Political news of the week: Jokowi no longer a PDIP cadre until Miftah resigns as special presidential envoy

TEMPO.CO, Jakarta – Sepekan terakhir, berita politik diwarnai dengan pernyataan PDIP yang mengungkap Joko Widodo dan keluarga bukan lagi anggota partai banteng. Selain itu, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. [–> Berikut adalah berita politik sepekan terakhir: 1. Jokowi dan keluarga bukan lagi bagian dari PDIP Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, memastikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi kader PDIP meski memiliki Kartu Tanda Anggota atau KTA. [–> “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. Menurut Hasto, Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi selaras dengan cita-cita partai. [–> Sebelumnya Jokowi mengaku masih memegang kartu tanda anggota PDIP. “Ya, masih,” kata dia kepada wartawan di Solo. PDIP dan Jokowi pecah kongsi setelah keduanya memilih calon yang berbeda di Pilpres 2024. PDIP saat itu mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md sedangkan Jokowi mendukung sang anak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan capres Prabowo Subianto. [–> Hasilnya, Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Setelah pensiun, Jokowi masih tetap disambangi oleh berbagai kalangan politik, terutama para calon kepala daerah untuk menerima restunya. Ia mengakui bahwa ada 84 pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang diendorsenya. Di Jawa Tengah, Jokowi menyokong penuh pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus. Sedangkah lawannya adalah calon dari PDIP, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. 2. Miftah mundur sebagai Utusan Khusus Presiden Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Gus Miftah menyampaikan keterangan pers di Ponpes Ora Aji, Purwomartani, Kalasan, Sleman, D.I Yogyakarta, 6 Desember 2024. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko Berita kedua yang banyak menyedot perhatian pembaca sepekan terakhir adalah tentang Utusan Khusus Presiden Prabowo Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah. Miftah, yang aktif membantu Prabowo di Pilpres 2024 membuat blunder saat ceramah di Magelang. Ujungnya, Miftah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Utusan Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. “Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan keputusan yang sudah saya renungkan sangat mendalam setelah berdoa, bermusahabah, dan istikarah,” kata Miftah dalam konferensi pers di kediamannya, Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta Jumat siang 6 Desember 2024. Pengunduran diri diumumkan Miftah usai menerima kritik dari masyarakat karena menghina penjual es teh saat mengisi pengajian di Magelang. Selain itu, beredar juga video lawas Miftah merendahkan pelawak senior Yati Pesek. Adapun Presiden Prabowo Subianto menilai keputusan Miftah untuk mundur merupakan tindakan bertanggung jawab. “Bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, menghina. Terlepas salah ucap, beliau sadar beliau salah, tanggung jawab. Mundur, saya kira itu jelas,” kata Prabowo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024. 3. Agung Laksono maju sebagai calon Ketua PMI Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) Agung Laksono mendeklarasikan diri maju sebagai bakal calon Ketua Umum PMI. “Saya Agung Laksono siap maju sebagai calon atau kandidat ketua umum PMI untuk masa bakti 2024-2029,” kata Agung dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024. Dia mengatakan sudah mengantongi persyaratan untuk maju, yaitu mendapat dukungan 20 persen dari jumlah utusan munas PMI. Adapun Ketua PMI akan dipilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) PMI yang diselenggarakan pada 8 sampai 10 Desember 2024. Pencalonan Agung Laksono diwarnai dugaan politik uang. Sebelumnya, beredar surat dari KDDI yang mengundang Ketua PMI dari seluruh Indonesia untuk hadir dalam pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 29 hingga 30 November 2024. Dalam surat tersebut, KDDI menyatakan dukungan untuk Agung Laksono dan akan menanggung biaya pergi-pulang ke Jakarta beserta uang saku. Namun, Agung membantah ada politik uang dalam pencalonan dirinya sebagai ketua. Tidak hanya itu, narasumber Tempo yang mengetahui rencana pencalonan Agung Laksono mengatakan ada upaya intervensi dari Kementerian Kesehatan untuk mengganti Ketua PMI saat ini yaitu Jusuf Kalla. Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman. “Kementerian Kesehatan tidak memiliki keterlibatan dalam munas PMI, tidak pernah terjadi, apalagi dengan tujuan politis,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Ahad, 1 Desember 2024. 4. Pramono-Rano unggul dalam rekapitulasi tingkat kota Pilkada Jakarta Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta telah merampungkan rekapitulasi suara pilkada Jakarta 2024 di tingkat kabupaten/kota. Dari data yang dihimpun, pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno berhasil unggul dari dua penantangnya di enam wilayah Jakarta. “Per hari ini seluruh kabupaten/kota di DKI telah menyelesaikan rekapitulasi,” kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, saat dihubungi melalui WhatsApp pada Kamis, 5 Desember 2024. Pramono Anung-Rano Karno menduduki posisi teratas dengan total 2.183.239 suara atau setara 50,07 persen. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Ridwan Kamil-Suswono dengan jumlah total 1.718.160 suara atau setara 39,40 persen. Adapun perolehan terkecil didapatkan oleh Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 459.230 suara atau setara 10,53 persen. Rapat pleno yang menjadi jenjang penghitungan suara terakhir sebelum penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih di pilkada 2024 akan berlangsung pada 7 hingga 9 Desember mendatang. 5. Prabowo kenalkan Haji Isam di hadapan pengusaha Jepang Pengusaha asal Batulicin, Kalimantan Selatan, Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam, hadir dalam pertemuan dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) dan The Jakarta Japan Club (JJC) di Istana Negara pada Jumat siang, 6 Desember 2024. Dalam sambutannya, Prabowo turut memperkenalkan Haji Isam kepada para delegasi asal Jepang tersebut. “Bapak Andi Syamsudin Arshad, seorang pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” ucap Prabowo pada Jumat, 6 Desember 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons kehadiran Haji Isam. “Haji Isam kan salah satu yang mengembangkan food estate, dan salah satu juga yang mengembangkan food estate adalah dari Jepang, Sumitomo Forest,” kata Airlangga usai pertemuan di Istana. 6. Pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada Jumat malam, 6 Desember 2024. Jokowi mendatangi kediaman Prabowo yang terletak di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Beliau bapak presiden dulu waktu ke Merauke kan kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta kayak kunjungan balasan. Karena kangen,” kata Jokowi usai pertemuan tersebut. Pertemuan balasan yang dimaksud Jokowi adalah saat Prabowo bersama dirinya makan di Angkringan Omah Semar, Solo, Jawa Tengah pada 3 November 2024. Pada kesempatan itu, keduanya berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo. Pilihan Editor: Saat Golkar dan Gerindra Menyatakan Siap Terima Jokowi Jadi Kader Partai Eka Yudha Saputra, Annisa Febiola, Pribadi Wicaksono, Hendrik Yaputra, Alfitria Nefi P dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

