podcasts”:[],”role”:”Multimedia Journalist”,”slug”:””,”status”:true,”twitter”:”jareddean_”,”type”:”author”,”last_updated_date”:”2021-10-28T21:15:32.334Z”,”custom_gray_stationname”:”keyc”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”custom_gray_displaypriority”:”5″}}}]},”display_date”:”2022-01-14T04:34:00Z”,”description”:{“basic”:”Simon, the local pit bull mix, has gone viral on social media after being featured on The Dodo.”},”headlines”:{“basic”:”Mankato dog goes viral on social media”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/vzfW0lL0TfNQpzjjO09mpB5DOjk=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”simon the pit bull.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”owner”:”[email protected]”,”proxyUrl”:”/resizer/vzfW0lL0TfNQpzjjO09mpB5DOjk=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/vzfW0lL0TfNQpzjjO09mpB5DOjk=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/6XSYkhUVfsdKLn0wbiYxAKeEwKM=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”usage_instructions”:”cleared”,”version”:0,”template_id”:29},”address”:{},”caption”:”Simon the pit bull goes viral”,”copyright”:”Copyright 2021 KEYC. All rights reserved.”,”created_date”:”2022-01-14T03:07:34Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”KEYC”,”type”:”author”}]},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”df7eb693-e238-4261-a264-c7a4edf606e5″},”height”:1080,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2022-01-14T03:07:34Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”source”:{“name”:”All Gray TV Stations (English and Spanish)”,”source_type”:”staff”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”Simon the pit bull goes viral”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”version”:”0.10.3″,”width”:1920,”syndication”:{},”creditIPTC”:”KEYC”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ofcnko5A6gh8dM_NFpAaHBliUro=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VtznGu_XT9kwHIlDS0vuQv3SLWM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/SFhcBN0h7RRtRe44zbc3X6xLN4U=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/PshoS4ljJZeg3OZkjpATIlnvgNI=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/dy7HL69AkRDTWZGoyoTmIlJ4SWg=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Uj2tWOCEwQbe5QRHuVkZX7yCBbQ=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zAmQvnkS7dYsuVyuOvTWPGJmKS0=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VtznGu_XT9kwHIlDS0vuQv3SLWM=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/vRTqU4NBPFM8yIVTcFXenwSkVnE=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/c-AP4XzE3cFXb9bPaCPr5pX1QG8=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6zyclARlfEQmaInmlwzRsTf0bco=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VWxswHchODBQFgCDQvtVUAHc2nY=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ba_bZcZRcUTsk9_1QxUqsmc-guM=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/zBh5JzVJ8N0W4U_QWE8hK270Nt0=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VWRgNjN301tSOIw49XskCQuBj5k=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uxGUOPIR9R0bZVIa3c1FYwweY-Q=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/EGj6tFqy7U03-_me1t0EmG8INUM=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jcd7nltOXaFQ8yLxQJtpsNqRtps=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rJ2Tp-vM1ELEISp6UiGTbLPvDoA=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jUX1fpUcZdAjIgv31c1TvWf-ht4=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/CKGPUZGVBNB5BHMH7LBNMPG2SM.jpg”,”height”:0,”width”:980}}},”lead_art”:{“type”:”video”,”websites”:{“keyc”:{“website_section”:{“path”:”/pets”,”_website”:”keyc”,”name”:”Pets”,”_id”:”/pets”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true},”website_url”:”/video/2022/01/14/mankato-dog-goes-viral-social-media/”}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:”Simon, the pit bull mix, was featured on The Dodo’s social media pages and received over 1 million views”},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”keyc”,”websites”:{“keyc”:{“website_section”:{“_id”:”/pets”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Pets”,”description”:null,”path”:”/pets”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/pets”,”_admin”:{“dfp_id”:”/pets”,”alias_ids”:[“/pets”],”display_title”:”Pets”},”order”:{“publishing-sections”:1015,”default”:1008},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_tagline”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”Pets”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.keyc.com/”,”default”:”https://www.keyc.com/”},”name”:”Pets”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”],”default”:[“https://www.keyc.com/”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./pets”},”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/mankato-dog-goes-viral-social-media/”}},”_id”:”OGKKDOJC3RDXXPT7FYQBPEZSWU”,”content_elements”:[],”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/mankato-dog-goes-viral-social-media/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:2012},{“credits”:{“by”:[{“_id”:”associated-press”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Associated Press”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/xDljPccivBi45L6pZJNJkIneeGo=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-S4rhtoPNQa5UXbd1KIzF8UPuAA=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bdfYrXqYWkYHad6lD6dgzzOdg3Q=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/y2w59XoGvjD8N0v8C9GLJ_lr3L0=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8odhV2yiwjV9UzsxzJv6PhXLC5E=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/PRype0ynHoKVujjQ3u0gSm6SZMg=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CtJM8FO-Si3TiBrm-20C-6Iid7I=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HXKPfqrr5QvBuQoSNPhLRFooRUQ=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/a_-UmFfAs8Z7kAhuW9p0CQFPSl0=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sKp_6V2zvSqKB0PX-UVwIGdZunA=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0GYPjjm8e3Zv5QRjMONmHQOXkrQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5B43AcpFAjoHeR7XPxYpao_-CIw=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/q_Zvex0f3jNfHXAdV_nqC5Py4RY=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YhmqSIy-koEwvnecDWxlbd5wAdo=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8q7GVDv02WloACBY2BJdJ2-6-OQ=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RugAYVoEpJ5sbIXitZPDo3Dt14c=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MlU2NAFWuwSckzReeOijWxf4pFw=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gCcAaOn6sfhA30MpR3k2fwbtBMs=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”url”:””,”slug”:””,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:””}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:””,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”associated-press”,”firstName”:”Associated”,”lastName”:”Press”,”byline”:”Associated Press”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”email”:””,”affiliations”:””,”education”:[],”awards”:[],”books”:[],”podcasts”:[],”bio_page”:””,”bio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”longBio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. Founded in 1846, AP today remains the most trusted source of fast, accurate, unbiased news in all formats and the essential provider of the technology and services vital to the news business.”,”slug”:””,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”last_updated_date”:”2020-08-06T19:40:03.239Z”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”}}}]},”display_date”:”2022-01-14T23:33:13.903Z”,”description”:{“basic”:”U.S. customs agents say they’ve confiscated bushmeat multiple times at the Minneapolis-St. Paul International Airport since December.”},”headlines”:{“basic”:”Border agents seize bushmeat at Minneapolis airport”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/9m_sp9oommWwyLw-x63FYPKUiY0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”iptc_job_identifier”:”MP101″,”iptc_source”:”AP”,”iptc_title”:””,”keywords”:[“”,”keyc”,” minnesota”,” minneapolis”,” st. paul”,” airport”,” mn”,” mn airport”,” minnesota airport”,” airport security”,” tsa”,” travel”,” holiday travel”,” summer travel”,” air travel”,” airports”,”minneapolis-st. paul international airport”,” minneapolis airport”,” st. paul airport”],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”AP090709047436.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”owner”:”[email protected]”,”proxyUrl”:”/resizer/9m_sp9oommWwyLw-x63FYPKUiY0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/9m_sp9oommWwyLw-x63FYPKUiY0=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”restricted”:false,”takenOn”:”2009-07-09T10:14:25Z”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/pQaAfEVVy6wJd6_lPd_UMe5gzX4=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”usage_instructions”:”Cleared”,”version”:0,”template_id”:29},”address”:{“locality”:”Bloomington”,”region”:”MN”},”caption”:”Signs along Interstate 494 Thursday, July 9, 2009 in Bloomington, Minn., guide air travelers to two different terminals at the Minneapolis-St. Paul International Airport.”,”copyright”:”AP2009″,”created_date”:”2021-07-13T22:14:37Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”AP Photo/Jim Mone”,”type”:”author”}],”by”:[]},”height”:1241,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2021-07-13T22:14:37Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”slug”:”Minneapolis Airport Signs”,”source”:{“additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”Minneapolis-St. Paul International Airport”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”version”:”0.10.3″,”width”:1920,”syndication”:{},”creditIPTC”:”AP Photo/Jim Mone”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YBDwItomHhMR8lghME9BkdMfLAY=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ra2Nfxwc2n1UfVtR4f0BLy7K12s=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8nKBv9UK60CHmN2jEmfi84lzO0A=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jHvKzGq82pBQU1u48A_RsSLffjU=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NcsVu8Ilil3cwP1Zu_ayssNFq6c=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/et6d-fP_Yb4LRaOBqmfmwu-GZB0=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1BRSyN91jIMM43bTB7KrIgKflZ0=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ra2Nfxwc2n1UfVtR4f0BLy7K12s=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/hQZKh-w8R-SDJxoUYd4fCCXsrYc=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ui5JuvDhCRHyu7kSUldp6VvPfIQ=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8aH8uJwVq-I1ZRZt44wD3ouvh9A=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/2AMHKXuFWDQ9r_VMLf4Q-4SpGRM=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/GBodweGNFsXs18rsCieus8X7oxY=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3T2awpfHtz9Wjm66clgYy2WcR48=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MToFdGnVLm3XEOXn8TU98diNLM0=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0TVjU99gM9oXKVg8l8ha4Qk7-yo=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HHYIki6T5WWiRA6Nn6aIw6zgo0s=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6o6oRWBVZwFpE5JxhbaW8D83klE=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/7yB_pFhClq8KR5eYgeJPPaoAzVU=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0lB1waYfA8z_12i1wobauf7MBZg=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/MKA56QNZGNAE7HJJYDTJW3P3KM.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”keyc”,”websites”:{“keyc”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Minnesota”,”description”:null,”path”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/news/state/minnesota”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/news/state/minnesota”],”display_title”:”Minnesota”},”order”:{“publishing-sections”:3002,”navigation-menu-links”:2008,”default”:2003},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_tagline”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”Minnesota”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”/news/state”,”navigation-menu-links”:”https://www.keyc.com/news”,”default”:”https://www.keyc.com/news”},”name”:”Minnesota”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”,”/news/state”],”default”:[“https://www.keyc.com/news”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./news/state/minnesota”},”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/border-agents-seize-bushmeat-minneapolis-airport/”}},”_id”:”H25MEWDTSVGUPJAZUCFY4DRDBA”,”content_elements”:[],”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/border-agents-seize-bushmeat-minneapolis-airport/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:2005},{“credits”:{“by”:[{“_id”:”associated-press”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Associated Press”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/xDljPccivBi45L6pZJNJkIneeGo=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-S4rhtoPNQa5UXbd1KIzF8UPuAA=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bdfYrXqYWkYHad6lD6dgzzOdg3Q=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/y2w59XoGvjD8N0v8C9GLJ_lr3L0=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8odhV2yiwjV9UzsxzJv6PhXLC5E=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/PRype0ynHoKVujjQ3u0gSm6SZMg=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CtJM8FO-Si3TiBrm-20C-6Iid7I=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HXKPfqrr5QvBuQoSNPhLRFooRUQ=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/a_-UmFfAs8Z7kAhuW9p0CQFPSl0=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sKp_6V2zvSqKB0PX-UVwIGdZunA=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0GYPjjm8e3Zv5QRjMONmHQOXkrQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5B43AcpFAjoHeR7XPxYpao_-CIw=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/q_Zvex0f3jNfHXAdV_nqC5Py4RY=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YhmqSIy-koEwvnecDWxlbd5wAdo=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8q7GVDv02WloACBY2BJdJ2-6-OQ=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RugAYVoEpJ5sbIXitZPDo3Dt14c=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MlU2NAFWuwSckzReeOijWxf4pFw=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gCcAaOn6sfhA30MpR3k2fwbtBMs=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”url”:””,”slug”:””,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:””}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:””,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”associated-press”,”firstName”:”Associated”,”lastName”:”Press”,”byline”:”Associated Press”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”email”:””,”affiliations”:””,”education”:[],”awards”:[],”books”:[],”podcasts”:[],”bio_page”:””,”bio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”longBio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. Founded in 1846, AP today remains the most trusted source of fast, accurate, unbiased news in all formats and the essential provider of the technology and services vital to the news business.”,”slug”:””,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”last_updated_date”:”2020-08-06T19:40:03.239Z”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”}}}]},”display_date”:”2022-01-14T22:27:55.714Z”,”description”:{“basic”:”Netflix is raising prices for its video streaming customers in the U.S. and Canada, less than a year and a half since its last price increase, as competition from other streaming services increases.”},”headlines”:{“basic”:”Netflix raising prices for customers in US and Canada”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA”,”additional_properties”:{“countryId”:227,”fullSizeResizeUrl”:”/resizer/J6Oqoog69V2T9WsudqnkvAn3y30=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”galleries”:[],”ingestionMethod”:”manual”,”iptc_job_identifier”:”NYPH200″,”iptc_source”:””,”iptc_title”:”STF”,”keywords”:[“”],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”0114_Netflix_AP.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”owner”:”[email protected]”,”proxyUrl”:”/resizer/J6Oqoog69V2T9WsudqnkvAn3y30=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/J6Oqoog69V2T9WsudqnkvAn3y30=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”restricted”:false,”takenOn”:”2017-07-17T18:18:20Z”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/-S0YrScP8KQuZAJpmAYPZ5vCGWU=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”usage_instructions”:”Cease use in 30 days of 01/14/22″,”version”:0,”template_id”:32},”address”:{“locality”:”Philadelphia”,”region”:”PA”,”country_name”:”USA”},”caption”:”FILE – This July 17, 2017 file photo shows a Netflix logo on an iPhone in Philadelphia.”,”created_date”:”2022-01-14T21:37:48Z”,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”AP Photo/Matt Rourke, File”,”type”:”author”}],”by”:[]},”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”6bc8d911-78a7-4be2-9e4a-382abbb60cea”},”height”:2561,”image_type”:”photograph”,”last_updated_date”:”2022-01-14T21:37:48Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”,”sponsored”:false},”slug”:”Netflix Chappelle Protest”,”source”:{“name”:”AP Image Bank”,”source_type”:”wires”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”0114_Netflix_AP”,”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”version”:”0.10.3″,”width”:4481,”syndication”:{},”creditIPTC”:”AP Photo/Matt Rourke, File”,”country_name”:”United States”,”editor_note”:”Cease use in 30 days of 01/14/22″,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/GGJWR7_qbkH-l1zPpTTa6qWdtO0=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KK2VduxZnF5VvK8x1_2PrltF1v4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JPklz2FccTEA6NFYOUHPOh7V2Po=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/lYzn20_ZXkK-TWYRAVhgge9IuKU=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3MFAKDTa85i7UWZb31gm9xgsz90=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/XbD-23AS6G7F6C_EVchIoCKof6I=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VnNiODqFtwOx4GSsswDI2HaR4-U=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KK2VduxZnF5VvK8x1_2PrltF1v4=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ez59H_BIHCDpUGbAZCJZl3P8jSQ=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bLW_C9GcJbgr5h1z70ZxSx7Wjg0=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/9Zmq6pzGmTrkt8Q76xtivey0t44=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qjANbs-kPQP6t0K3WnEuvm23NZs=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5cjqP2N9SxqzTWoMBVflmQxD1IQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/DtJOG54pSVSUg7f1xpM-h1d9slc=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Qfx14P4VbXBcJmYGox0ubokIKZs=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Hyx0FON2R0UEo_0017swXwFb2og=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/G-o7kPxDyu8nRuib-aMhJO36qE0=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/21Gg0ZgJbpdEgilM84gtoaI6lwM=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/x8C1yIOTEO6My6Ot8ze6ssKIsrM=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/XY6mGj1ujABENmou9hXTxtAP7-c=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/NJGYTKZ44ZAIRKX34JJF5AWHLA.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:””},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”keyc”,”websites”:{“keyc”:{“website_section”:{“_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”National”,”path”:”https://www.keyc.com/news/national”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/news”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/news”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”_admin”:{“dfp_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/news/national”],”display_title”:”National”},”order”:{“publishing-sections”:2002,”navigation-menu-links”:2009},”_website”:”keyc”,”site”:{“site_title”:”National”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.keyc.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.keyc.com/news”,”default”:”https://www.keyc.com/news”},”name”:”National”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”default”:[]},”social”:{},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./news/national”},”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/netflix-raising-prices-customers-us-canada/”}},”_id”:”TWLEUNVQGJH7JFAXKN26ZKILV4″,”content_elements”:[],”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/netflix-raising-prices-customers-us-canada/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:1621},{“credits”:{“by”:[{“_id”:”shawn-cable”,”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”name”:”Shawn Cable”,”image”:{“url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”version”:”0.5.8″,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FGBVSa8Fh3ASHnhNujL-vcIVILA=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/L0wpwXC-zTs13T7eLrjcur3eDgQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/yrOXGp-ke8Pg1-NPJ5r18WLGcvY=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WxeZJjFsYVz_-DFcmbooWjuS-5M=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/o7XN1JUUby-26CzrLK2RwGJPPj0=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/kQWkGp5KRSFP8Inlo3GUkBSk4V0=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YltuoECJFlZbscPUzHs7Ubc0yRA=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/L0wpwXC-zTs13T7eLrjcur3eDgQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/pp5LGjUpS88F-DvpVVh_4AsFpZY=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/wOlzVhdKDcaenoO1sfbUmQyrbUw=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/QnUME9QLZoEj10BB5KOOQaUkW9k=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5ofOjCFaLlYOqCc-ayw2E-q7864=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/p2Kg7CjcvNYf-d4HzgAgfp46sgc=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MWm6SR0dmT2yJ_23uo3XbQGIKHE=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/DK3vxB6gVsBYLiRjsy2gFbl3Dpo=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HExsIu_7usgZDdIJAztrtlH7xD8=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/dku2NHUjFW8kalNfPlCt7ymKlGA=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/7d74w4oWnTNrzN3LTkqX1Q8Z-oU=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/QpXowly6ISOa9Z145gkx5_FHQuo=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/k9TJcu3iDOc9NNRVWmUTRFOhqOM=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”height”:0,”width”:980}}},”description”:”Shawn Cable is an Emmy® award-winning meteorologist. He joined KEYC News Now as an interim meteorologist in October 2021.”,”url”:”https://www.keyc.com/authors/shawn-cable/”,”slug”:””,”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”[email protected]”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/shawncable”},{“site”:”twitter”,”url”:”shawncable”}],”socialLinks”:[{“site”:”email”,”url”:”[email protected]”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/shawncable”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”},{“site”:”twitter”,”url”:”shawncable”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”}],”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”shawn-cable”,”firstName”:”Shawn”,”lastName”:”Cable”,”byline”:”Shawn Cable”,”role”:”Meteorologist”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/883f22a8-a04e-43e4-ab14-e7f82032d936.jpg”,”email”:”[email protected]”,”affiliations”:”National Weather Association, “,”education”:[{“name”:”South Dakota State University”},{“name”:”Mississippi State University”}],”awards”:[{“name”:”Emmy® Award winning meteorologist”},{“name”:”Best Weathercaster in South Dakota, Associated Press, 2002″},{“name”:”Best Weathercaster in South Dakota, Associated Press, 2005″}],”books”:[],”podcasts”:[],”facebook”:”https://www.facebook.com/shawncable”,”twitter”:”shawncable”,”bio_page”:”https://www.keyc.com/authors/shawn-cable/”,”bio”:”Shawn Cable is an Emmy® award-winning meteorologist. He joined KEYC News Now as an interim meteorologist in October 2021.”,”longBio”:”Shawn Cable is an Emmy® award winning meteorologist, anchor and reporter.nnShawn grew up in the town of Morgan, Minnesota. He started his broadcasting career while still in high school at “The Polka Station of the Nation” KNUJ radio (860 AM) in New Ulm, MN. The day he was hired for that job, his little town was hammered by hail the size of canned hams. It was the first storm that he had predicted, and knew then that he wanted a career that would help save lives by keeping people safe from storms.nnAfter high school, Shawn headed west and became a Jackrabbit! At SDSU, he earned a bachelor’s degree in choral and vocal music. Then, went on to receive certification in broadcast meteorology from Mississippi State University. Shawn is a member of the National Weather Association and holds the NWA Broadcaster Seal of Approval. In 2002 and again in 2005 Shawn was named “Best Weathercaster in South Dakota” by the Associated Press.nnAs a tenor vocalist, Shawn’s had the privilege of performing with the South Dakota Symphony Orchestra, the Sioux Empire Brass Society, the South Dakota State University Concert Choir, and Statesmen. He also does a number of concerts each year with former White House pianist and South Dakota Native, Erik Apland.nnWhen he’s not forecasting or storm chasing, Shawn finds plenty of things to keep him busy. He loves spending time with his super talented and way too smart for her age 12-year-old daughter Norah. He also plays piano and sings in the contemporary worship band at his church. Shawn also loves to travel. “,”slug”:””,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”contributor”:false,”status”:true,”expertise”:”Weather”,”personal_website”:”ShawnCable.com”,”custom_gray_stationname”:”keyc”,”custom_gray_stationdepartment”:”weather”,”custom_gray_displaypriority”:”20″,”last_updated_date”:”2021-11-27T00:42:41.224Z”}}}]},”display_date”:”2022-01-15T06:38:53.097Z”,”description”:{“basic”:”KEYC News Now Weather & The Latest 10 Day Forecast”},”headlines”:{“basic”:”KEYC News Now Weather Forecast”},”promo_items”:{“basic”:{“_id”:”JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/BouPgHdDIMMcPKbLXJulC5s9tRw=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”galleries”:[],”keywords”:[],”mime_type”:”image/jpeg”,”originalName”:”t_5641003961554deb837066b63ec9b1ed_name_file_1280x720_2000_v3_1_.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”proxyUrl”:”/resizer/BouPgHdDIMMcPKbLXJulC5s9tRw=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/BouPgHdDIMMcPKbLXJulC5s9tRw=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”restricted”:false,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/RzFxtVaJXQBZEYNbIWW98Ll8GkA=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”version”:0},”address”:{},”caption”:”Meteorologist Shawn Cable”,”created_date”:”2022-01-15T00:33:48Z”,”height”:720,”last_updated_date”:”2022-01-15T00:33:48Z”,”licensable”:false,”owner”:{“id”:”gray”},”source”:{“additional_properties”:{“editor”:”photo center”},”edit_url”:””,”system”:”photo center”},”subtitle”:”Meteorologist Shawn Cable”,”type”:”image”,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”version”:”0.10.3″,”width”:1280,”imageId”:null,”ingestImageToAnglerfish”:true,”photographer”:null,”usage_instructions”:null,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/H3pg3zeaCj2_i_BOdZ3RcThlw6M=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Tr5iA9cfhaQZT9n6Mfw4WaQ9v7c=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JIac8_MyiQLhSwfC5jAsnl7kBoo=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gms9O_U4_R5q6PpLU7MVdV38i08=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/m2fZk64aL-pygld81g4-gZlvrbc=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/4be8QXgd4DYiGUkE2KIHPhSc3mA=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Ui3eWbjeIv8IoVRELO5C4NTbMmo=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Tr5iA9cfhaQZT9n6Mfw4WaQ9v7c=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/wzSga5h3T-QySb8vXGHHNx2wGaw=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ljGUoUDXfRFK2Vw1zqNlGlcPPpI=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bgJ5de-dhqyFrK_zWuk66KM__0s=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/o0sQ5WdwscgCyQZmrxT1B2g2IdM=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uJCjnAClsO3PJEBn-PGSfim1waQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jngwKLrxz8rqhhk4j6xOvoNNRGc=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/mMtmmxP7v-GRnvtlElRuEPTkMso=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/iVbo0fPxO_FIkkKutXFCPxAhBUg=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/t38m63WTfaWgvTPWmdcCqLCNP8A=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/oiA6mNHF3ThEoqjbac3zI9f9ABg=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CcR_t9GLbqfYMfIMt7CjGFqgZaU=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NY987aGLO-E4BbsdPWgE8RABMfk=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/JOPXBXT6DJFQ7BSOYB7O3PWXBE.jpg”,”height”:0,”width”:980}}},”lead_art”:{“type”:”video”,”websites”:{“keyc”:{“website_section”:{“path”:”https://www.keyc.com/news”,”_website”:”keyc”,”name”:”News”,”_id”:”https://www.keyc.com/news”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true},”website_url”:”/video/2022/01/15/winter-storm-update-friday-pm/”}}}},”source”:{“system”:”composer”},”subheadlines”:{“basic”:”Sunny, Colder Saturday”},”type”:”story”,”version”:”0.10.7″,”website”:”keyc”,”websites”:{“keyc”:{“website_section”:{“_id”:”/weather/forecast”,”_website”:”keyc”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”name”:”Forecast”,”description”:null,”path”:”/weather/forecast”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/weather”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/weather”},”additional_properties”:{“original”:{“_id”:”/weather/forecast”,”_admin”:{“dfp_id”:”/weather/forecast”,”alias_ids”:[“/weather/forecast”],”display_title”:”Forecast”},”order”:{“publishing-sections”:2001},”_website”:”keyc”,”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_tagline”:null,”native_app_rendering”:null,”site_keywords”:null,”site_title”:”Forecast”},”navigation”:{},”parent”:{“publishing-sections”:”https://www.keyc.com/weather”,”default”:”https://www.keyc.com/weather”},”name”:”Forecast”,”inactive”:false,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”sales-nav-links”:[],”navigation-menu-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/weather”],”default”:[“https://www.keyc.com/weather”]},”social”:{“facebook”:null,”twitter”:null},”node_type”:”section”,”site_topper”:{}}},”_website_section_id”:”keyc./weather/forecast”},”website_url”:”https://www.keyc.com/2021/10/28/keyc-news-now-weather-forecast/”}},”_id”:”GLMSU3XMABDJNNDWV3MOOYBI24″,”content_elements”:[],”website_url”:”https://www.keyc.com/2021/10/28/keyc-news-now-weather-forecast/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false,”pageviews”:1337}],”dataTransformedAt”:”2022-01-15T11:09:34.483Z”,”_id”:”e176f4410f42be61423a2ac438afca0125378411f5b32e43c4d34521b962a50d”},”expires”:1642245874353,”lastModified”:1642244974353}},”sponsored-content-gdm”:{“{“index”:0,”published”:true}”:{“data”:{“hasError”:true,”response”:{“status”:204,”statusText”:”There is no content scheduled for KEYC at this time.”},”statusCode”:204,”_id”:”85d3d49be74ebde9aecfec7891ea6467b95efaf81229123ba910bec28d01ba32″},”expires”:1642245088313,”lastModified”:1642244788313}},”content-feed”:{“{“excludeSections”:””,”feedOffset”:0,”feedSize”:5,”includeSections”:”\”/health\”,\”/health/coronavirus\””,”includedTypes”:””}”:{“data”:{“type”:”results”,”version”:”0.6.0″,”content_elements”:[{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”oembed_response”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-01-15T00:40:45.228Z”,”credits”:{“by”:[{“image”:{“version”:”0.5.8″,”url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Y_OdVa1290RorO-rspvldqhXnkQ=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cKTrwRGBHNp_w-clZSl3nnlyzfQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YIj9XPp4RxBIP7ZGPvk1-FBMsE8=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/kq5qPGNUUixITfRTp86-yHNcmbk=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/NjVNxuE7WGigWeW9GFd1dlVfZlY=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/moBvvuL6BDtXzQX09SxQ_TOsmRk=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WIAAMUTieqLGQUMSqa0L2RGkp8A=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cKTrwRGBHNp_w-clZSl3nnlyzfQ=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/doK52vcc2p894vPRQrKOE1R9z8M=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/2dhXllu4-P_WTWeiScH_H6lfxdk=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/lTIJC6zJPfRsjZVLCgpuPjy_fN4=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/TC1mUGWfY12ZwRprgDqi6UhaRtA=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/cKv-72ta5vR5XFMjtXUsKZ0Cq9U=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/b7NGA_T-xOleORmXdwJdZwfjgLA=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/et14s4Tg4TFMvLmO8HVKCegoDwE=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LClgiACIwxSK0VkRLBi2-9Zk470=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Kl6S4slY27Kc8M3MKJeUdn5Bsvk=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6LYU2WfN_hjLQSZQI-l8YC5CU-Y=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qnIIqvg6eAS5oxjmXK7p7p8DnLU=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/UGbrgAj5292LgWetVSarRowdqT4=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”height”:0,”width”:980}}},”socialLinks”:[{“site”:”email”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”,”url”:”[email protected]”},{“site”:”facebook”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”,”url”:”https://www.facebook.com/Jared-Dean-KEYC-News-Now-106870538046367/”},{“site”:”twitter”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”,”url”:”jareddean_”},{“site”:”instagram”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”,”url”:”jareddean_”}],”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:”[email protected]”},{“site”:”facebook”,”url”:”https://www.facebook.com/Jared-Dean-KEYC-News-Now-106870538046367/”},{“site”:”twitter”,”url”:”jareddean_”},{“site”:”instagram”,”url”:”jareddean_”}],”name”:”Jared Dean”,”description”:”Jared Dean is a multimedia journalist who joined KEYC in January 2021. Have a story idea? Email Jared at [email protected]”,”_id”:”jared-dean”,”additional_properties”:{“original”:{“lastName”:”Dean”,”education”:[],”role”:”Multimedia Journalist”,”native_app_rendering”:false,”affiliations”:””,”bio”:”Jared Dean is a multimedia journalist who joined KEYC in January 2021. Have a story idea? Email Jared at [email protected]”,”instagram”:”jareddean_”,”type”:”author”,”custom_gray_stationname”:”keyc”,”twitter”:”jareddean_”,”contributor”:false,”bio_page”:””,”last_updated_date”:”2021-10-28T21:15:32.334Z”,”byline”:”Jared Dean”,”email”:”[email protected]”,”slug”:””,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/be152383-2287-47bf-9448-c3043ce6c9e8.png”,”longBio”:”Jared Dean joined KEYC in January 2021 as a multimedia journalist. He graduated from college in spring 2020 with honors, earning a Bachelor’s Degree in journalism with a minor in digital media and performance.nn• Hometown:nStillwater, Minnesotann• What’s your favorite part of your job?nGetting to know the people I am interviewing.nn• What’s your dream story?nCovering Super Bowl victory for the Minnesota Vikings.nn• What did you want to be when you were growing up?nA professional football player.nn• What got you interested in TV news?nI wanted to learn how TV worked and how I could get a job doing what I loved.nn• What person do you most admire?nMy dadnn• What’s your favorite candy?nSnickersnn• What’s your favorite sport to watch?nFootballnn• What’s your favorite band?nBlackbearnn• What’s your favorite food?nI love a really good chicken sandwich.nn• Favorite Book?nReady Player One by Ernest Clinenn• What are your hobbies?nHiking, going for walks, and spending time with friends.nn• What’s your favorite season?nSummernn• What’s your proudest moment?nThe day I got this job. I felt like all of my hard work in college had paid off.nn• If you could have any superpower, which would you pick?nTime travelnn• What’s your biggest pet peeve?nPeople who chew icenn• If you could spend a week anywhere, where would you go?nBali, Indonesiann• What kind of animal would you want to be?nPanda bear, they get to hang out all day and everyone loves them.nn• Have you ever been told that you look like someone famous?nYes, Andrew Garfield. People say this all the time.nn• If you had access to a time machine, where and when would you go?nI would go back in time to meet Jesus.”,”facebook”:”https://www.facebook.com/Jared-Dean-KEYC-News-Now-106870538046367/”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”fuzzy_match”:false,”firstName”:”Jared”,”custom_gray_displaypriority”:”5″,”books”:[],”podcasts”:[],”awards”:[],”_id”:”jared-dean”,”status”:true}},”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”url”:””,”slug”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:””},”headlines”:{“basic”:”As COVID cases continue to surge, Walz looks to improve testing, staffing”},”description”:{“basic”:”Gov. Tim Walz is looking to secure funding to assist in testing and staffing as COVID cases across the state and country continue to surge.”},”websites”:{“keyc”:{“website_url”:”/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”website_section”:{“path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/health”},”_website”:”keyc”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/health”,”name”:”Coronavirus”,”description”:null,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“navigation-navbar-links”:”https://www.keyc.com/”,”publishing-sections”:”https://www.keyc.com/health”,”default”:”https://www.keyc.com/health”},”social”:{“twitter”:null,”facebook”:null},”site_topper”:{},”_admin”:{“display_title”:null,”dfp_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/health/coronavirus”]},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_url”:null,”site_keywords”:null,”native_app_rendering”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_title”:”Coronavirus”,”site_tagline”:null,”display_tag”:null},”navigation”:{},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”keyc”,”name”:”Coronavirus”,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.keyc.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”],”default”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”],”navigation-menu-links”:[],”sales-nav-links”:[]},”order”:{“navigation-navbar-links”:1007,”publishing-sections”:2001,”default”:2001}}},”_website_section_id”:”keyc./health/coronavirus”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“lead_art”:{“websites”:{“keyc”:{“website_url”:”https://www.keyc.com/video/2022/01/15/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”website_section”:{“path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_website”:”keyc”,”name”:”Coronavirus”,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true}}},”type”:”video”},”basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”copyright”:”Copyright 2022 KEYC. All rights reserved.”,”address”:{},”syndication”:{},”caption”:”FILE — Gov. Tim Walz is looking to secure funding to assist in testing and staffing as COVID cases across the state and country continue to surge.”,”source”:{“system”:”photo center”,”name”:”All Gray TV Stations (English and Spanish)”,”edit_url”:””,”source_type”:”staff”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”df7eb693-e238-4261-a264-c7a4edf606e5″},”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”geo”:{},”licensable”:false,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”KEYC”,”type”:”author”}],”by”:[]},”subtitle”:”COVID cases surge and Walz adds funding”,”width”:1920,”creditIPTC”:”KEYC”,”_id”:”R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/or0pAsxHc2TGY3c7tWlgLfZVkDM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”owner”:”[email protected]”,”keywords”:[“keyc”,”tim walz”,”gov. tim walz”,”governor tim walz”,”covid”,”covid-19″,”coronavirus”,”mask”,”facemask”,”face mask”,”health”,”state”,”minnesota”,”mn”,”walz”],”proxyUrl”:”/resizer/or0pAsxHc2TGY3c7tWlgLfZVkDM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/or0pAsxHc2TGY3c7tWlgLfZVkDM=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”ingestionMethod”:”manual”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/aM48ALBqTzH12oGXBqNaZbmdjjg=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”version”:3,”usage_instructions”:”cleared”,”originalName”:”WALZ.jpg”,”mime_type”:”image/jpeg”,”restricted”:false,”template_id”:29,”galleries”:[]},”created_date”:”2022-01-14T22:07:25Z”,”last_updated_date”:”2022-01-15T00:38:01Z”,”height”:1080,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FXGO_yDEtyDKQsZXbt647ny1dt0=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FT9Pt84PPeTw8UPGkSJiM_orLTg=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/nThelqsgB65Bpgu1PyM4zbspKJA=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q7oTYZ1CmiIpwELXySeIORnSudk=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/7e4D7Fwtheah337qwZhcApdOG7o=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5gDwJQrnuW0rigszldhH9xtRXS8=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/iqJpSNrW8CZ2U-Qan8OlYFSUOEI=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/FT9Pt84PPeTw8UPGkSJiM_orLTg=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/di9QdU6XIHl1FH6dXHuM6oU46xQ=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/niwudFERHZHbdAmVNUVxOTvQQhg=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/KCSdLwcXRCAkh-8YGGYpbP0vvBM=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/mhn7pfH69UAmYXwuMYPmwsDjZZQ=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jWA4WvElmsGaav8vUWWPwyrvcvQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LYp-Ze6LloEliB-Bl1PbsRjPTEE=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/euwUjPzQApm4gtwyX2VRXHvv8vE=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ovyeJCPGa4knyqvsH0gBGFST5DM=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/myz9z0kGdz2oOTkHLbFxKbMu8LM=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LhiOHUOSjPg3eR2f55sYu0wJ3So=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5N2wGVkNQHJ3Av0psh-HX2x-hwU=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/paIfg_7VZ7bk1nTQW0cVIgMmHsY=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/R3C45N2XWZB4BM5C55HHL3MMCA.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”CAEWV6PAS5HJ7KPH3ID73MAWCA”,”website”:”keyc”,”website_url”:”/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:true,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“display_date”:”2022-01-15T00:39:00Z”,”headlines”:{“basic”:”As COVID cases continue to surge, Walz looks to improve testing, staffing”},”description”:{“basic”:”Gov. Tim Walz is looking to secure funding to assist in testing and staffing as COVID cases across the state and country continue to surge.”},”websites”:{“keyc”:{“website_url”:”https://www.keyc.com/video/2022/01/15/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”website_section”:{“path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”_website”:”keyc”,”name”:”Coronavirus”,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″,”primary”:true}}},”taxonomy”:{“tags”:[]},”source”:{“system”:”video center”},”type”:”video”,”promo_items”:{“basic”:{“credits”:{},”width”:1920,”type”:”image”,”version”:”0.5.8″,”url”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:1080,”resized_urls”:{“original”:”https://do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/embnfUe6mSimSiMDM2Axs8r7r2s=/50×50/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-xnrEvS3dq_qwGeZyVVXAgp9zOg=/1200×800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/umYFuYvZG2f-M4aq_15IWjIcO_c=/800×0/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0zYETVxb9IYJz6gslUvMppS1Z2I=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/DC-fuefryMg_GeQ09fxXrcHt-Gg=/1200×600/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BVAejvmwSGXTFkL98qusq19CZWI=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LCrRQo62aCL5rjXrIsVE4RCA0t4=/1200×400/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-xnrEvS3dq_qwGeZyVVXAgp9zOg=/1200×800/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Fn3OlIoDE6gn4vcOBcS2_fBRnpE=/1200×900/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0Ibb5gMIGZAB5tuuHGVSM49QP8A=/1200×675/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Pp0VoorlmahuK2HXMfaiJhkYxoc=/980×0/smart/filters:quality(85)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LOTshSPd8L8OQHd-aitwz6e7m4A=/800×800/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/fpYQUADp86SpAwaVgQJCwswkeR8=/800×400/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/kQRwINzdx0md7WrAE2_VeQ-hb6Y=/800×1200/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/u71yjNanZEEUoXmmwXPNcN1PHPw=/800×267/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OdYO38bBM5aSET47sYkzlISqEkg=/800×533/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/p8RpseEYHTZG5GBgfzi1mH_etxg=/800×200/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jabjqWgG6CacnQgehEKE4HHPoL8=/800×600/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/EjarNHGk3Xnkda83-VdinF-vsD4=/800×450/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/g1Xsrz4hXnnCdsYR7r48OyoMU2I=/980×0/smart/filters:quality(70)/do0bihdskp9dy.cloudfront.net/01-15-2022/t_f277489594314bdc8e72030aae324664_name_WALZ.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.8.0″,”_id”:”94d042e5-0b14-4011-8c72-f03d6084e1c0″,”website”:”keyc”,”website_url”:”https://www.keyc.com/video/2022/01/15/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/”,”credits”:{“by”:[]},”content_elements”:[],”caption”:{“basic”:”Gov. Tim Walz is looking to secure funding to assist in testing and staffing as COVID cases across the state and country continue to surge.”},”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-01-14T23:08:55.446Z”,”credits”:{“by”:[{“image”:{“version”:”0.5.8″,”url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/xDljPccivBi45L6pZJNJkIneeGo=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-S4rhtoPNQa5UXbd1KIzF8UPuAA=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bdfYrXqYWkYHad6lD6dgzzOdg3Q=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/y2w59XoGvjD8N0v8C9GLJ_lr3L0=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8odhV2yiwjV9UzsxzJv6PhXLC5E=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/PRype0ynHoKVujjQ3u0gSm6SZMg=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CtJM8FO-Si3TiBrm-20C-6Iid7I=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HXKPfqrr5QvBuQoSNPhLRFooRUQ=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/a_-UmFfAs8Z7kAhuW9p0CQFPSl0=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sKp_6V2zvSqKB0PX-UVwIGdZunA=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0GYPjjm8e3Zv5QRjMONmHQOXkrQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5B43AcpFAjoHeR7XPxYpao_-CIw=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/q_Zvex0f3jNfHXAdV_nqC5Py4RY=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YhmqSIy-koEwvnecDWxlbd5wAdo=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8q7GVDv02WloACBY2BJdJ2-6-OQ=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RugAYVoEpJ5sbIXitZPDo3Dt14c=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MlU2NAFWuwSckzReeOijWxf4pFw=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gCcAaOn6sfhA30MpR3k2fwbtBMs=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980}}},”socialLinks”:[{“site”:”email”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”,”url”:””}],”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:””}],”name”:”Associated Press”,”description”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”_id”:”associated-press”,”additional_properties”:{“original”:{“lastName”:”Press”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”education”:[],”longBio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. Founded in 1846, AP today remains the most trusted source of fast, accurate, unbiased news in all formats and the essential provider of the technology and services vital to the news business.”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”affiliations”:””,”bio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”firstName”:”Associated”,”books”:[],”podcasts”:[],”contributor”:false,”awards”:[],”_id”:”associated-press”,”bio_page”:””,”last_updated_date”:”2020-08-06T19:40:03.239Z”,”byline”:”Associated Press”,”email”:””,”slug”:””,”status”:true}},”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”url”:””,”slug”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:””},”headlines”:{“basic”:”CDC encourages more Americans to consider N95 masks”},”description”:{“basic”:”U.S. health officials on Friday encouraged more Americans to wear the kind of N95 or KN95 masks used by health-care workers to slow the spread of the coronavirus.”},”websites”:{“keyc”:{“website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/cdc-encourages-more-americans-consider-n95-masks/”,”website_section”:{“path”:”https://www.keyc.com/news/national”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/news”},”_website”:”keyc”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/news”,”name”:”National”,”_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“publishing-sections”:”https://www.keyc.com/news”,”default”:”https://www.keyc.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.keyc.com/news”},”social”:{},”site_topper”:{},”_admin”:{“display_title”:”National”,”dfp_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/news/national”]},”site”:{“site_title”:”National”},”navigation”:{},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”keyc”,”name”:”National”,”_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”default”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”sales-nav-links”:[]},”order”:{“publishing-sections”:2002,”navigation-menu-links”:2009}}},”_website_section_id”:”keyc./news/national”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“lead_art”:{“type”:”custom_embed”},”basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”copyright”:”Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved”,”address”:{“locality”:”Seattle”,”country_name”:”USA”,”region”:”WA”},”syndication”:{},”caption”:”Registered nurse Scott McGieson wears an N95 mask as he walks out of a patient’s room in the acute care unit of Harborview Medical Center, Friday, Jan. 14, 2022, in Seattle. Washington Gov. Jay Inslee is deploying 100 members of the state National Guard to hospitals across the state amid staff shortages due to an omicron-fueled spike in COVID-19 hospitalizations. Inslee announced Thursday that teams will be deployed to assist four overcrowded emergency departments at hospitals in Everett, Yakima, Wenatchee and Spokane, and that testing teams will be based at hospitals in Olympia, Richland, Seattle and Tacoma.”,”source”:{“system”:”photo center”,”name”:”AP Image Bank”,”edit_url”:””,”source_type”:”wires”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”6bc8d911-78a7-4be2-9e4a-382abbb60cea”},”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”licensable”:false,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”AP Photo/Elaine Thompson”,”type”:”author”}],”by”:[]},”subtitle”:”0114_N95_Mask_AP”,”width”:3320,”creditIPTC”:”AP Photo/Elaine Thompson”,”country_name”:”United States”,”_id”:”N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/9bqHsl1swbZSMG8LjyAc8I1-YUA=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”owner”:”[email protected]”,”iptc_source”:”AP”,”iptc_job_identifier”:”WAET107″,”keywords”:[“coronavirus”,”covid-19″],”proxyUrl”:”/resizer/9bqHsl1swbZSMG8LjyAc8I1-YUA=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”takenOn”:”2022-01-14T18:53:39Z”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/9bqHsl1swbZSMG8LjyAc8I1-YUA=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”ingestionMethod”:”manual”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/6vmnlWq46fhwXyAfthlWHWWv0o4=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”version”:0,”countryId”:227,”usage_instructions”:”Cease usage in 30 days”,”originalName”:”AP22014752490268.jpg”,”mime_type”:”image/jpeg”,”restricted”:false,”template_id”:32,”galleries”:[],”iptc_title”:””},”created_date”:”2022-01-14T23:06:55Z”,”last_updated_date”:”2022-01-14T23:06:55Z”,”slug”:”Virus Outbreak Washington”,”height”:2213,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OD82lp3lOfi_s8y9kWKESzMmCyg=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/XhcDiHs164MHopyguwUoiLn3jzY=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/hjX6r5qfZjdbQQKIMClSX6QCwx8=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AxdtwM-AP6jBO4QYGfzrgWR_yN8=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/daXkrPbkzO6J_t1oq9b0GnUjYuU=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MEX2O_hORrgylq1_38YviAkpx-E=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/wFAA7PA02WIPi7pcSM7CQF100hU=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/XhcDiHs164MHopyguwUoiLn3jzY=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/jMp3mnGT5H1bpvzhcs1jgYfcOwo=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VhytwXSv2iRt_1wKU5S7UCHrWeA=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/SodxiINZwzZU439YeKo2MI0YnB0=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6YY1BvA6t1xksKQlEXahG9_h2Ok=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Oui0axKPXI80bQVARvQuZ7YfBGY=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/7HlmN9ARYtPEe1G33FeAPCyywgA=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/y93c9wW3rH-g7Noj0UhVQCsulcE=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/fsHiv98zzYGDe7fAp2BLbikEuo4=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/VboId7M7zNZKHzfyJ8ZWOaHg-YY=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/EaSAY8ke3KspjVjH-lr0b6Kfvw8=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ed6KWkUG9ie1tppRoqMn1X7gq1o=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/mv3umflWB5z49zhtu3lGRXFzrfk=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/N7Y7DQ3L7NAVJBZSO3BDVCB2AU.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”PAC425T7OZDUDGWGRAOPMFYG3E”,”website”:”keyc”,”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/cdc-encourages-more-americans-consider-n95-masks/”,”hasVideo”:true,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:true},{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”custom_embed”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-01-14T22:51:31.799Z”,”credits”:{“by”:[{“image”:{“version”:”0.5.8″,”url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/xDljPccivBi45L6pZJNJkIneeGo=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-S4rhtoPNQa5UXbd1KIzF8UPuAA=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bdfYrXqYWkYHad6lD6dgzzOdg3Q=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/y2w59XoGvjD8N0v8C9GLJ_lr3L0=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8odhV2yiwjV9UzsxzJv6PhXLC5E=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/PRype0ynHoKVujjQ3u0gSm6SZMg=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CtJM8FO-Si3TiBrm-20C-6Iid7I=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HXKPfqrr5QvBuQoSNPhLRFooRUQ=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/a_-UmFfAs8Z7kAhuW9p0CQFPSl0=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sKp_6V2zvSqKB0PX-UVwIGdZunA=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0GYPjjm8e3Zv5QRjMONmHQOXkrQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5B43AcpFAjoHeR7XPxYpao_-CIw=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/q_Zvex0f3jNfHXAdV_nqC5Py4RY=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YhmqSIy-koEwvnecDWxlbd5wAdo=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8q7GVDv02WloACBY2BJdJ2-6-OQ=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RugAYVoEpJ5sbIXitZPDo3Dt14c=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MlU2NAFWuwSckzReeOijWxf4pFw=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gCcAaOn6sfhA30MpR3k2fwbtBMs=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980}}},”socialLinks”:[{“site”:”email”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”,”url”:””}],”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:””}],”name”:”Associated Press”,”description”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”_id”:”associated-press”,”additional_properties”:{“original”:{“lastName”:”Press”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”education”:[],”longBio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. Founded in 1846, AP today remains the most trusted source of fast, accurate, unbiased news in all formats and the essential provider of the technology and services vital to the news business.”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”affiliations”:””,”bio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”firstName”:”Associated”,”books”:[],”podcasts”:[],”contributor”:false,”awards”:[],”_id”:”associated-press”,”bio_page”:””,”last_updated_date”:”2020-08-06T19:40:03.239Z”,”byline”:”Associated Press”,”email”:””,”slug”:””,”status”:true}},”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”url”:””,”slug”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:””},”headlines”:{“basic”:”Marines OK first religious exemptions for COVID-19 vaccine”},”description”:{“basic”:”So far, the Marine Corps has received 3,350 requests for religious exemptions to the mandatory vaccine as of Thursday, and denied 3,212. No information about the two specific approvals was provided, due to privacy reasons.”},”websites”:{“keyc”:{“website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/marines-ok-first-religious-exemptions-covid-19-vaccine/”,”website_section”:{“path”:”https://www.keyc.com/news/national”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/news”},”_website”:”keyc”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/news”,”name”:”National”,”_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“publishing-sections”:”https://www.keyc.com/news”,”default”:”https://www.keyc.com/news”,”navigation-menu-links”:”https://www.keyc.com/news”},”social”:{},”site_topper”:{},”_admin”:{“display_title”:”National”,”dfp_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/news/national”]},”site”:{“site_title”:”National”},”navigation”:{},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”keyc”,”name”:”National”,”_id”:”https://www.keyc.com/news/national”,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”default”:[],”navigation-menu-links”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/news”],”sales-nav-links”:[]},”order”:{“publishing-sections”:2002,”navigation-menu-links”:2009}}},”_website_section_id”:”keyc./news/national”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”address”:{“locality”:”Norristown”,”country_name”:”USA”,”region”:”PA”},”syndication”:{},”caption”:”FILE – A syringe is prepared with the Moderna COVID-19 vaccine at a clinic in the Norristown Public Health Center in Norristown, Pa., Tuesday, Dec. 7, 2021.”,”source”:{“system”:”photo center”,”name”:”AP Image Bank”,”edit_url”:””,”source_type”:”wires”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”editor_note”:”Cease use in 30 days of 01/14/22″,”type”:”image”,”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”6bc8d911-78a7-4be2-9e4a-382abbb60cea”},”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”licensable”:false,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”AP Photo/Matt Rourke”,”type”:”author”}],”by”:[]},”subtitle”:”0114_COVID-19_vaccine_AP”,”width”:4901,”creditIPTC”:”AP Photo/Matt Rourke”,”country_name”:”United States”,”_id”:”FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/XTrzUzXiycLX7WvVfs5MwNHyX10=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”owner”:”[email protected]”,”iptc_source”:””,”keywords”:[“”],”proxyUrl”:”/resizer/XTrzUzXiycLX7WvVfs5MwNHyX10=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”takenOn”:”2021-12-07T18:42:05Z”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/XTrzUzXiycLX7WvVfs5MwNHyX10=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”ingestionMethod”:”manual”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/aBiRl4aGb_pmtsCEAhesy9mQLVU=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”version”:0,”countryId”:227,”usage_instructions”:”Cease use in 30 days of 01/14/22″,”originalName”:”0114_COVID-19_vaccine_AP.jpg”,”mime_type”:”image/jpeg”,”restricted”:false,”template_id”:32,”galleries”:[],”iptc_title”:”STF”},”created_date”:”2022-01-14T22:45:33Z”,”last_updated_date”:”2022-01-14T22:45:33Z”,”slug”:”Virus Outbreak Pennsylvania”,”height”:2801,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JXXsG74ROiL4frmRXey71WUti84=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OaTNaZZGDUivnkH5olgqC_Tu548=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/odKQqxWS_Ux9WTbYvphKUYI3nhE=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/n-ZuNUcrSDlINqH8yJjhBMK88Sg=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/aGsA73pV_py_eyiat6h08-DSi70=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WWlvru8WUkQPggDYzRcBsXW09Io=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/1LZcHAXw3SoTUH1l4wTjfAyp8yI=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/OaTNaZZGDUivnkH5olgqC_Tu548=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WpK6BUmmdxzdHrEKQYx-0aKYcsU=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/er6f9Oh7lIDj38OrIuKwzEDMIk0=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/swHKBL_PWXgVHh0ONqPWQL5P6-U=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/AuSE4yXuqvBz9H0oqEaHg8DTzxc=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ATeR9JPGkZJ6X2IRVPFOiVTAICU=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Iaro3FfMVjo6kO7OAQU6XtVOs90=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/nJsdVuw8T-cJ4B14N54nWbN0lBY=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/qfU7HstjSYweDJ7mve_qyFVh2nc=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/uv8_CHuBSduNHS5eau4lZcaBCWI=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-WBSfExkJWM1mZgln63k2Eb6nWE=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HSnJS4E_1O7S2n3cUigkv8yCcUo=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/l0g_rr1aiVqf8P9AiEkxWk0LHhc=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/FV4VJKNNSZDYZD2O7J4AGB5EGM.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”7K6XK7P7J5EFPEOWWGOGLBVURY”,”website”:”keyc”,”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/marines-ok-first-religious-exemptions-covid-19-vaccine/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false},{“content_elements”:[{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”custom_embed”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”},{“type”:”text”}],”display_date”:”2022-01-14T19:48:56.712Z”,”credits”:{“by”:[{“image”:{“version”:”0.5.8″,”url”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”resized_urls”:{“original”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/xDljPccivBi45L6pZJNJkIneeGo=/50×50/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-S4rhtoPNQa5UXbd1KIzF8UPuAA=/800×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/bdfYrXqYWkYHad6lD6dgzzOdg3Q=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/y2w59XoGvjD8N0v8C9GLJ_lr3L0=/1200×600/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8odhV2yiwjV9UzsxzJv6PhXLC5E=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/PRype0ynHoKVujjQ3u0gSm6SZMg=/1200×400/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Q9grE81-j0UJpGRhSB8dOuYFsLA=/1200×800/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/CtJM8FO-Si3TiBrm-20C-6Iid7I=/1200×900/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/HXKPfqrr5QvBuQoSNPhLRFooRUQ=/1200×675/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/a_-UmFfAs8Z7kAhuW9p0CQFPSl0=/980×0/smart/filters:quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/sKp_6V2zvSqKB0PX-UVwIGdZunA=/800×800/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0GYPjjm8e3Zv5QRjMONmHQOXkrQ=/800×400/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/5B43AcpFAjoHeR7XPxYpao_-CIw=/800×1200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/q_Zvex0f3jNfHXAdV_nqC5Py4RY=/800×267/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/YhmqSIy-koEwvnecDWxlbd5wAdo=/800×533/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/8q7GVDv02WloACBY2BJdJ2-6-OQ=/800×200/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RugAYVoEpJ5sbIXitZPDo3Dt14c=/800×600/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/MlU2NAFWuwSckzReeOijWxf4pFw=/800×450/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/gCcAaOn6sfhA30MpR3k2fwbtBMs=/980×0/smart/filters:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”height”:0,”width”:980}}},”socialLinks”:[{“site”:”email”,”deprecated”:true,”deprecation_msg”:”Please use social_links.”,”url”:””}],”social_links”:[{“site”:”email”,”url”:””}],”name”:”Associated Press”,”description”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”_id”:”associated-press”,”additional_properties”:{“original”:{“lastName”:”Press”,”image”:”https://s3.amazonaws.com/arc-authors/gray/9702eaa7-a35a-4c68-a228-af57367d71d3.png”,”education”:[],”longBio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. Founded in 1846, AP today remains the most trusted source of fast, accurate, unbiased news in all formats and the essential provider of the technology and services vital to the news business.”,”custom_gray_stationdepartment”:”news”,”native_app_rendering”:false,”fuzzy_match”:false,”affiliations”:””,”bio”:”The Associated Press is an independent global news organization dedicated to factual reporting. “,”firstName”:”Associated”,”books”:[],”podcasts”:[],”contributor”:false,”awards”:[],”_id”:”associated-press”,”bio_page”:””,”last_updated_date”:”2020-08-06T19:40:03.239Z”,”byline”:”Associated Press”,”email”:””,”slug”:””,”status”:true}},”type”:”author”,”version”:”0.5.8″,”url”:””,”slug”:””}]},”subheadlines”:{“basic”:””},”headlines”:{“basic”:”Federal COVID-19 testing website launches next week, 4 tests per home”},”description”:{“basic”:”Starting on Jan. 19, the website COVIDTests.gov will provide tests at no cost, including no shipping fee, the White House announced Friday.”},”websites”:{“keyc”:{“website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/federal-testing-website-launches-next-week-4-tests-per-home/”,”website_section”:{“path”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”parent”:{“default”:”https://www.keyc.com/health”},”_website”:”keyc”,”parent_id”:”https://www.keyc.com/health”,”name”:”Coronavirus”,”description”:null,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”additional_properties”:{“original”:{“parent”:{“navigation-navbar-links”:”https://www.keyc.com/”,”publishing-sections”:”https://www.keyc.com/health”,”default”:”https://www.keyc.com/health”},”social”:{“twitter”:null,”facebook”:null},”site_topper”:{},”_admin”:{“display_title”:null,”dfp_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”alias_ids”:[“https://www.keyc.com/health/coronavirus”]},”site”:{“pagebuilder_path_for_native_apps”:null,”site_url”:null,”site_keywords”:null,”native_app_rendering”:null,”site_about”:null,”site_description”:null,”site_title”:”Coronavirus”,”site_tagline”:null,”display_tag”:null},”navigation”:{},”inactive”:false,”node_type”:”section”,”_website”:”keyc”,”name”:”Coronavirus”,”_id”:”https://www.keyc.com/health/coronavirus”,”ancestors”:{“footer-content-links”:[],”navigation-navbar-links”:[“https://www.keyc.com/”],”publishing-sections”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”],”default”:[“https://www.keyc.com/”,”https://www.keyc.com/health”],”navigation-menu-links”:[],”sales-nav-links”:[]},”order”:{“navigation-navbar-links”:1007,”publishing-sections”:2001,”default”:2001}}},”_website_section_id”:”keyc./health/coronavirus”,”type”:”section”,”version”:”0.6.0″}}},”source”:{“system”:”composer”},”type”:”story”,”promo_items”:{“basic”:{“owner”:{“sponsored”:false,”id”:”gray”},”copyright”:”Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved”,”address”:{“locality”:”Washington”,”country_name”:”USA”,”region”:”DC”},”syndication”:{},”caption”:”President Joe Biden speaks about the government’s COVID-19 response, in the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building on the White House Campus in Washington, Thursday, Jan. 13, 2022.”,”source”:{“system”:”photo center”,”name”:”AP Image Bank”,”edit_url”:””,”source_type”:”wires”,”additional_properties”:{“editor”:”photo center”}},”taxonomy”:{“associated_tasks”:[]},”type”:”image”,”distributor”:{“mode”:”reference”,”reference_id”:”6bc8d911-78a7-4be2-9e4a-382abbb60cea”},”version”:”0.10.3″,”url”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”licensable”:false,”credits”:{“affiliation”:[{“name”:”AP Photo/Andrew Harnik”,”type”:”author”}],”by”:[]},”subtitle”:”0114_COVID_tests_AP”,”width”:6000,”creditIPTC”:”AP Photo/Andrew Harnik”,”country_name”:”United States”,”_id”:”BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI”,”additional_properties”:{“fullSizeResizeUrl”:”/resizer/IlmNM3roB3CsPBDkSRbcFMfTnzI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”owner”:”[email protected]”,”iptc_source”:”AP”,”iptc_job_identifier”:”DCAH207″,”keywords”:[“”],”proxyUrl”:”/resizer/IlmNM3roB3CsPBDkSRbcFMfTnzI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”takenOn”:”2022-01-13T15:48:52Z”,”originalUrl”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”published”:true,”resizeUrl”:”/resizer/IlmNM3roB3CsPBDkSRbcFMfTnzI=/arc-photo-gray/arc3-prod/public/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”ingestionMethod”:”manual”,”thumbnailResizeUrl”:”/resizer/25U7WUQxU7POwWa9tc9ut4Fxt8Q=/300×0/arc-photo-gray/arc3-prod/public/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”version”:0,”countryId”:227,”usage_instructions”:”Cease usage in 30 days”,”originalName”:”AP22013570835975.jpg”,”mime_type”:”image/jpeg”,”restricted”:false,”template_id”:32,”galleries”:[],”iptc_title”:””},”created_date”:”2022-01-14T19:39:20Z”,”last_updated_date”:”2022-01-14T19:39:20Z”,”slug”:”Biden”,”height”:4000,”image_type”:”photograph”,”resized_urls”:{“original”:”https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”small”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/LBKDT3KoDAg_FsoIwBaZ50BuBZY=/50×50/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:50,”width”:50},”gallery_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-wXAfr6ClVHHxj0cQOeyEgCJabg=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/WvMSKDY4eO205cYh13Pj8sLyTfk=/800×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:0,”width”:800},”large_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/eW8qPDH0NvQQ20Yd1uNLH6gt7D4=/1200×1200/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:1200,”width”:1200},”large_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-sF-AoNGhOYL5PUR8qxZhPF3JPw=/1200×600/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:600,”width”:1200},”large_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/T6tqWMkW0zGhYjplCYZTFVGm0KM=/1200×1800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:1800,”width”:1200},”large_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/lSHHzfOq-eGWSNz5EtEpiL8CiqM=/1200×400/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:400,”width”:1200},”large_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-wXAfr6ClVHHxj0cQOeyEgCJabg=/1200×800/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:800,”width”:1200},”large_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/t1za1WtSMvzPFMBM8nkLHyHFjPs=/1200×900/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:900,”width”:1200},”large_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Hyoq-y3L__OALcZQV7IJl2-NnUw=/1200×675/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:675,”width”:1200},”primary”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/A0_AsGMj-QoiFW1VgGS3qx9q3H8=/980×0/smart/filters:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:0,”width”:980},”summary_1x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/c-qTAykHvIdFnOQr-Oiy5u7gC2Y=/800×800/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:800,”width”:800},”summary_2x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/_voPn2eFJzVWzZ3Xckq4EVllA3I=/800×400/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:400,”width”:800},”summary_2x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0IyKY8QBwrMmk4gpVNSBzvEB300=/800×1200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:1200,”width”:800},”summary_3x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/U7t5GudNRb4OEXm-m403cGrB9g0=/800×267/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:267,”width”:800},”summary_3x2″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/6t6zWtg5c3KLsS9IhV7bpl4cVmo=/800×533/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:533,”width”:800},”summary_4x1″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/0IOp6yh51XecsrV7tekMCXUh0e0=/800×200/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:200,”width”:800},”summary_4x3″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Oowro6LQBgrTAz0Iadwzr43tVDs=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:600,”width”:800},”summary_16x9″:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/hwg5Kbq7-Drg8t4kVUSi3gZV7ec=/800×450/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:450,”width”:800},”summary_default”:{“url”:”https://gray-keyc-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-V6-u-0uqzYMHKgGC5wIvVzG5w8=/980×0/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/BKYL46WC65CITMZHTQQJVNJTJI.jpg”,”height”:0,”width”:980}}}},”version”:”0.10.7″,”_id”:”N7VADY5YRZB65NTXKJ4I7WOEYE”,”website”:”keyc”,”website_url”:”https://www.keyc.com/2022/01/14/federal-testing-website-launches-next-week-4-tests-per-home/”,”hasVideo”:false,”hasVideoCenterVideo”:false,”hasClickabilityVideo”:false,”hasPowaLiveVideoPlayer”:false}],”additional_properties”:{“took”:23,”timed_out”:false},”count”:4582,”next”:5,”dataTransformedAt”:”2022-01-15T11:09:05.102Z”,”_id”:”f9124e2cef5d887c67d7cd591c791e3b8584ea5a3952a8815e95acc4394346e4″},”expires”:1642245065017,”lastModified”:1642244945017}}};Fusion.layout=”ArticleRightRail”;Fusion.metas={};Fusion.outputType=”default”;Fusion.template=”template/article-default-template”;Fusion.tree={“collection”:”layouts”,”type”:”ArticleRightRail”,”props”:{“collection”:”layouts”,”type”:”ArticleRightRail”,”id”:”ArticleRightRail”,”childProps”:[{“collection”:”sections”,”id”:0},{“collection”:”sections”,”id”:1},{“collection”:”sections”,”id”:2},{“collection”:”sections”,”id”:3},{“collection”:”sections”,”id”:4},{“collection”:”sections”,”id”:5},{“collection”:”sections”,”id”:6},{“collection”:”sections”,”id”:7},{“collection”:”sections”,”id”:8},{“collection”:”sections”,”id”:9}]},”children”:[{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:0},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”global/SalesNavigation”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/SalesNavigation”,”id”:”f0fYDoBVd4s6acJ”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“maxLinks”:10},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/Masthead”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/Masthead”,”id”:”0fXCv4W1Nra”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:1},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”global/Navigation”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/Navigation”,”id”:”0fzID0W1Nro”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“maxNavbarLinksLg”:8,”maxNavbarLinksMd”:5,”navbarHierarchy”:”navigation-navbar-links”,”maxNavbarLinksSm”:3,”sideDrawerHierarchy”:”navigation-menu-links”,”maxNavbarLinksXs”:2,”maxNavbarLinksXl”:10,”searchFormPath”:”/search/”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/BreakingNewsBar”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/BreakingNewsBar”,”id”:”0fUasWuX53iGMof”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“bannerVerticalPadding”:”large”,”contentConfig”:{“contentConfigValues”:{“dateTimeLimitByMinutes”:60,”includeSections”:”/news/breaking”},”contentService”:”breaking-news-feed”},”bannerTextSize”:”large”,”bannerColor”:”red”,”bannerPrefix”:”BREAKING”,”viewUnpublishedVersion”:true,”bannerEnableClosings”:true,”bannerEnableWxAlerts”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:2},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0f5ID0W1NrZ”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Flex Leaderboard”,”arcAdsDisableLazyLoad”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:3},”children”:[]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:4},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Article/Header”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Article/Header”,”id”:”0f97vO73Nri”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“subheadlineColor”:”default”,”headlineSize”:1,”videoIsSticky”:true,”subHeadlineStyle”:”normal”,”headlineWeight”:”bold”,”useGlobalContent”:true,”subheadlineSize”:5,”subheadlineWeight”:”light”,”linkBylinesToProfiles”:true,”displayLeadArt”:true,”videoIsAutoPlay”:true,”hideShareBar”:false,”galleryAdInterval”:5},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:5},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Article/Body”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Article/Body”,”id”:”0fqID0W1NrL”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“inlineAdInterval”:4,”videoAdPrerollDisabled”:false,”videoIsSticky”:true,”floatableImageWidth”:”33″,”useGlobalContent”:true,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Leaderboard”,”galleryAdInterval”:5,”arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”useCopyrightField”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:6},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/Connatix”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/Connatix”,”id”:”0ftID0W1Nro”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“connatixToken”:”e45c5d44-25b5-4226-8aec-29a25e6ac978″},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”Ads/OutbrainFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/OutbrainFeed”,”id”:”0ffvPqqxRrf”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“widget1IsEnabled”:true,”widget1Template”:”wkyt”,”widget2IsEnabled”:true,”widget2Id”:”AR_2″,”widget1Id”:”AR_4″,”widget2Template”:”wkyt”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:7},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fPID0W1NrA”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsDisableTopMargin”:true,”arcAdsType”:”Flex Cube”,”arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsIsSticky”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”id”:”0fLID0W1Nrf”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“overlineTextSize”:”normal”,”overlayTextPosition”:”Center”,”widescreenCardsPerRow”:1,”excludeCurrentFeature”:true,”bylineTextWeight”:”normal”,”contentConfig”:{“contentService”:”related-content-feed”,”contentConfigValues”:{“id”:”CAEWV6PAS5HJ7KPH3ID73MAWCA”,”feedSize”:3,”feedOffset”:0,”includedTypes”:””}},”background”:”default”,”overlineTextDecoration”:”default”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextElements”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”xs”,”imageShape”:”square”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-33″,”deckTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.6)”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”presets”:null,”mobileCardsPerRow”:1,”imageAlignment”:”right”,”titleBarHeadingLevel”:”4″,”cardBodyHorizontalPadding”:”sm”,”lazyLoad”:true,”tabletCardsPerRow”:1,”overlayOnHover”:false,”deckTextDecoration”:”default”,”headlineTextDecoration”:”default”,”overlayTextWidth”:”auto”,”overlayTextColor”:”white”,”desktopCardsPerRow”:1,”overlineTextWeight”:”normal”,”headlineTextWeight”:”bold”,”deckTextSize”:”normal”,”bylineTextSize”:”normal”,”titleBarTextWeight”:”bold”,”headlineHeaderLevel”:6,”view”:”Image, Headline”,”titleBarText”:”Related Content”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”id”:”f0f9USZBig9F1Wg”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“overlineTextSize”:”normal”,”overlayTextPosition”:”Center”,”widescreenCardsPerRow”:1,”excludeCurrentFeature”:true,”bylineTextWeight”:”normal”,”contentConfig”:{“contentService”:”content-most-read-feed”,”contentConfigValues”:{“feedSize”:5,”feedOffset”:0,”includedTypes”:”article”}},”background”:”default”,”overlineTextDecoration”:”default”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextElements”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”xs”,”imageShape”:”square”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-33″,”deckTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.6)”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”presets”:null,”mobileCardsPerRow”:1,”imageAlignment”:”right”,”titleBarHeadingLevel”:”4″,”cardBodyHorizontalPadding”:”sm”,”lazyLoad”:true,”tabletCardsPerRow”:1,”overlayOnHover”:false,”deckTextDecoration”:”default”,”headlineTextDecoration”:”default”,”overlayTextWidth”:”auto”,”overlayTextColor”:”white”,”desktopCardsPerRow”:1,”overlineTextWeight”:”normal”,”headlineTextWeight”:”bold”,”deckTextSize”:”normal”,”bylineTextSize”:”normal”,”titleBarTextWeight”:”bold”,”headlineHeaderLevel”:6,”view”:”Image, Headline”,”titleBarText”:”Most Read”,”pbInternal_cloneId”:”f0f9USZBig9F1Wg”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeature”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeature”,”id”:”f0fz4WYeLowQUQ”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“contentConfig”:{“contentService”:”sponsored-content-gdm”,”contentConfigValues”:{“index”:0,”surpressError”:”true”}},”view”:”Image”,”background”:”default”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”lazyLoad”:true,”cardBodyHorizontalPadding”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”none”,”overlayTextElements”:”Overline, Headline, Byline”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextWidth”:”100%”,”overlayTextPosition”:”Center”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.4)”,”overlayTextColor”:”white”,”imageAlignment”:”center”,”imageShape”:”rounded”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-100″,”overlineTextSize”:”normal”,”overlineTextWeight”:”bold”,”overlineTextDecoration”:”centered, italic, uppercase”,”headlineHeaderLevel”:5,”headlineTextWeight”:”bold”,”headlineTextDecoration”:”centered”,”deckTextSize”:”normal”,”deckTextWeight”:”normal”,”deckTextDecoration”:”default”,”bylineTextSize”:”small”,”bylineTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”presets”:”none”,”imageLazyLoad”:true,”hideDateTime”:true,”pbInternal_clipboardId”:”f0fz4WYeLowQUQ”,”overlayBoxShadow”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fOAQlW1Nrf”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsIsSticky”:true,”arcAdsType”:”Flex Cube”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/FlexFeatureFeed”,”id”:”0fzEpDSky3n75SA”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“overlineTextSize”:”normal”,”overlayTextPosition”:”Center”,”widescreenCardsPerRow”:1,”excludeCurrentFeature”:true,”bylineTextWeight”:”normal”,”contentConfig”:{“contentService”:”content-feed”,”contentConfigValues”:{“includeSections”:””/health”,”/health/coronavirus””,”feedSize”:5,”excludeSections”:””,”feedOffset”:0,”includedTypes”:””}},”background”:”default”,”overlineTextDecoration”:”default”,”overlayPosition”:”Cover”,”overlayTextElements”:”none”,”cardBodyVerticalPadding”:”xs”,”imageShape”:”square”,”imageRatio”:”summary_16x9″,”imageWidth”:”w-33″,”deckTextWeight”:”normal”,”bylineTextDecoration”:”default”,”overlayBackgroundColor”:”rgba(0,0,0,0.6)”,”borders”:”Top Right Bottom Left”,”presets”:null,”mobileCardsPerRow”:1,”imageAlignment”:”left”,”pbInternal_clipboardId”:”0fzEpDSky3n75SA”,”titleBarHeadingLevel”:”4″,”cardBodyHorizontalPadding”:”sm”,”lazyLoad”:true,”tabletCardsPerRow”:1,”overlayOnHover”:true,”deckTextDecoration”:”default”,”headlineTextDecoration”:”default”,”overlayTextWidth”:”auto”,”overlayTextColor”:”white”,”desktopCardsPerRow”:1,”overlineTextWeight”:”normal”,”headlineTextWeight”:”bold”,”deckTextSize”:”normal”,”bylineTextSize”:”normal”,”titleBarTextWeight”:”bold”,”headlineHeaderLevel”:6,”view”:”Image, Headline”,”titleBarText”:”Latest News”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{“items”:{}},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0ftB6a3tEw7pLh”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Cube”,”arcAdsIsSticky”:true},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:8},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fEID0W1NrR”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:false},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Flex Leaderboard”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]},{“collection”:”sections”,”props”:{“collection”:”sections”,”id”:9},”children”:[{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”Ads/ArcAds”,”id”:”0fWemUFM4zTl1lu”,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{“arcAdsDisclaimerPosition”:”top”,”arcAdsDisplay”:”all”,”arcAdsType”:”Footer Flex Leaderboard”},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}},{“collection”:”features”,”type”:”global/Footer”,”props”:{“collection”:”features”,”type”:”global/Footer”,”id”:”0fdJWhyyNo2r1M1″,”name”:null,”contentConfig”:{“contentService”:””,”contentConfigValues”:{},”inherit”:true},”customFields”:{},”displayProperties”:{},”localEdits”:{},”variants”:{}}}]}]};Fusion.spa=false;Fusion.spaEnabled=false;

.

Sources 1/ https://Google.com/ 2/ https://www.keyc.com/2022/01/14/covid-cases-continue-surge-walz-looks-improve-testing-staffing/ The mention sources can contact us to remove/changing this article

What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos