ダニを適切に取り除く方法 (そして最初からダニを避ける方法)

マダニは小さな無脊椎動物の一種ですが、ハイカーにとって残念なことに、マダニは美しい屋外エリア、最も一般的には森林、湿原、草原に生息する傾向があります。 特に湿った環境でよく発生します。 ダニに刺された場合は、適切に取り除く必要があります。 あなたがその種に詳しくない場合は(幸運なことに)、ダニは小さなクモに非常によく似ています。 マダニはさまざまな宿主(最も一般的には鳥、羊、その他の哺乳類)を餌としますが、機会があれば人間にも取り付きます。 マダニは葉の上にいて、通り過ぎるものに付着します。 マダニの発生シーズンは通常3月から10月ですが、一年中マダニに感染する可能性があります。 どれだけ予防策を講じていたとしても、一日の終わりには必ずダニがついていないかチェックすることが重要です。 ダニは小さな点ほどの大きさしかないため、見つけるのは困難です。 血液が溜まると大きくなり、見やすくなり、その後脱落します。 これが重要な理由は、ダニはすべてではありませんが、さまざまな病気を媒介する可能性があるためです。 ライム病。 ように NHS 通知書き込み「ダニに刺された場合は、ダニ媒介感染症のリスクを減らすために、できるだけ早くダニを取り除くように努めるべきです。」 したがって、ダニを適切に除去する方法を知ることが重要です。 私たちはそこで人々と話をしました。 ライフシステムズ まさにそれを行う方法について、さらに、そもそもダニに刺されないようにする方法についてのヒントもいくつか紹介します。 ハイキング中にダニを避けるための 4 つのヒント マダニは通常、長い草むらに発生するため、道に沿って移動することでダニを避けることができます。 写真:ゲッティ ハイキング中にダニを避けることは可能です。 以下に、本当にそれらを遠ざけたい場合のベスト プラクティスをいくつかリストしました。ただし、最終的には運の要素も関係します。 野良ダニは屋外のどこにでも多かれ少なかれ侵入する可能性があり、以下のことをすべて行っても刺される可能性があります。 それでも、ハイキング中にダニに刺される可能性を下げる方法をいくつか紹介します。 1. 体を覆う – ゲートルを着用するか、ズボンを靴下の中に入れます ゲートルを着用することは、ダニに刺されるのを防ぐのに役立ち、追加の保護層を提供する良い方法です。 写真:ゲッティ なぜズボンではなくショートパンツを履くとダニに感染する可能性が高くなるのかを説明する必要はないと思います。 皮膚の露出が多いほど、ダニが体に取りついて噛みつきやすくなります。長袖の T シャツとズボンを着ていれば、その可能性は低くなります。 「ズボンを履くと、ダニが利用できる皮膚の量が減ります」とライフシステムズのエミリー・リチャードソンは言う。 「ダニはまだあなたの衣服に付着する可能性がありますが、それはあなたとダニの間に障壁を追加します。」 衣服の上を1、2匹のダニが這っているのを見つけることもありますが、その場合は通常、刺される前に拭き取ることができます。 マダニがよく侵入する経路の 1 つは、ズボンの上部または下部からです。 このため、ゲートルを着用し、ズボンを靴下の中に押し込み、Tシャツをズボンの中に押し込むことも、ダニに刺される可能性を減らすのに役立ちます。 2. トレイルから離れない (つまり、長い草の外に出る) 短い芝生や小道では、ダニに感染する可能性はほとんどありません。 写真:ゲッティ ダニは、葉が密生した場所で特に目立つ傾向があるため、緑豊かな場所に迷い込んだ場合は、ダニに感染する可能性が高いことに注意してください。 もちろん、それが避けられない場合もあります。 それはいいのですが、長い草はダニのテリトリーなので、その後はダニがいないかよくチェックしてください。 「マダニは通常、長い草の中に生息するので、道を離れないようにすることでダニを避けることができます」とリチャードソン氏は言います。 「マダニは飛びつくことはありません。宿主が近くに来るのを待ち、人が通り過ぎるときに人に吸い付きます。背の高い草、茂み、木々が茂った場所を避けることで、ダニが人に吸い付くほど近くに来るリスクを軽減できます。」 3. 薄着を着ましょう マダニは黒いので、暗い服よりも明るい服のほうが見つけやすいです。 写真:ゲッティ この論理は、単純に、濃い色の服よりも明るい色の服の上にあるダニを見つけるのがはるかに簡単で、ダニが体に付いているとき、ただし刺される前に確認できれば、通常は拭き取るだけで済み、除去プロセスを完全に避けることができるということです。 4. 防虫剤を使用する ハイカーはダニを撃退するために防虫剤を使用しています。 写真:ゲッティ 標準的な防虫剤はどれもダニを寄せ付けません。 ライフシステムズ、スミッジ、ジャングル フォーミュラなどの標準的な製品を入手し、皮膚だけでなく衣服にもスプレーしてダニを撃退できます。 ライフシステムズは、衣類、履物、アウトドア用品に特化したスプレーを提供しています。 「当社の Expedition MAX などの DEET を含む忌避剤は、ダニを寄せ付けないようにするのに効果的です」とリチャードソン氏は言います。 「EX4+ を衣服にスプレーすると、さらに保護層が追加されます。」 スプレーをかければ、運が良ければマダニが通り抜けることができます。 ダニを見分ける方法: ダニチェックを行う 一般的に、ダニがいる可能性のある場所をハイキングする場合は、一日の終わり(および翌朝)にダニのチェックを行う価値があるというのが一般的な意見です。 これには技術的な意味はありません。ただあなたの体をよくスキャンしてください。 「どれだけ予防策を講じたとしても、一日の終わりには常にダニがついていないかチェックすることが重要です」とリチャードソン氏は言います。 「体のホットスポットには、脇の下、脚の間、膝の裏などの温かい部分が含まれます。これらが最も一般的な場所であるにもかかわらず、ダニは体のいたるところに存在する可能性があるため、徹底的にチェックすることが重要です。」 ダニに刺されても痛みはありませんので、刺されたときに感じることは期待しないでください。 ダニは非常に小さいため、見つけるのが非常に困難です。 あなたは小さな汚れの斑点を探しています – あるいは、それらはより大きくてより明白であるかもしれません。 マダニは吸血するにつれて大きくなるので、ダニが付着している時間が長いほど発見しやすくなります。 可能であれば自分自身をスキャンしてください。 目に見えない箇所をチェックしてくれるダニチェックパートナーがいれば、さらに良いでしょう。 すべてを考慮すると、それほど困難なくそれらを見つけることができるはずです。 あとは小さな奴らを安全に排除するだけだ。 ダニを正しく取り除く方法 頭を絞るのではなく、できるだけ口に近づけてダニを適切に取り除く方法の図。 画像: ゲッティ ダニを見つけてもパニックにならないでください。 感染する可能性は低く、取り除くのは簡単ですが、適切に行うことが重要です。 ダニを安全に取り除く方法はいくつかあり、それぞれに特定のツールが必要です。 最も重要なことの 1 つは、ダニが体に付いているときに圧迫しないことが重要です。圧迫するとダニからの体液が体内に戻り、感染症を引き起こす可能性があります。 ダニを適切に削除する方法は次のとおりです。 1.ダニ除去ツールの使用 すべてのアウトドア ショップで入手できるダニ除去フックは、ピンセットによく似ていますが、先端に小さなフックが付いています。 Lifesystems の Emily Richardson が、それらを適切に使用する方法について説明しています。 「マダニの口が皮膚に当たる部分をピンセットでしっかりとマダニを掴みます。ゆっくりと着実に、優しく均一な圧力でマダニを上方に引き上げます。マダニ全体をつかみ、頭が皮膚の下に埋もれていないことを確認してください。マダニを放して、慎重に皮膚から持ち上げます。取り除いた後は、刺された部分とピンセットを消毒することをお勧めします。」 リチャードソン氏は続けて、「当社のダニ除去カードを使用する場合でも、ダニピンセットを使用する場合でも、ダニはできるだけ早く取り除く必要があります。ただし、ダニを絞ったり、ひねったり、燃やしたりしないことが重要です。また、ダニを除去するためにワセリン、オイル、その他の化学製品を使用することはお勧めしません。当社のツールのいずれかを使用し、指示に従うだけで、簡単かつ安全に除去できます。」 2.ダニセーフカードの使用 ダニに安全なカードがより一般的になってきています。 クレジットカードほどの大きさなので、財布にすっきり収まります。 これらのカードの隅には、大きなダニと小さなダニを取り除くためのデザインと虫眼鏡があります。 「当社のダニ除去カードを使用すると、ダニを除去する簡単かつ効果的な方法です」とリチャードソン氏は言います。 「カードの切り込みをダニの下にスライドさせ、穏やかで均等な圧力でゆっくりとカードを前方および上方に押すだけで、ダニを手放して皮膚から簡単に持ち上げることができます。ダニ除去カードには 2 つのサイズの切り込みが付いています。小さいダニやまだ完全に充血していないダニの場合は、小さい方の切り込みを使用します。ダニを除去した後は、刺された部分とダニ除去カードを常に消毒することをお勧めします。」 3. ピンセットの使用 – ダニを絞らずに この方法はダニカードやダニ除去ツールを使用するほど安全でも信頼性も高くありません。そのため、専用のダニ除去装置を使用することを強くお勧めします。 ダニを取り除くためにピンセットを使用する場合は、細心の注意が必要です。 NHS インフォームはこう書いています 「できるだけ皮膚の近くでダニを優しく握る」必要があるということです。 避けたいのは、ダニの体液を体内に押し戻すことです。 次に、NHS Inform には「ダニをひねったり潰したりせずに、皮膚から着実に引き離します」と書かれています。 その後、水と石鹸で皮膚を洗い、刺された部分の周りに消毒クリームを塗ることを推奨している。 ダニ取りピンセットとピンセットの違いは何なのか疑問に思いませんか? 私たちはエミリーに尋ねました。 「当社のダニ取りピンセットと通常のピンセットは非常によく似ていますが、ダニ取り器の方が優れている主な理由があります」と彼女は言います。 「当社のピンセットは人間工学に基づいた形状の先端を備えており、ダニの下に差し込んでダニを下から持ち上げることができます。 「通常のピンセットは同じデザインではないため、ダニの下に入ることができません。代わりに、通常のピンセットを使用すると、ダニを横から絞って引っ張る必要があり、これによりダニが壊れて一度できれいに抜けなくなる可能性が高くなります。」 ダニ刺されについて心配する必要がありますか? いつ医者に行けばいいですか? ブルズアイ発疹の例。 GP を取得したら、すぐに GP を受診する必要があります。 写真:ゲッティ ダニに刺された後に特に注意する必要があるのは、中央に赤い丸があり、その周囲に大きな赤い輪がある「ブルズアイ」発疹です。 これはマダニに刺されてから 2 週間以内であればいつでも現れる可能性があり、ライム病の兆候です。 感染が広がると、体の複数の場所でこの発疹が見られるようになります。 この発疹が現れた場合は、すぐに一般医の診察を受けてください。 ブルズアイ発疹は見られないが、噛まれた後にインフルエンザのような症状(疲労、発熱、頭痛、肩こり、体の痛み)が現れた場合も、一般医の診察を受ける必要があります。 NHS Inform は、次のような症状がある場合は、ダニに刺された後、医師に相談する必要があるとリストしています。 ピンク色または赤色の発疹

38°C (100.4°F) 以上の温度

他の インフルエンザのような症状、 のような 頭痛 または関節痛

リンパ節の腫れ ダニと安全性について詳しく読む NHS の通知、または、そこに出かける準備ができている場合は、当社の全製品をチェックしてください。 冒険の休日 今!

