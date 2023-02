The Psychological Science Accelerator’s COVID-19 rapid-response dataset

Analytics, Harrisburg University of Science and Technology, Harrisburg, USA Erin M. Buchanan Ashland University, Ashland, USA Savannah C. Lewis, Christopher R. Chartier & Kathleen Schmidt Université Grenoble Alpes, Grenoble, France Bastien Paris Busara Center for Behavioral Economics, Nairobi, Kenya Patrick S. Forscher Department of Psychology, University of Mississippi, Oxford, USA Jeffrey M. Pavlacic Alliant International University, San Diego, USA Julie E. Beshears Department of Neurology, Mauritius Hospital Meerbusch, Meerbusch, Germany Shira Meir Drexler King’s College, London, United Kingdom Amélie Gourdon-Kanhukamwe Kingston University, London, United Kingdom Amélie Gourdon-Kanhukamwe Hubbard Decision Research, Glen Ellyn, USA Peter R Mallik Annecy Behavioral Science Lab, Université Lumière Lyon 2, Lyon, France Miguel Alejandro A. Silan Willamette University, Salem, USA Jeremy K. Miller LIP/PC2S, Université Grenoble Alpes, Grenoble, France Hans IJzerman, Soufian Azouaghe, Adeyemi Adetula & Kevin Vezirian Institut Universitaire de France, Paris, France Hans IJzerman University of Wisconsin – Madison, Madison, USA Hannah Moshontz Department of Psychological Sciences, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia Jennifer L. Beaudry School of Business, Stevens Institute of Technology, Hoboken, USA Jordan W. Suchow Center for the Study of Language and Information, Stanford University, Stanford, USA Nicholas A. Coles Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran MohammadHasan Sharifian School of Psychology and Neuroscience, University of St Andrews, St Andrews, United Kingdom Anna Louise Todsen Occidental College, Los Angeles, USA Carmel A. Levitan Department of Psychology, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom Flávio Azevedo Illinois Institute of Technology, Chicago, USA Nicole Legate Hobby School of Public Affairs, University of Houston, Houston, USA Blake Heller University of Minnesota, Minneapolis, USA Alexander J. Rothman & Mathi Manavalan Kellogg School of Management, Evanston, USA Charles A. Dorison Mathematica, Princeton, USA Brian P. Gill Harvard University, Boston, USA Ke Wang Department of Social and Behavioral Sciences, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, USA Vaughan W. Rees Harvard Kennedy School, Boston, USA Nancy Gibbs Harvard Business School, Boston, USA Amit Goldenberg Durham University, Durham, United Kingdom Thuy-vy Thi Nguyen Department of Psychology, Stanford University, Stanford, CA, USA James J. Gross CLLE, Université de Toulouse, Toulouse, France Gwenaêl Kaminski University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom Claudia C. von Bastian & Jim Uttley Institute of Psychology, University of Silesia in Katowice, Katowice, Spain Mariola Paruzel-Czachura Penn Center for Neuroaesthetics, ChatLab, University of Pennsylvania, Philadelphia, US Mariola Paruzel-Czachura Radboud University, Nijmegen, Netherlands Farnaz Mosannenzadeh & Maximilian A. Primbs Department of Psychology, Mohammed V University, Rabat, Morocco Soufian Azouaghe & Ikhlas Djamai Université Paris Cité, Paris, France Alexandre Bran & David C. Vaidis FOM University of Applied Sciences, Essen, Germany Susana Ruiz-Fernandez & Hendrik Godbersen Department of Education, Social Sciences and Humanities, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Lisbon, Portugal Anabela Caetano Santos Environmental Health Institute, Faculty of Medicine, University of Lisbon, Lisbon, Portugal Anabela Caetano Santos Department of Psychology and School of Brain Sciences and Cognition, Ben Gurion University, Beersheba, Israel Niv Reggev Department of Management, Aarhus University, Aarhus, Denmark Janis H. Zickfeld MIS Department, Ankara Science University, Ankara, Turkey Handan Akkas Center for Social and Cultural Psychology, Université libre de Bruxelles, Brussels, Belgium Myrto Pantazi Faculty of Education, Institute for Research and Development of Education, Charles University, Prague, Czechia Ivan Ropovik Faculty of Education, University of Presov, Presov, Slovakia Ivan Ropovik Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway Max Korbmacher CIS_Iscte, ISCTE – University Institute of Lisbon, Lisbon, Portugal Patrícia Arriaga Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, North Macedonia Biljana Gjoneska Lancaster University, Lancaster, United Kingdom Lara Warmelink Center for Psychology at University of Porto, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Porto, Porto, Portugal Sara G. Alves University College Cork, Cork, Ireland Gabriel Lins de Holanda Coelho Department of Psychology and Psychodynamics, Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems an der Donau, Austria Stefan Stieger Department of Strategy and Management, NHH Norwegian School of Economics, Bergen, Norway Vidar Schei & Therese E. Sverdrup University of Essex, Essex, United Kingdom Paul H. P. Hanel & Faith Chiu Institute of Psychology, ELTE – Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary Barnabas Szaszi & Nandor Hajdu Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia Maksim Fedotov Faculty of Arts, Psychology and Theology, Åbo Akademi University, Turku, Finland Jan Antfolk, Sara Johanna Pöntinen, Minja Westerlund & Lina Pernilla Ahlgren Department of Psychology, “Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, Romania Gabriela-Mariana Marcu Department of Psychiatry, Medical Faculty, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, Slovakia Jana Schrötter Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norway Jonas R. Kunst, Christian K. Tamnes, Carsten Bundt & Gulnaz Anjum Environmental Psychology, Department of Cognition, Emotion, and Methods, Faculty of Psychology, University of Vienna, Vienna, Austria Sandra J. Geiger Alex Ekwueme Federal University, Ndufu-Alike, Nigeria Adeyemi Adetula, Nwadiogo Chisom Arinze, Azuka Ikechukwu Arinze & Chisom Esther Ogbonnaya Department of Psychological Counseling and Guidance, Muğla Sıtkı Koçman University, Kotekli, Turkey Halil Emre Kocalar, Arca Adıgüzel & Alper Karababa Jan Dlugosz University in Czestochowa, Czestochowa, Poland Julita Kielińska Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, Slovakia Pavol Kačmár, Jozef Bavolar & Monika Hricova Mohammed V University, Rabat, Morocco Ahmed Bokkour & Ahmed Khaoudi Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Manuela Beltrán, Bogota, Colombia Oscar J. Galindo-Caballero Department of Pure & Applied Psychology, Adekunle Ajasin University, Akungba Akoko, Nigeria Bamikole Emmanuel AGESIN & Gabriel Agboola Adetula Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden Teodor Jernsäther, Gustav Nilsonne & Jonas K. Olofsson La Trobe University, Melbourne, Australia Anum Urooj Department of General, Experimental, Developmental, and Health Psychology, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria Nikolay R. Rachev & Mina Nedelcheva-Datsova Department of Linguistics, Stockholm University, Stockholm, Sweden Maria Koptjevskaja-Tamm & Murathan Kurfalı Institute of Human Sciences, University of Oxford, Oxford, United Kingdom Ilse L. Pit Calleva Research Centre for Evolution and Human Sciences, Magdalen College, Oxford, United Kingdom Ilse L. Pit Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Netherlands Ranran Li Department of Psychology, Erzurum Technical University, Erzurum, Turkey Sami Çoksan Higher School of Economics, National Research University, Moscow, Russian Federation Dmitrii Dubrov Independent Scientist, Krakow, USA Tamar Elise Paltrow Institute of Psychology, University of Presov, Presov, Slovakia Gabriel Baník London Gates Education Group, Riga, Russian Federation Tatiana Korobova Humanities Department, Icam Toulouse, Toulouse, France Anna Studzinska Institute of Linguistics, Shanghai International Studies University, Shanghai, China Xiaoming Jiang Department of Psychology, School of Medical and Life Sciences, Sunway University, Subang Jaya, Malaysia John Jamir Benzon R. Aruta Green Dock, Hostivice, Czech Republic Jáchym Vintr & Ondřej Kácha English Language and Linguistics, University of Glasgow, Glasgow, Scotland Faith Chiu Matej Bel University in Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovakia Lada Kaliska University of Mannheim, Mannheim, Germany Jana B. Berkessel Independent Scientist, Istanbul, Turkey Murat Tümer Department of Psychology, University of Warwick, Warwick, United Kingdom Sara Morales-Izquierdo School of Psychology, Nanjing Normal University, Nanjing, China Hu Chuan-Peng Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, University of Padova, Padova, Italy Anna Dalla Rosa SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland Olga Bialobrzeska Department of Psychology, Bournemouth University, Poole, United Kingdom Martin R. Vasilev Department of Psychology, Goethe University Frankfurt, Frankfurt, Germany Julia Beitner Institute of Psychology, Dublin, Ireland Barbara Žuro Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek, Osijek, Croatia Barbara Žuro Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia Andrej Findor Centre for Psychological Counselling and Research Norvel, Osijek, Croatia Dajana Krupić Institute of Psychology, University of Wrocław, Wrocław, Poland Marta Kowal, Michał Białek & Agata Groyecka-Bernard Lovisenberg Diaconal Hospital, Nic Waals Institute, Oslo, Norway Adrian Dahl Askelund University of Tehran, Tehran, Iran Razieh Pourafshari Faculty of Media and Communication, Singidunum University, Belgrade, Serbia Jasna Milošević Đorđević & Milica Vdovic Institute of Psychology, University of Hildesheim, Hildesheim, Germany Nadya-Daniela Schmidt Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia Ekaterina Baklanova Centre of Language Evolution Studies, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Toruń, Poland Anna Szala Psychological Institute of Russian Academy of Education, Moscow, Russia Ilya Zakharov Charles University, Prague, Czech Republic Marek A. Vranka & Mikayel Harutyunyan Fukuoka Institute of Technology, Fukuoka, Japan Keiko Ihaya Department of Psychology, Sapienza University of Rome, Rome, Italy Caterina Grano & Claudio Singh Solorzano Department of General Psychology, University of Padova, Padova, Italy Nicola Cellini & Giovanna Mioni University of Vienna, Vienna, Austria Lisa Anton-Boicuk & Paul A. G. Forbes Ankara Medipol University, Altındağ/Ankara, Turkey Ilker Dalgar Department of Molecular and Cell Biology, University of California Berkeley, Berkeley, USA Jeroen P. H. Verharen Department of Psychology, University of the Philippines Diliman, Quezon City, Philippines Princess Lovella G. Maturan Department of Nursing, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus Angelos P. Kassianos Iscte-Instituto Universitário de Lisboa (Cis-Iul), Lisboa, Portugal Raquel Oliveira Leeds Beckett University, Leeds, United Kingdom Martin Čadek University of Zadar, Zadar, Croatia Vera Cubela Adoric Üsküdar University, İstanbul, Turkey Asil Ali Özdoğru ELTE – Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary Balazs Aczel Facultad de Psicología, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia Danilo Zambrano & Daniela Serrato Alvarez Global MINDS, University of Limerick, Limerick, Ireland Afroja Ahmed Kyushu University, Fukuoka, Japan Yuki Yamada University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands Leonhard Volz Institute for Globally Distributed Open Research and Education (IGDORE), Stockholm, Sweden Naoyuki Sunami Zurich University of Applied Sciences, School of Applied Psychology, Zurich, Switzerland Lilian Suter University of Paris, Paris, France Luc Vieira Sofia University “St. Kliment Ohridsky”, Sofia, Bulgaria Julia Arhondis Kamburidis Department of Psychology, University of Konstanz, Konstanz, Germany Ulf-Dietrich Reips Laboratory for Research of Individual Differences, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia Tara Bulut Allred Institute of Psychology, Jagiellonian University, Krakow, Poland Krystian Barzykowski, Katarzyna Filip, Sylwia Adamus & Gabriela Czarnek Jose Rizal University, Metro Manila, Philippines Benedict G Antazo Institute of Psychology, University of Pécs, Pécs, Hungary Andras N. Zsido & Luca Kozma Department of Psychology, Faculty for Legal and Business Studies Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Serbia Dušana Dušan Šakan INSEAD, Singapore, Singapore Wilson Cyrus-Lai Faculty of Social and Economic Sciences, Institute of European Studies and International Relations, Comenius University, Bratislava, Slovakia Matej Hruška Universidad Latina de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica Diego Vega CLLE, CNRS, Université de Toulouse, Toulouse, France Efisio Manunta & Maja Becker Department of Psychology, Ben Gurion University, Beersheba, Israel Aviv Mokady Department of Experimental Psychology, University of Granada, Granada, Spain Mariagrazia Capizzi Faculty of Arts, University of Presov, Presov, Slovakia Marcel Martončik Institute of Social Sciences CSPS, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia Marcel Martončik & Matus Adamkovic Prague University of Economics and Business, Praha, Czechia Nicolas Say Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Indonesia Roosevelt Vilar Independent Scientist, Krakow, Poland Karolina Staniaszek Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland Matus Adamkovic University of Oxford, Oxford, UK Niklas Johannes Department of Special Education and The Edmond J. Safra Brain Research Center for the Study of Learning Disabilities, University of Haifa, Haifa, Israel Noga Cohen Department of Psychology, University of Zurich, Zurich, Switzerland Clara Overkott University of Osijek, Osijek, Croatia Dino Krupić Independent Researcher, Praha, Czech Republic Barbora Hubena Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Solna, Sweden Gustav Nilsonne Swedish National Data Service, Gothenburg University, Gothenburg, Sweden Gustav Nilsonne Laboratory of Alzheimer’s Neuroimaging and Epidemiology, IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia, Italy Claudio Singh Solorzano Department of Psychology, Faculty of Integrated Arts & Social Science, Japan Women’s University, Tokyo, Japan Tatsunori Ishii Department of Experimental Psychology, Ghent University, Ghent, Belgium Zhang Chen & Frederick Verbruggen Södertörn University, Huddinge, Sweden Elizaveta Kushnir Independent Scientist, Ankara, Turkey Cemre Karaarslan ISCTE-University Institute of Lisbon, Lisboa, Portugal Rafael R. Ribeiro Faculty of Philosophy, Institute of Psychology, Jagiellonian University, Warszawa, Poland Małgorzata Kossowska Tilburg University, Tilburg, The Netherlands Karlijn Hoyer & Dongning Ren SWPS University of Social Sciences and Humanities, Sopot, Poland Marta Roczniewska Karolinska Institute, Stockholm, Sweden Marta Roczniewska Federal University of Paraíba, Paraiba, Brazil Renan P. Monteiro Department of Psychology, Senshu University, Toyko, Japan Yoshihiko Kunisato Department of Psychology, Atilim University, Ankara, Turkey Irem Metin-Orta School of Education and Social Sciences, Division of Psychology, University of the West of Scotland, Paisley, Scotland Luca Kozma University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland Artur Domurat Sapienza University of Rome, Rome, Slovenia Eva Štrukelj Center for Research on Cognition and Behavior, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Sopot, Poland Michal Parzuchowski CNRS, Université de Lorraine, Nancy, France Sébastien Massoni The School of Creative Arts Therapies, Faculty of Social Welfare and Health Sciences, University of Haifa, Haifa, Israel Johanna Czamanski-Cohen Department of Cognition, Emotion and Methods in Psychology, Faculty of Psychology, University of Vienna, Vienna, Austria Ekaterina Pronizius, Martin Voracek, Claus Lamm, Ulrich S. Tran & Johannes K. Vilsmeier Departamento de Idiomas, Campus Sonora Norte, Tecnológico de Monterrey, Hermosillo, México Fany Muchembled Medical and Clinical Psychology, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands Kevin van Schie Department of Psychology, Education and Child Studies, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands Kevin van Schie MRC Cognition and Brain Sciences Unit, University of Cambridge, Rotterdam, United Kingdom Kevin van Schie Independent Researcher, Istanbul, Turkey Aslı Saçaklı Cognitive Science and Psychology Department, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria Evgeniya Hristova Faculty of Management, University of Warsaw, Warsaw, Poland Anna O. Kuzminska Ibn Tofail University (ESEF), Kenitra, Morocco Abdelilah Charyate BETA, Université de Strasbourg, Strasbourg, France Abdelilah Charyate Behavioural Science Institute, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands Gijsbert Bijlstra Tarbiat Modares University, Tehran, Iran Reza Afhami Singapore Management University, Singapore, Singapore Nadyanna M. Majeed & Andree Hartanto Psychology Department, Florida International University, Miami, USA Erica D. Musser Department of Psychology, University of Essex, Colchester, United Kingdom Miroslav Sirota School of Psychological Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia Robert M. Ross Chinese University of Hong Kong, Hong Kong S.A.R., China Siu Kit Yeung National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece Marietta Papadatou-Pastou Australian Catholic University, North Sydney, New South Wales, Australia Francesco Foroni & Richard M. Ryan Faculty of Medicine FMUC, Institute of Nuclear Sciences Applied to Health ICNAS, Coimbra Institute for Biomedical Imaging and Translational Research CIBIT, University of Coimbra, Coimbra, Portugal Inês A. T. Almeida & Ana Ferreira HSE University, Moscow, Russia Dmitry Grigoryev & Elena Agadullina Discipline of Psychology, Centre for Healthy Ageing, Health Futures Institute, Murdoch University, Perth, Australia David M. G. Lewis University of Bristol, Bristol, United Kingdom Dawn L. Holford University of Nottingham Malaysia, Semenyih, Malaysia Steve M. J. Janssen & Michele Anne T A Pai Management Institute, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, India Srinivasan Tatachari Franklin and Marshall College, Lancaster, USA Carlota Batres Psychology Department, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel Shimrit Daches Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina Anabel Belaus Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway Gerit Pfuhl University of Sonora, Sonora, Mexico Nadia Sarai Corral-Frias Institute of Nuclear Sciences Applied to Health ICNAS, Coimbra Institute for Biomedical Imaging and Translational Research CIBIT, University of Coimbra, Coimbra, Portugal Daniela Sousa Witten/Herdecke University, Witten, Germany Jan Philipp Röer Oslo New University College, Oslo, Norway Peder Mortvedt Isager University of Opole, Institute of Psychology, Opole, Poland Radoslaw B. Walczak & Przemysław Marcin Zdybek The Pennsylvania State University, State College, USA Natalia Van Doren & Jose A. Soto Lazaridis School of Business and Economics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada Tripat Gill School of Psychology & Neuroscience, University of Glasgow, Glasgow, Scotland, UK Lisa M. DeBruine Faculty of Law and Business Studies Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Serbia Sanja Batić Očovaj School of Psychology, Swansea University, Swansea, United Kingdom Andrew G. Thomas Department of Psychology, University of Crete, Rethymno, Greece Alexios Arvanitis Department for Psychology and Psychotherapy, Witten/Herdecke University, Witten, Germany Thomas Ostermann University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom Kelly Wolfe Neuroscience Program, Dominican University, River Forest, USA Robert J Calin-Jageman Wittenberg University, Springfield, USA William E. Davis University of Cyprus, Nicosia, Cyprus Maria Karekla Department of Psychology, University of Maribor, Maribor, Slovenia Saša Zorjan University of Delaware, Newark, USA Lisa M. Jaremka Discipline of Psychology, Faculty of Health, University of Canberra, Canberra, Australia Monica A Koehn Educational Centre “Psychodemia”, Moscow, Russian Federation Natalia Kiselnikova Stanford University, Stanford, USA Hui Bai Psychology Department, Dominican University, River Forest, USA Anthony J. Krafnick Samsun University Department of Psychology, Samsun, Turkey Busra Bahar Balci Indiana University Pennsylvania, Indiana, USA Tonia Ballantyne University of Porto, Porto, Portugal Samuel Lins Department of Clinical Psychology, United Arab Emirates University, Al Ain, United Arab Emirates Zahir Vally Division of Psychology and Language Sciences, University College London, London, United Kingdom Celia Esteban-Serna Social Science Department, College of Liberal Arts, Technological University of the Philippines, Manila, Philippines Paulo Manuel L. Macapagal School of Psychology, Arellano University, Metro Manila, Philippines Paulo Manuel L. Macapagal Jagiellonian University, Krakow, Poland Paulina Szwed University of Auckland, Auckland, New Zealand David Moreau Nova Southeastern University, Broward County, USA W. Matthew Collins Virginia Commonwealth University, Richmond, USA Jennifer A. Joy-Gaba Department of Psychology, University of Minnesota, Minneapolis, USA Iris Vilares Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale, Université Paris Nanterre, Nanterre, France Jordane Boudesseul Grupo de Investigación en Comunicación y Salud, Instituto de Investigación Científica, Universidad de Lima, Paris, Peru Jordane Boudesseul Open University, Milton Keynes, United Kingdom Nihan Albayrak-Aydemir London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom Nihan Albayrak-Aydemir & Heather Barry Kappes School of Health and Behavioural Sciences, University of the Sunshine Coast, Petrie, QLD, Petrie, Australia Barnaby James Wyld Dixson Department of Psychology, Indiana University of Pennsylvania, Indiana, USA Jennifer T Perillo Division of Community Behavioral Health, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of New Mexico Health Sciences Center, Albuquerque, USA Jennifer T Perillo University of Florida, Gainsville, USA Erin C. Westgate Cal Poly Humboldt, Humboldt, USA Christopher L. Aberson Department of Experimental and Applied Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands Bastian Jaeger Department of Psychology, Government College University, Lahore, Pakistan Muhammad Mussaffa Butt Universidad del Desarrollo, Concepcion, Chile Jaime R. Silva Department of Psychology, University of Denver, Denver, USA Daniel Shafik Storage Yale School of Public Health, Department of Chronic Disease Epidemiology, New Haven, USA Allison P Janak Psychology Department, Universidad de los Andes, Bogota, Colombia William Jiménez-Leal Institute of Psychology, University of Wroclaw, Wrocław, Poland Agnieszka Sorokowska & Piotr Sorokowski Northern Illinois University, Dekalb, USA Randy McCarthy University of Alabama, Tuscaloosa, USA Alexa M Tullett Universidad de Sonora, Hermosillo, México Martha Frias-Armenta Universidade de Brasília, Brasília, Brasil Matheus Fernando Felix Ribeiro School of Behavioural and Health Sciences, Australian Catholic University, New South Wales, Australia Megan L. Willis Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo, Concepcion, Chile María del Carmen Tejada R & Mónica Camila Toro Venegas Faculty of Psychology, University of Desarrollo, Desarrollo, Chile Adriana Julieth Olaya Torres NTU Psychology, Nottingham Trent University, Nottingham, United Kingdom Ian D Stephen Faculty of Higher Studies Iztacala, National Autonomous University of Mexico, Mexico City, Mexico Anabel de la Rosa-Gómez Department of Psychology, Sewanee: The University of the South, Sewanee, USA Karen Yu University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland Clare A. M. Sutherland University of Western Australia, Crawley, Australia Clare A. M. Sutherland University of Tabriz, Tabriz, Iran Behzad Behzadnia Environment Centre, Charles University, Prague, Czech Republic Jan Urban Saint Joseph’s University, Philadelphia, USA Ernest Baskin State University of New York at Fredonia, Fredonia, USA Joseph P. McFall School of Psychology, University of East London, London, UK Cynthia H. Y. Fu Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn, Germany Rima-Maria Rahal Department of Psychology, Alex Ekwueme Federal University, Ndufu-Alike, Nigeria Izuchukwu L. G. Ndukaihe Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom Thomas J. Hostler Department of Psychology, Daulat Ram College, University of Delhi, Delhi, India Meetu Khosla Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia Ljiljana B. Lazarevic School of Education and Psychology, University of Navarra, Pamplona, Spain Luis Eudave Psychological Processes in Education and Health Group, School of Education and Psychology, University of Navarra, Pamplona, Spain Elkin O. Luis Faculty of Economics, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland Rafał Muda Facultad de Psicología, Universidad San Sebastián, Valdivia, Chile Rodrigo A. Cárcamo Department of Marketing, Fox School of Business, Temple University, Philadelphia, USA Crystal Reeck IDN Being Human Lab, University of Wrocław, Wrocław, Poland Michal Misiak School of Anthropology & Museum Ethnography, University of Oxford, Oxford, United Kingdom Michal Misiak Department of Population and Quantitative Health Sciences, Case Western Reserve University, Cleveland, USA Nora L. Nock Department of Law and Criminology, Royal Holloway, University of London, London, UK Giovanni A. Travaglino University of Wisconsin-Stout, Menomonie, USA Michael C. Mensink University of Hong Kong, Hong Kong S.A.R., China Gilad Feldman Western Kentucky University, Bowling Green, USA Aaron L. Wichman Fo Guang University, Jiaoxi, Taiwan Weilun Chou Grenoble Ecole de Management, Grenoble, France Ignazio Ziano Middlebury College, Middlebury, USA Martin Seehuus Michigan State University, East Lansing, USA William J. Chopik Purdue University, West Lafayette, USA Franki Y. H. Kung Department of Organization and Human Resources, UQAM, Montreal, Canada Joelle Carpentier Psychology Department, Ithaca College, Ithaca, USA Leigh Ann Vaughn Institute of Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, Beijing Normal University, Zhuhai, China Hongfei Du Department of Psychology, University of Hong Kong, Hong Kong S.A.R., China Qinyu Xiao Department of Social and Work Psychology, University of Brasília, Brasília, Brazil Tiago J. S. Lima University of Galway, Galway, Ireland Chris Noone Black Dog Institute, UNSW Sydney, Sydney, Australia Sandersan Onie Emotional Health for All Foundation, Jakarta, Indonesia Sandersan Onie University of Wuppertal, Wuppertal, Germany Theda Radtke

Writing – original draft: Erin M. Buchanan, Jeffrey M. Pavlacic, Savannah C. Lewis. Writing – review & editing: All authors. Visualization: Erin M. Buchanan, Peder Mortvedt Isager. Validation: Erin M. Buchanan. Formal Analysis: Erin M. Buchanan. Data curation: Erin M. Buchanan, Bastien Paris. Conceptualization, Methodology: Patrícia Arriaga, Nicholas A. Coles, Charles A. Dorison, Amit Goldenberg, James J. Gross, Blake Heller, Michael C. Mensink, Jeremy K. Miller, Ivan Ropovik, Alexander J. Rothman, Richard M Ryan, Andrew G.Thomas, Ke Wang, Nicole Legate, Brian P Gill, Vaughan W. Rees, Nancy Gibbs, Thuy-vy Thi Nguyen. Project Administration: Flavio Azevedo, Jennifer L. Beaudry, Julie E. Beshears, Erin M. Buchanan, Dr. Christopher R. Chartier, Nicholas A. Coles, Patrick S. Forscher, Amélie Gourdon-Kanhukamwe, Hans IJzerman, Carmel A. Levitan, Savannah C. Lewis, Peter R Mallik, Shira Meir Drexler, Jeremy K. Miller, Hannah Moshontz, Bastien Paris, Maximilian A. Primbs, MohammadHasan Sharifian, Miguel Alejandro A. Silan, Jordan W. Suchow, Anna Louise Todsen. Resources: Balazs Aczel, Matus Adamkovic, Sylwia Adamus, Adeyemi Adetula, Gabriel Agboola Adetula, Arca Adıgüzel, Bamikole Emmanuel AGESIN, Lina Pernilla Ahlgren, Afroja Ahmed, Handan Akkas, Sara G. Alves, Benedict G Antazo, Jan Antfolk, Lisa Anton-Boicuk, Patrícia Arriaga, John Jamir Benzon R. Aruta, Adrian Dahl Askelund, Flavio Azevedo, Soufian Azouaghe, Ekaterina Baklanova, Gabriel Baník, Krystian Barzykowski, Jozef Bavolar, Maja Becker, Julia Beitner, Jana B. Berkessel, Michał Białek, Olga Bialobrzeska, Ahmed Bokkour, Alexandre Bran, Tara Bulut Allred, Martin Čadek, Mariagrazia Capizzi, Nicola Cellini, Zhang Chen, Faith Chiu, Hu Chuan-Peng, Noga Cohen, Sami Çoksan, Vera Cubela Adoric, Wilson Cyrus-Lai, Johanna Czamanski-Cohen, Gabriela Czarnek, Ilker Dalgar, Anna Dalla Rosa, Lisa M. DeBruine, Ikhlas Djamai, Artur Domurat, Dmitrii Dubrov, Maksim Fedotov, Katarzyna Filip, Andrej Findor, Oscar J. Galindo-Caballero, Sandra J. Geiger, Biljana Gjoneska, Amélie Gourdon-Kanhukamwe, Caterina Grano, Agata Groyecka-Bernard, Nandor Hajdu, Paul H. P. Hanel, Mikayel Harutyunyan, Karlijn Hoyer, Evgeniya Hristova, Matej Hruška, Barbora Hubena, Keiko Ihaya, Peder Mortvedt Isager, Tatsunori Ishii, Teodor Jernsäther, Xiaoming Jiang, Niklas Johannes, Ondřej Kácha, Pavol Kačmár, Lada Kaliska, Julia Arhondis Kamburidis, Gwenaêl Kaminski, Cemre Karaarslan, Alper Karababa, Angelos P. Kassianos, Ahmed KHAOUDI, Julita Kielińska, Halil Emre Kocalar, Maria Koptjevskaja-Tamm, Max Korbmacher, Tatiana Korobova, Małgorzata Kossowska, Marta Kowal, Luca Kozma, Dajana Krupić, Dino Krupić, Yoshihiko Kunisato, Jonas R. Kunst, Murathan Kurfalı, Elizaveta Kushnir, Ranran Li, Gabriel Lins de Holanda Coelho, Efisio Manunta, Gabriela-Mariana Marcu, Marcel Martončik, Sébastien Massoni, Princess Lovella G. Maturan, Irem Metin-Orta, Jasna Milošević Đorđević, Giovanna Mioni, Aviv Mokady, Renan P. Monteiro, Sara Morales-Izquierdo, Farnaz Mosannenzadeh, Fany Muchembled, Mina Nedelcheva-Datsova, Gustav Nilsonne, Raquel Oliveira, Clara Overkott, Asil Ali Özdoğru, Tamar Elise Paltrow, Myrto Pantazi, Bastien Paris, Mariola Paruzel-Czachura, Michal Parzuchowski, Ilse L. Pit, Sara Johanna Pöntinen, Razieh Pourafshari, Ekaterina Pronizius, Nikolay R. Rachev, Niv Reggev, Ulf-Dietrich Reips, Rafael R. Ribeiro, Marta Roczniewska, Ivan Ropovik, Susana Ruiz-Fernandez, Aslı Saçaklı, Dušana Dušan Šakan, Anabela Caetano Santos, Nicolas Say, Vidar Schei, Nadya-Daniela Schmidt, Jana Schrötter, Daniela Serrato Alvarez, MohammadHasan Sharifian, Miguel Alejandro A. Silan, Claudio Singh Solorzano, Karolina Staniaszek, Stefan Stieger, Eva Štrukelj, Anna Studzinska, Naoyuki Sunami, Lilian Suter, Therese E. Sverdrup, Anna Szala, Barnabas Szaszi, Christian K Tamnes, Anna Louise Todsen, Murat Tümer, Anum Urooj, Kevin van Schie, Martin R. Vasilev, Milica Vdovic, Diego Vega, Jeroen P.H. Verharen, Kevin Vezirian, Luc Vieira, Roosevelt Vilar, Jáchym Vintr, Leonhard Volz, Claudia C. von Bastian, Marek A. Vranka, Lara Warmelink, Minja Westerlund, Yuki Yamada, Ilya Zakharov, Danilo Zambrano, Janis H. Zickfeld, Andras N. Zsido, Barbara Žuro. Investigation: Christopher L. Aberson, Matus Adamkovic, Adeyemi Adetula, Arca Adıgüzel, Reza Afhami, Elena Agadullina, Lina Pernilla Ahlgren, Afroja Ahmed, Nihan Albayrak-Aydemir, Inês A. T. Almeida, Sara G. Alves, Gulnaz Anjum, Michele Anne, Benedict G Antazo, Jan Antfolk, Nwadiogo Chisom Arinze, Azuka Ikechukwu Arinze, Patrícia Arriaga, John Jamir Benzon R. Aruta, Alexios Arvanitis, Adrian Dahl Askelund, Soufian Azouaghe, Hui Bai, Busra Bahar Balci, Tonia Ballantyne, Gabriel Baník, Krystian Barzykowski, Ernest Baskin, Sanja Batić Očovaj, Carlota Batres, Jozef Bavolar, Maja Becker, Behzad Behzadnia, Anabel Belaus, Jana B. Berkessel, Michał Białek, Olga Bialobrzeska, Gijsbert Bijlstra, Ahmed Bokkour, Jordane Boudesseul, Alexandre Bran, Erin M. Buchanan, Tara Bulut Allred, Carsten Bundt, Muhammad Mussaffa Butt, Robert J Calin-Jageman, Rodrigo A. Cárcamo, Joelle Carpentier, Nicola Cellini, Abdelilah Charyate, Zhang Chen, Faith Chiu, William J. Chopik, Weilun Chou, Sami Çoksan, W. Matthew Collins, Nadia Sarai Corral-Frias, Johanna Czamanski-Cohen, Shimrit Daches, Ilker Dalgar, Anna Dalla Rosa, William E. Davis, Anabel de la Rosa-Gómez, Barnaby James Wyld Dixson, Ikhlas Djamai, Artur Domurat, Hongfei Du, Dmitrii Dubrov, Celia Esteban-Serna, Luis Eudave, Gilad Feldman, Ana Ferreira, Andrej Findor, Paul A G Forbes, Francesco Foroni, Patrick S. Forscher, Martha Frias-Armenta, Cynthia H.Y. Fu, Tripat Gill, Biljana Gjoneska, Hendrik Godbersen, Amélie Gourdon-Kanhukamwe, Caterina Grano, Dmitry Grigoryev, Agata Groyecka-Bernard, Paul H. P. Hanel, Andree Hartanto, Mikayel Harutyunyan, Dawn L Holford, Thomas J. Hostler, Monika Hricova, Evgeniya Hristova, Matej Hruška, Keiko Ihaya, Hans IJzerman, Tatsunori Ishii, Bastian Jaeger, Allison P Janak, Steve M. J. Janssen, Lisa M. Jaremka, Teodor Jernsäther, Xiaoming Jiang, William Jiménez-Leal, Jennifer A. Joy-Gaba, Pavol Kačmár, Julia Arhondis Kamburidis, Gwenaêl Kaminski, Heather Barry Kappes, Cemre Karaarslan, Alper Karababa, Maria Karekla, Angelos P. Kassianos, Ahmed KHAOUDI, Meetu Khosla, Julita Kielińska, Natalia Kiselnikova, Halil Emre Kocalar, Monica A Koehn, Maria Koptjevskaja-Tamm, Małgorzata Kossowska, Marta Kowal, Luca Kozma, Anthony J. Krafnick, Franki Y. H. Kung, Yoshihiko Kunisato, Jonas R. Kunst, Elizaveta Kushnir, Anna O. Kuzminska, Claus Lamm, Ljiljana B. Lazarevic, David M. G. Lewis, Tiago J. S. Lima, Samuel Lins, Gabriel Lins de Holanda Coelho, Elkin O. Luis, PAULO MANUEL L. MACAPAGAL, Nadyanna M. Majeed, Mathi Manavalan, Efisio Manunta, Gabriela-Mariana Marcu, Marcel Martončik, Sébastien Massoni, Randy McCarthy, Joseph P. McFall, Michael C. Mensink, Jeremy K. Miller, Jasna Milošević Đorđević, Giovanna Mioni, Michal Misiak, Aviv Mokady, Renan P. Monteiro, David Moreau, Farnaz Mosannenzadeh, Rafał Muda, Erica D. Musser, Izuchukwu L.G. Ndukaihe, Mina Nedelcheva-Datsova, Gustav Nilsonne, Nora L. Nock, Chris Noone, CHISOM ESTHER OGBONNAYA, Adriana Julieth Olaya Torres, Raquel Oliveira, Jonas K. Olofsson, Sandersan Onie, Thomas Ostermann, Asil Ali Özdoğru, Myrto Pantazi, Marietta Papadatou-Pastou, Mariola Paruzel-Czachura, Michal Parzuchowski, Jeffrey M. Pavlacic, Jennifer T Perillo, Gerit Pfuhl, Sara Johanna Pöntinen, Maximilian A. Primbs, Ekaterina Pronizius, Nikolay R. Rachev, Theda Radtke, Rima-Maria Rahal, Crystal Reeck, Niv Reggev, Ulf-Dietrich Reips, Dongning Ren, Matheus Fernando Felix Ribeiro, Marta Roczniewska, Jan Philipp Röer, Ivan Ropovik, Robert M. Ross, Susana Ruiz-Fernandez, Aslı Saçaklı, Dušana Dušan Šakan, Anabela Caetano Santos, Nicolas Say, Vidar Schei, Kathleen Schmidt, Jana Schrötter, Martin Seehuus, Daniela Serrato Alvarez, Jaime R. Silva, Claudio Singh Solorzano, Miroslav Sirota, Agnieszka Sorokowska, Piotr Sorokowski, Jose A. Soto, Daniela Sousa, Ian D Stephen, Daniel Shafik Storage, Eva Štrukelj, Anna Studzinska, Naoyuki Sunami, Clare AM Sutherland, Therese E. Sverdrup, Paulina Szwed, Srinivasan Tatachari, María del Carmen Tejada R., Andrew G.Thomas, Mónica Camila Toro Venegas, Ulrich S. Tran, Giovanni A. Travaglino, Alexa M Tullett, Murat Tümer, Jan Urban, Anum Urooj, Jim Uttley, David C. Vaidis, Zahir Vally, Natalia Van Doren, Martin R. Vasilev, Leigh Ann Vaughn, Milica Vdovic, Diego Vega, Frederkck Verbruggen, Kevin Vezirian, Luc Vieira, Roosevelt Vilar, Iris Vilares, Johannes K. Vilsmeier, Leonhard Volz, Claudia C. von Bastian, Martin Voracek, Marek A. Vranka, Radoslaw B. Walczak, Minja Westerlund, Erin C. Westgate, Aaron L. Wichman, Megan L Willis, Kelly Wolfe, Qinyu Xiao, Siu Kit Yeung, Karen Yu, Ilya Zakharov, Danilo Zambrano, Przemysław Marcin Zdybek, Ignazio Ziano, Janis H. Zickfeld, Saša Zorjan, Andras N. Zsido.

Sources 1/ https://Google.com/ 2/ https://www.nature.com/articles/s41597-022-01811-7 The mention sources can contact us to remove/changing this article

What Are The Main Benefits Of Comparing Car Insurance Quotes Online

LOS ANGELES, CA / ACCESSWIRE / June 24, 2020, / Compare-autoinsurance.Org has launched a new blog post that presents the main benefits of comparing multiple car insurance quotes. For more info and free online quotes, please visit https://compare-autoinsurance.Org/the-advantages-of-comparing-prices-with-car-insurance-quotes-online/ The modern society has numerous technological advantages. One important advantage is the speed at which information is sent and received. With the help of the internet, the shopping habits of many persons have drastically changed. The car insurance industry hasn't remained untouched by these changes. On the internet, drivers can compare insurance prices and find out which sellers have the best offers. View photos The advantages of comparing online car insurance quotes are the following: Online quotes can be obtained from anywhere and at any time. Unlike physical insurance agencies, websites don't have a specific schedule and they are available at any time. Drivers that have busy working schedules, can compare quotes from anywhere and at any time, even at midnight. Multiple choices. Almost all insurance providers, no matter if they are well-known brands or just local insurers, have an online presence. Online quotes will allow policyholders the chance to discover multiple insurance companies and check their prices. Drivers are no longer required to get quotes from just a few known insurance companies. Also, local and regional insurers can provide lower insurance rates for the same services. Accurate insurance estimates. Online quotes can only be accurate if the customers provide accurate and real info about their car models and driving history. Lying about past driving incidents can make the price estimates to be lower, but when dealing with an insurance company lying to them is useless. Usually, insurance companies will do research about a potential customer before granting him coverage. Online quotes can be sorted easily. Although drivers are recommended to not choose a policy just based on its price, drivers can easily sort quotes by insurance price. Using brokerage websites will allow drivers to get quotes from multiple insurers, thus making the comparison faster and easier. For additional info, money-saving tips, and free car insurance quotes, visit https://compare-autoinsurance.Org/ Compare-autoinsurance.Org is an online provider of life, home, health, and auto insurance quotes. This website is unique because it does not simply stick to one kind of insurance provider, but brings the clients the best deals from many different online insurance carriers. In this way, clients have access to offers from multiple carriers all in one place: this website. On this site, customers have access to quotes for insurance plans from various agencies, such as local or nationwide agencies, brand names insurance companies, etc. "Online quotes can easily help drivers obtain better car insurance deals. All they have to do is to complete an online form with accurate and real info, then compare prices", said Russell Rabichev, Marketing Director of Internet Marketing Company. CONTACT: Company Name: Internet Marketing CompanyPerson for contact Name: Gurgu CPhone Number: (818) 359-3898Email: [email protected]: https://compare-autoinsurance.Org/ SOURCE: Compare-autoinsurance.Org View source version on accesswire.Com:https://www.Accesswire.Com/595055/What-Are-The-Main-Benefits-Of-Comparing-Car-Insurance-Quotes-Online View photos